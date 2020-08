Je ne sais pas si cela arrive à quelques personnes ou à beaucoup de gens, mais je suis très clair que je ne suis pas la seule à qui parler de Bletchley Park donne la chair de poule. Et c’est qu’à l’intérieur, ainsi que dans les multiples hangars qui ont été créés autour du majestueux manoir victorien qui donne son nom à l’intrigue, certaines des pages les plus importantes de l’histoire ont été écrites dans de multiples domaines: guerre, cryptologie et informatique. Notre présent pourrait être très, très différent, si tout ce qui s’est passé à cet endroit et à ce moment-là ne s’était pas produit.

Pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, Bletchley Park était, pendant la Seconde Guerre mondiale, une installation militaire dans le Buckinghamshire, en Angleterre, où les « bombes » (ainsi appelées à cause de leur incroyablement bruyant) ont été construites, les mastodontes mécaniques avaient l’habitude de décrypter automatiquement les messages cryptés par l’armée allemande avec sa redoutable et admirable Enigma, une machine qui, pendant des années, a donné l’impression d’être indéchiffrable.

Il est vrai, et il ne faut pas oublier, qu’une partie du crédit pour ce qui s’est passé à Bletchley Park doit aller à Pologne, plus spécifiquement pour Biuro Szyfrów, le bureau de cryptage de l’état-major polonais, et plus spécifiquement Marian Rejewski, le mathématicien chargé de trouver un point faible dans les communications cryptées de l’armée allemande (une répétition de trois lettres au début de chaque message), qui a sonné le glas de l’indéchiffrabilité d’Enigma.

Maintenant, bien que le Biuro ait pris les premières mesures pour déchiffrer Enigma, l’état précaire du pays, à l’ombre d’une invasion imminente par l’Allemagne nazie, a causé que les Polonais ont partagé ces connaissances avec leurs alliés (notamment avec les Français) qui, à leur tour, l’ont fait atteindre aux Britanniques, écrivant ainsi la première page de Bletchley Park.

Le Royaume-Uni, déjà sous la direction de Winston Churchill, a profité de ces précieuses connaissances pour lancer une unité dédiée exclusivement à développer tous les systèmes nécessaires pour décrypter autant de messages cryptés Enigma que possible qui ont été interceptés. Et dans la mise en œuvre de ces systèmes apparaît un nom qui, à ce jour, et heureusement, est déjà rappelé avec l’admiration et le respect qu’il a toujours mérité. Je parle, bien sûr, d’Alan Turing, l’un des pères de l’informatique, en plus d’être le principal responsable du développement des machines de décryptage Enigma. Un génie à ce festival de génie qu’est Bletchley Park.

Ce n’est que de nombreuses années après la fin de la Seconde Guerre mondiale que le Royaume-Uni a commencé à déclassifier les informations sur Bletchley Park, permettant à chacun de savoir ce qui s’y était passé. ET depuis lors, il est sous le contrôle du Bletchley Park Trust, une entité qui gère, exploite et préserve ce qui reste du manoir et du musée (les hangars ont été démantelés après la guerre).

Et aujourd’hui, nous savons, de Tech Crunch, que l’enceinte historique, avec tout ce qu’elle chérit à l’intérieur, pourrait voir sa continuité dans le temps menacée par le coronavirus. Selon sa direction, l’entité a vu plus de 95% de son revenu normal perdu À la suite du coronavirus, ce qui signifie que sans aucune action ni aide extérieure, l’organisation perdra 2 millions de livres sterling cette année, étant obligée de faire 35 licenciements (environ un tiers de ses effectifs) de Bletchley Park et du Musée UK National Computing Agency pour survivre.

Fermée au public du 19 mars au 4 juillet de cette année, la réouverture a dû être effectuée de plus en plus de mesures de sécurité, ce qui se traduit par une réduction substantielle des visiteurs payants, quelque chose auquel les comptes Bletchley Park Trust ne pourront pas résister, à moins qu’un chemin de financement inattendu n’apparaisse. Et franchement, et compte tenu de ce dont on parle, je pense que les pouvoirs publics devraient faire quelque chose à ce sujet. La différence, et je suis désolé de le dire, c’est que Winston Churchill avait une ligne directe avec Bletchley Park, tandis que l’exécutif actuel… Je doute qu’ils connaissent même l’histoire de l’endroit.

Image: Mike McBey