Il n’y a pas encore de remède contre les coronavirus, mais il existe quelques thérapies qui peuvent améliorer une infection au COVID-19, accélérer la guérison et même sauver des vies.

Bill Gates pense que trois types de médicaments «pourraient réduire considérablement le taux de mortalité» dans les mois à venir, bien avant que les vaccins ne soient prêts à être largement utilisés.

Les antiviraux, les corticostéroïdes et les anticorps monoclonaux, ainsi qu’une combinaison de ceux-ci, pourraient sauver de nombreuses autres vies dans un proche avenir.

Il n’est peut-être pas médecin ou responsable de la santé, mais Bill Gates est toujours une voix à écouter pendant la pandémie du nouveau coronavirus. Le cofondateur de Microsoft s’est avéré être un visionnaire, car il prévoyait les dangers d’une maladie infectieuse qui prendrait le monde au dépourvu, et c’est précisément ce qui s’est passé avec COVID-19.

Le nouveau virus est en effet très contagieux et personne n’en est à l’abri. Le virus se propage en hiver et en été, et il se peut qu’il ne soit jamais éradiqué. Mais le monde aurait pu être dans un bien meilleur endroit qu’il ne l’est actuellement. La Chine a bloqué sa réponse et a révélé que le virus se propageait d’homme à homme plus tard qu’il n’aurait pu. Les États-Unis et d’autres gouvernements ont minimisé la menace, ne se préparant pas en conséquence aux flambées imminentes. Les restrictions ont ensuite été levées trop tôt dans certaines régions, y compris les États américains, ce qui a conduit le taux d’infection à des niveaux records. Ajoutez à cela toutes les théories du complot qui ont érodé la confiance du public et renforcé les mouvements anti-masques, et vous obtenez une image complète de la pandémie.

Gates n’a pas perdu de temps à s’impliquer dans le financement de la recherche sur les vaccins, expliquant la nécessité d’agir le plus rapidement possible pour faire progresser le développement de médicaments susceptibles de protéger le monde du COVID-19 dans les années à venir. Il n’a pas eu peur d’évaluer et de critiquer la réponse du gouvernement en cours de route et d’offrir des conseils. Dans une nouvelle interview, Gates a expliqué que trois types de médicaments actuellement en cours de test pourraient «réduire considérablement le taux de mortalité» avant que les vaccins ne soient disponibles.

«Le tout premier vaccin ne ressemblera pas à beaucoup de vaccins, où il bloque à 100% la transmission, et 100% évite que la personne qui reçoit le vaccin ne tombe malade», a déclaré Gates à Business Insider. Il a ajouté qu ‘ »il est beaucoup plus facile de tester un médicament qu’un vaccin ». Il pense que trois types de médicaments pourraient bientôt être disponibles pour le traitement du COVID-19.

«Ces choses où les maisons de soins infirmiers sont infectées, et les taux de mortalité très élevés, la thérapeutique y fera une grande différence», a-t-il déclaré.

Quiconque suit de près les mises à jour du COVID-19 peut être familier avec les types de médicaments dont Gates a parlé, car ils ont été abondamment présentés dans des rapports et des études au cours des derniers mois. Le philanthrope affirme que les antiviraux, les corticostéroïdes et les anticorps monoclonaux ont les meilleures chances de prévenir les complications et de sauver des vies.

Le remdesivir est un nouvel antiviral qui a montré une certaine efficacité dans le traitement du COVID-19, car le médicament peut réduire le temps de récupération dans les cas légers à modérés. Une étude récente a également montré que le médicament pouvait réduire le risque de décès de 62% par rapport aux soins standard. Mais le remdesivir n’est pas largement disponible et sa fabrication est difficile. Gates a proposé que le remdesivir soit reformulé «pour être plus facile à donner». Le médicament doit être administré par voie intraveineuse.

La dexaméthasone est un corticostéroïde qui peut prévenir les décès dus au COVID-19 dans certains cas critiques. Gates a expliqué que la Fondation Bill et Melinda Gates a financé l’étude britannique qui a prouvé que le médicament pouvait améliorer l’état de certains patients critiques du COVID-19.

Nous avons couvert divers anticorps monoclonaux en détail, car plusieurs sociétés ont lancé des essais cliniques ou ont rapporté des résultats précliniques. Gates en a également mentionné quelques-uns dans ses remarques.

« Il y en a trois ou quatre, dont Regeneron, Eli Lilly, AstraZeneca et d’autres, sur lesquels nous disposerons de données avant la fin de l’année », a déclaré Gates. «Cela, combiné aux antiviraux, pourrait réduire considérablement le taux de mortalité, ce qui serait un très gros problème.»

Gates a également noté que ces trois types de thérapies pourraient offrir des résultats dans quelques mois avant que les vaccins ne soient largement déployés. Gates pense que le domaine de la thérapeutique «reçoit moins d’attention qu’il ne le mérite peut-être» par rapport aux vaccins.

«Au moins certains d’entre eux travailleront probablement avant la fin de l’année», a-t-il déclaré. «Nous essayons de nous assurer que la facilité de les offrir, ainsi que le coût et la disponibilité, prennent soin du monde entier.»

Gates a averti que les thérapies efficaces COVID-19 ne nous permettraient pas soudainement de revenir à des événements sportifs ou à des bars. «Vous devez obtenir l’immunité collective [through vaccination] avant de vraiment faire ça.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.