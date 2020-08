Les temps où il fallait courir en cas de besoin urgent entre une pause et une autre de peur de perdre une partie du film, sont désormais oubliés. Dans le passé (pas si loin, par contre), pour s’éloigner même un instant de la télévision, il y avait une peur constante du début imminent du film. A ce jour, ce souci n’existe plus, la plateforme de streaming Netflix permettant aux utilisateurs d’accéder à tout moment de la journée et de contrôler la projection. Le colosse propose des dessins animés et des séries télévisées, dont certains sont Elite, Riverdale, Black Mirror et Suburra. Que sait-on des nouvelles saisons de ce dernier?

Elite, Riverdale, Black Mirror et Suburra: la positivité venant de la plateforme

L’annonce d’un « no return » n’est pas exclue, surtout lorsqu’il s’agit de Miroir noir. Les autres séries télévisées, en revanche, d’une manière ou d’une autre, ne nous abandonneront pas. Tout ce que nous vous dirons dans cet article est assez vague, néanmoins, voici quelques-unes des informations qui ont fui du Web et de la plateforme.

Commençons par parler du monde lié aux adolescents. Parmi les séries télévisées les plus appréciées par les enfants, et pas seulement, on trouve Elite et Riverdale. En fait, ces émissions concernent une tranche d’âge beaucoup plus large en raison de la présence de meurtres et de cas à découvrir. Les deux séries reviendront très probablement d’ici 2021.

Un destin différent appartient à la place Suburra, qui, après le début récent du tournage après Covid-19, fera très probablement un retour inattendu avant la fin de 2020 avec le tournage de la dernière saison.