Si vous êtes un lecteur régulier d’Android Central ou que vous voyez l’un de mes messages Twitter, vous savez peut-être que je suis un grand fan de BlackBerry. Le «nouveau» BlackBerry version deux où Android était le système d’exploitation de choix encore plus que l’original. J’obtiens la commodité moderne d’Android et le clavier physique que j’aime dans un seul appareil.

C’est pourquoi j’étais ravi lorsque nous avons appris pour la première fois que BlackBerry, OnwardMobility et FIH Mobile (la société qui a fabriqué le BlackBerry Passport et Classic) se sont réunis pour ramener BlackBerry d’entre les morts. Pour moi, le BlackBerry Key2 de TCL et BlackBerry était le meilleur téléphone Android et comprenait tout ce que je pouvais concevoir pour moi-même. Cela a changé lorsque quelqu’un, quelque part, a décidé d’oublier de le mettre à jour après Android Oreo.

Les versions ultérieures d’Android se sont largement concentrées sur la sécurité et la confidentialité et des options critiques (pour moi, en tout cas) telles que l’autorisation unique pour le partage de position étaient attendues depuis longtemps et une fonctionnalité incontournable. Une fois Android 10 arrivé, j’ai dû retirer le Key2 que j’aimais vraiment.

Mon Key2 fonctionne toujours parfaitement. Il est simplement bloqué sur une ancienne version du logiciel.

Une partie de mon esprit espère vraiment que BlackBerry et OnWardMobility vont refaire le Key2 (un Key3?) Ou un BlackBerry Priv remanié qui était en fait génial à taper et à le prix raisonnablement ainsi que de garder la fichue chose à jour comme TCL et BlackBerry l’ont fait avec leur téléphones au début. Une autre partie de mon esprit est presque certaine que rien de tout cela n’arrivera.

Les gens d’OnWardMobility semblent certainement optimistes, comme vous l’imaginez. La nouvelle a même réuni CrackBerry Kevin Michaluk et le reste de l’équipe de CrackBerry pour parler avec le PDG d’OnWardMobility, Peter Franklin, lors d’un podcast en édition spéciale sur les nouvelles et les projets d’OnWardMobility pour la marque BlackBerry. Regarder a ramené des souvenirs et mis ce côté plein d’espoir de mon cerveau à la vitesse supérieure.

Je dois cependant mettre mes espoirs de côté. Un téléphone Android portant un nom BlackBerry et doté de la fonction de signature de BlackBerry, le clavier physique, n’a pas beaucoup d’attrait pour la plupart des gens. Quelque chose de plus doit être là si OnWardMobility veut vendre suffisamment de téléphones pour réussir. Franklin dit que les mises à jour opportunes font partie intégrante du plan et de l’histoire, mais vous pouvez les obtenir à partir d’un téléphone Pixel – une autre marque qui ne réussit pas.

Vous n’avez qu’à regarder Samsung pour voir ce qui se vend.

Tout téléphone Android doit se tourner vers le géant Samsung pour s’inspirer lors de la conception d’un téléphone que les gens achèteront. L’affichage compte, la caméra compte, la qualité de fabrication compte. La sécurité et un clavier physique importent peu, sauf pour quelques personnes comme moi.

OnWardMobility fait une chose très juste: demander aux purs et durs BlackBerry restants ce qu’ils veulent voir dans un nouveau téléphone. Il n’y a pas des centaines de millions de fans de BlackBerry comme il y a 10 ans, mais il y en a peut-être suffisamment pour offrir une incitation au succès de cette entreprise commerciale. Et si OnWardMobility peut trouver un moyen d’attirer l’attention et l’argent des nouveaux clients BlackBerry, il pourrait passer de succès à lucratif.

Rien de tout cela n’est facile. Demandez à quiconque a utilisé ou utilise encore le BlackBerry Key2 – c’est un téléphone bien construit qui fait tout ce qui est promis. Il ne s’est pas non plus vendu suffisamment pour garder TCL et BlackBerry Mobile intéressés par la poursuite de la production ou du support. Les retours de son prédécesseur, le KeyOne, ont été pris en compte et pris en compte, mais ce n’était pas suffisant.

Je suis optimiste, mais je suis très prudent.

Nous ne savons pas où la panne s’est produite, mais nous savons que personne en dehors des amateurs de smartphones ne savait même qu’il y avait un «nouveau» BlackBerry, et ceux qui le savaient ne se souciaient pas assez de dépenser leur argent. Ce sont les obstacles auxquels OnWardMobility sera confronté et on ne sait pas s’ils seront en mesure de les surmonter.

Je suis déjà certain que j’achèterai le dernier BlackBerry une fois qu’il sera disponible. Je sais que certains d’entre vous le feront aussi. Mais je ne sais pas si suffisamment de gens en achèteront un pour faire fonctionner cette chose. Je suis à la fois optimiste et prudent.