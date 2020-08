Une interview conjointe avec le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden et son colistier Kamala Harris devrait être diffusée sur ABC ce dimanche, au cours de laquelle Biden promettra de fermer le pays si les scientifiques recommandent cette étape comme nécessaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Biden dira que maîtriser le virus COVID-19 est la clé du rétablissement économique des États-Unis.

Les derniers chiffres de l’Université Johns Hopkins montrent que plus de 5,6 millions de cas de coronavirus ont été signalés aux États-Unis, ainsi que plus de 175000 décès.

Dimanche soir, moins de 24 heures avant le coup d’envoi de la Convention nationale républicaine de 2020, ABC diffusera une interview conjointe avec le candidat démocrate à la présidence Joe Biden et son colistier, la sénatrice californienne Kamala Harris. L’interview a été enregistrée vendredi, le jour après que Biden a prononcé son discours d’acceptation enflammé mais plein d’espoir à la Convention nationale démocrate, et l’interview fait déjà la une des journaux grâce à la publication de quelques premiers clips, dont l’un doit faire avec une réponse potentielle à la pandémie de coronavirus d’une administration Biden-Harris.

À un moment de l’interview que les téléspectateurs verront dimanche – que vous pouvez regarder un clip d’en bas – on demande à Biden s’il accepterait une sorte de mandat national de séjour à la maison si des scientifiques venaient le voir et lui disaient que c’est ce qui est nécessaire. pour maîtriser la propagation du COVID-19. Biden n’hésite pas pendant cet échange, et vous pouvez le voir clairement répondre: « Je fermerais (le pays). »

Il a formulé sa réponse sous le couvert de suivre les conseils d’experts, promettant que son administration ferait «tout ce qu’il faudrait pour sauver des vies».

«Je l’arrêterais; J’écouterais les scientifiques », a déclaré @JoeBiden vendredi à @davidmuir du pays, pour arrêter la propagation du COVID-19, dans sa première interview conjointe aux côtés de son colistier, @KamalaHarris. pic.twitter.com/P6TdzMjJ1t – Molly Nagle (@ MollyNagle3) 21 août 2020

Une chose qu’il sera intéressant de surveiller dans le reste de l’interview est la façon dont Biden aborde la douleur économique catastrophique associée aux verrouillages qui ont déjà fermé une grande partie du pays plus tôt cette année. Dans sa réponse, Biden peut évoquer la nécessité éventuelle d’un verrouillage national plus coordonné, et peut-être même plus agressif. Ironiquement, l’administration Trump a peut-être rendu une telle décision un peu plus facile pour lui, car vous pourriez soutenir que les Américains seraient peut-être plus disposés à accepter une réponse agressive à court terme maintenant, s’ils pensaient que cela les éviterait de vivre six autres. des mois de chaos et de confusion qui ont constitué la réponse nationale à la pandémie jusqu’à présent.

« Je serai prêt à faire tout ce qu’il faut pour sauver des vies, car nous ne pouvons pas faire bouger le pays tant que nous ne contrôlons pas le virus », déclare Biden dans le clip ci-dessus. «C’est au départ le défaut fondamental de la réflexion de cette administration.»

«Pour que le pays continue de fonctionner et de bouger, que l’économie soit en croissance et que les gens soient employés, vous devez réparer le virus. Vous devez faire face au virus. »

Certes, cependant, un verrouillage national est encore quelque chose d’assez extrême à parler. Sur une note quelque peu connexe, nous ne pouvons pas laisser passer cela sans parler d’une autre action plus agressive dans la lutte contre le coronavirus vers laquelle un État américain pourrait se rapprocher.

Le Dr Norman Oliver, commissaire à la santé de l’État de Virginie, a déclaré à une station de presse locale le même jour que l’interview de Biden-Harris a été enregistrée qu’une fois qu’un vaccin contre le coronavirus est enfin disponible au public, son intention est de rendre obligatoire la vaccination pour tous les Virginiens. « Il tue des gens maintenant, nous n’avons pas de traitement pour cela, et si nous développons un vaccin qui peut l’empêcher de se propager dans la communauté, nous sauverons des centaines et des centaines de vies », a déclaré Oliver.

La législature de l’État de Virginie envisage un projet de loi qui permettrait aux personnes ayant une opposition religieuse quelconque de se retirer d’un tel mandat de vaccination. Oliver, cependant, dit qu’il s’oppose fermement à l’octroi d’une exemption.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.