Les armes dans n’importe quel RPG peuvent parfois être le principal facteur déterminant dans ce qui attire les joueurs et les encourage à avancer dans le jeu. Nioh 2 emploie un nombre modeste de types d’armes tout en leur offrant une variété presque infinie de formes et de fonctions dès le début. Haches, Tonfa, Spears et même l’Odachi complexe et difficile à manier de la plus ancienne des armureries japonaises, offrent une expérience profonde et créative aux joueurs qui traversent cette ère fantastique du Japon pour tuer des ennemis de toutes sortes.

Nioh 2 en tant qu’action-RPG repousse les limites des joueurs avec une certaine force alors qu’ils traversent les terres mythiques et dangereuses du Japon à l’époque Senkogu. Truffé de Yokai, de démons, de bandits et de samouraïs, le Japon est un terreau fertile pour le sang et le chaos tout en maintenant un étrange sentiment de beauté et de mystique. Notre personnage principal, Hide, était soit béni soit maudit selon la perspective de permuter entre leur humanité et le démon – lui-même les surnommant un « changeant ». Utilisant les pouvoirs qui leur sont conférés, Hide travaille avec un marchand et un tueur de démons pour trouver leur chemin et survivre aux punitions exténuantes de vivre aux côtés de créatures aussi terrifiantes et assoiffées de sang. En utilisant une gamme d’armes colorée et unique, y compris l’Odachi, il existe de nombreuses façons de maximiser le potentiel de Hide et de provoquer la destruction de quiconque ose obstruer leur chemin.

L’idée d’une «meilleure construction» peut sembler un peu fausse étant donné que le jeu permet une méthode de personnalisation fluide pour Hide. Ainsi, lorsque vous utilisez le mot «meilleur», l’idée est que les joueurs tirent le meilleur parti de leur construction en fonction des statistiques ou des compétences d’armes qu’ils choisissent pour baser leur version de Hide. Fondamentalement, une « meilleure construction » devrait être ce qui fonctionne le mieux pour le joueur individuel. Pour l’Odachi, les « meilleures » constructions dépendront fortement des statistiques correctes afin de faire ressortir pleinement son potentiel. Chaque arme a un total de 3 statistiques spécifiques qui augmentent sa puissance et aucune arme n’utilise exactement les mêmes 3 statistiques. Ces statistiques sont classées 1ère, 2ème et 3ème, la première ayant le plus grand effet et la 3ème ayant peu ou presque pas du tout. Cependant, dans le cas de l’Odachi, il existe un deuxième type qui met à l’échelle les deuxième et troisième statistiques exactement de la même manière.

Type 1 Odachi

Force B +/ Endurance C +/ Cœur D +

Type 2 Odachi

Force B +/ Endurance C/ Cœur CForce: La statistique de base requise pour activer les effets spéciaux des armures lourdes. Cette statistique affecte également votre résistance à l’eau.Endurance: Affecte votre vie et votre poids maximum d’équipement.Cœur: Affecte votre Ki et votre résistance au feu.

Avoir une compréhension claire de la mise à l’échelle des statistiques dans Nioh 2 facilitera grandement la détermination des méthodes de mise à l’échelle de Hide qui sont les plus efficaces pour certaines versions. À tout le moins, sachez que la plupart des statistiques commencent à « plafonner » autour du niveau 10. Donc, arrondir Hide plus tôt dans le jeu sera très rentable une fois que les joueurs commenceront à améliorer la statistique de l’arme principale comme objectif principal. Ainsi, lorsque les joueurs atteignent le niveau 20-30, leurs statistiques devraient commencer à ressembler à ceci.

Lv. 30 > Constitution dix/ Cœur dix/ Courage dix/ Endurance dix/ Force 15/ Compétence 5/ Dextérité 5/ La magie 6/.

Ensuite, à mesure que les joueurs se rapprochent du niveau 100, continuez à augmenter votre Force tout en augmentant légèrement l’endurance et le cœur tous les quelques niveaux. Après le niveau 150, les joueurs peuvent ressembler à ceci.

Lv. 150+ > Constitution dix/ Cœur 20/ Courage dix/ Endurance 30/ Force (99)/ Compétence 5/ Dextérité 5/ La magie dix/.

En raison de la taille massive de l’Odachi et de sa portée, ce n’est pas l’une des armes les plus rapides, mais il est capable de frapper plusieurs cibles. Utiliser des mouvements qui permettent de contrôler plusieurs ennemis ou de submerger un seul ennemi est l’endroit où l’Odachi brille et montre son véritable potentiel. Les techniques High Stance causent le plus de dégâts tandis que la position Mid est équilibrée, ne consomme pas trop de Ki par coup et décime sévèrement le Ki de l’adversaire. Ki est essentiellement le compteur « d’endurance » de Hide pour attaquer, mais puisque l’endurance dans ce jeu se réfère à la capacité de charge et à l’encombrement des armes / armures, Ki a été utilisé à la place. Ces techniques sont très efficaces dans la plupart des situations, tandis que certaines sont meilleures contre Yokai et d’autres contre les humains.

