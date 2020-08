Il y a quelques mois, nous vous avons parlé de Bloodborne Remastered, une révision du jeu bien connu qui est arrivé sur PS4 en 2015, et est resté une exclusivité sur cette console depuis. Nous savions que cette édition sera dirigée vers PS5 et qu’elle arrivera également sur PC, un mouvement qui, comme nos lecteurs habituels le savent, ça ne doit pas nous surprendre, car Sony a pris un virage important dans sa politique de jeux exclusifs en apportant Horizon Zero Dawn à compatible.

Avant de continuer, je veux approfondir un peu plus cette question au cas où quelqu’un serait confus, car c’est très important. Je ne veux pas dire que les jeux exclusifs cesseront d’exister, au contraire, ils continueront d’être très importants dans les consoles de nouvelle génération, mais l’idée d’exclusivité a changé. Ils ne seront plus des exclusivités absolues, mais temporaires, et dans la plupart des cas, ils finiront par arriver, tôt ou tard, sur PC. Il est important de se rappeler que cela s’appliquera entre les consoles et le PC, mais pas entre les consoles, c’est-à-dire, ne vous attendez pas à voir Bloodborne Remastered sur Xbox Series X, et Halo Infinite non plus sur PS5.

Avec cela clair, nous pouvons continuer à parler de Bloodborne Remastered. Comme nous l’avons dit, il s’agit de une édition remasterisée de l’original arrivé en 2015. Jusqu’à présent, les informations dont nous disposions étaient très rares, mais grâce à une nouvelle fuite, nous pouvons partager avec vous de nouveaux détails que, franchement, nous trouvons très intéressants.

Bloodborne Remastered est pratiquement terminé

C’est la partie la plus importante de cette fuite. Selon la source des nouvelles, la dernière série de tests est déjà terminée, et grâce à cela, il a été possible de corriger pratiquement toutes les erreurs et problèmes présentés par Bloodborne Remastered. Le processus de débogage est terminé et d’après ce que j’ai pu lire le lancement du jeu est « imminent ».

Si nous mettons cela en contexte avec les informations précédentes, nous voyons que tout correspond à l’idée de transformer Bloodborne Remastered en un jeu de lancement pour accompagner PS5 fin novembre. Je l’ai déjà dit à l’époque, pour moi, Bloodborne était un vendeur de console, et dans ce cas Bloodborne Remastered peut avoir le même impact, même s’il est clair que s’il sort en version PC, je n’aurai pas besoin de la console Sony.

L’annonce de Bloodborne Remastered devrait intervenir dans les prochaines semaines, peut-être lors du prochain événement Sony dédié à la PS5, mais toujours nous n’avons pas de détails sur les améliorations graphiques qu’il apportera. Dans l’ensemble, on peut s’attendre à ce que le jeu fonctionne en résolution 4K et maintienne 60 images par seconde totalement stables. La qualité des textures et la qualité graphique en général devraient également être beaucoup plus élevées par rapport à l’original, car en termes de performances, la PS5 est bien supérieure à la PS4.

La source de cette fuite suggère que le jeu pourrait être verrouillé à 60 FPS pour des problèmes majeurs qui n’ont pas encore été spécifiés, mais cela a du sens, car Bloodborne avait de graves problèmes de bégaiement et était verrouillé à 30 FPS.