Bill Gates, lors d’une récente interview, a déclaré que les États-Unis seraient en mesure de dépasser le coronavirus d’ici la fin de 2021.

Gates a ajouté que les pays moins développés pourraient ne pas être en mesure de dépasser le COVID-19 avant 2022.

Le Dr Anthony Fauci a récemment déclaré que les États-Unis pourraient avoir beaucoup de problèmes si le nombre de nouveaux cas de coronavirus dans le pays ne descendait pas en dessous de 10000 à l’automne.

Au cours de la pandémie de coronavirus en cours, Bill Gates est devenu une personnalité faisant autorité sur le virus et sur ce qui doit être fait pour l’aider à le vaincre .. Et bien que la position de Gates dans ce rôle puisse sembler surprenante à première vue, le fondateur de Microsoft des années nous ont mis en garde contre le danger d’une pandémie mondiale.

«Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes au cours des prochaines décennies, il s’agit probablement d’un virus hautement infectieux plutôt que d’une guerre», a expliqué Gates lors d’une conférence Ted Talk en 2015. «Pas des missiles, mais des microbes. Maintenant, une partie de la raison à cela est que nous avons investi énormément dans la dissuasion nucléaire. Mais nous avons en fait très peu investi dans un système pour arrêter une épidémie. Nous ne sommes pas prêts pour la prochaine épidémie. »

Cinq ans plus tard, les paroles de Gates se sont malheureusement avérées prophétiques. Le coronavirus a commencé à ravager tous les coins du globe plus tôt cette année et, dans certaines régions, n’a pas ralenti depuis. La situation aux États-Unis en particulier a été particulièrement grave. Bien que de nombreux domaines aient réussi à aplatir la courbe il y a quelques mois, des dizaines d’États ont connu des pics massifs de nouveaux cas de coronavirus au cours des 6-8 dernières semaines.

À ce stade, un vaccin est probablement le seul moyen pour les États-Unis de placer efficacement le coronavirus dans le rétroviseur. Et s’il est optimiste que la FDA approuvera un vaccin COVID-19 efficace avant la fin de l’année, ce n’est certainement pas une garantie pour le moment. De plus, le premier vaccin contre le coronavirus pourrait n’être efficace qu’à 50%, selon les récentes remarques du Dr Fauci.

En termes simples, il est impossible de dire quand la pandémie de coronavirus prendra vraiment fin. En abordant ce point dans une interview avec WIRED, on a demandé à Gates quand il pensait que la folie allait prendre fin. Gates a répondu que les pays développés pourront dépasser le COVID-19 environ un an avant les autres pays.

«Vous devez admettre qu’il y a eu des milliards de dollars de dommages économiques et beaucoup de dettes, mais le pipeline d’innovation sur la mise à l’échelle des diagnostics, sur les nouvelles thérapies, sur les vaccins est en fait assez impressionnant», a expliqué Gates.

« Et cela me donne l’impression que, pour le monde riche, nous devrions en grande partie être en mesure de mettre fin à cette chose d’ici la fin de 2021, et pour le monde en général d’ici la fin de 2022 », a ajouté Gates. Dans l’état actuel des choses, le nombre cumulé de cas de coronavirus aux États-Unis est désormais supérieur à 5 millions.

«C’est un nombre énorme de cas et un très grand nombre d’hospitalisations et de décès, et d’autres encore à venir», a déclaré le Dr William Schaffner à .. « Parce que dans une grande partie de ce pays, ce virus se propage sans entrave parce que beaucoup de gens ne parviennent pas à le contenir. »

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.