Lunes jumelles: Réduit rapidement deux fois vers le haut (position haute uniquement)Taureau qui charge (Humain efficace): Frappe vers le bas avec l’Odachi. Si l’attaque réduit le Ki d’un ennemi à zéro, elle le renversera. (Mid Stance uniquement)Ruée dévastatrice: Augmente la puissance tout en attirant l’Odachi, puis libère une poussée féroce vers l’avant.Verrouillage du sanglier: Side Step une attaque ennemie avant de les faire tomber au sol.Neige au clair de lune (Yokai efficace): Appuyez sur le bouton triangle pour effectuer jusqu’à trois coups puissants à la suite. La technique peut être modifiée en appuyant sur le bouton triangle et en le maintenant enfoncé depuis n’importe quelle position.Vagues déferlantes: S’écrase contre l’ennemi, le déséquilibrant.

Comme mentionné précédemment, la façon dont les joueurs augmentent les deuxième et troisième statistiques dépend complètement de l’arme qu’ils utilisent. De cette façon, les constructions peuvent tourner entièrement autour d’une seule arme ou technique. Il est possible de créer une construction entièrement autour des shuriken et des sorts, ce qui impliquerait d’augmenter la capacité et la puissance du Ninjutsu contrôlées par Magic / Dextérité. Les armes qui permettent des attaques rapides et complètent les statistiques de magie / dextérité sont les Switch Glaive, Tonfa, Hatchets et Kusarigama. Les positions basses permettent des moments rapides et des esquives, ainsi que des ennemis écrasants avec une série d’attaques, mais les dégâts sont plus faibles, c’est donc là que les capacités d’armure qui augmentent les dégâts pour les attaques à faible position et diminuent le drain de Ki brilleraient vraiment. Les épées doubles sont les armes les plus rapides du jeu, quelle que soit leur position, mais ne s’associent pas parfaitement en termes de statistiques avec une construction shuriken ou ninjutsu.

Ainsi, choisir une arme ainsi que des armures complémentaires peut grandement contribuer à renforcer les builds de Hide ainsi qu’à maximiser l’efficacité des techniques. Il n’y a pas de «meilleure arme» ou de «meilleure armure» idéale pour l’odachi, mais l’armure la plus efficace serait une armure lourde ou moyenne, tant que l’endurance est dimensionnée de manière appropriée. L’armure ne doit pas dépasser un maximum d’encombrement de 70% à 75%, en particulier pendant les batailles de haut niveau pour que l’agilité de Hide soit efficace. Certains des « meilleurs » ensembles d’armures ou même des pièces seraient Armure d’obsidienne, Annihilateur Yokai pour le début de la partie, Guerrier Omnyo, et Prière de la lune. Ces ensembles d’armures ont la capacité d’augmenter l’efficacité de base de Hide’s Strength, la principale statistique de dégâts d’Odachi. L’augmentation de la vie globale, les dégâts de mêlée, ainsi que la réduction des dégâts sont courants parmi ces ensembles d’armures et / ou parmi les plus importants pour manier l’Odachi. Ajouter des capacités telles que le vol de vie par coup ou le drain de Ki en allant chez le forgeron et en les retirant d’autres pièces d’armure rendra Hide beaucoup plus fort et est la véritable essence de la fabrication d’une construction. En ce qui concerne les armes, cela dépend entièrement du joueur; bien qu’il n’y ait vraiment pas de meilleure arme, voici quelques-unes des plus remarquables.

Futsunomitama – Une arme imprégnée de foudre qui a un potentiel incroyable pour une construction focalisée sur la foudre ou une construction avec l’ensemble d’obsidienne.Taro Tachi – à base d’éléments d’eau et efficace contre de nombreux ennemis basés sur le feu,Ippon-Datara Odachi – une arme imprégnée d’éléments qui s’adapte mieux à la trempe,Kamui – d’immenses capacités de dégâts de feu qui valent la peine d’être construites à elles seules.Yamato Odachi – Faible consommation de Ki, idéal pour les joueurs qui aiment se battre à l’offensive sans se soucier des rougeurs. (un état de récupération Ki retardée)Sekishu Kazusada – Bonus de compétence active Ki et dégâts de base.Lame d’araignée de sang – Dégâts supplémentaires envers les cibles paralysées. A actuellement une construction étonnante uniquement pour paralyser les cibles et les détruire. En partenariat avec une constitution élevée et une armure qui résiste à la paralysie, les ennemis seront morts avant même de pouvoir riposter.

Faire des builds dans Nioh 2 consiste à expérimenter et bien, à mourir. Les joueurs doivent d’abord voir ce qui échoue pour eux afin de déterminer ce qui réussira. Bien que la version Paralyzing puisse être incroyablement efficace, elle ne convient peut-être pas à tout le monde et c’est ce qui rend la flexibilité de Nioh 2 si intéressante.

Nioh 2 est disponible sur Playstation 4

