Indie classique Braid revient dans Édition anniversaire de la tresse, qui remasterise le jeu et ajoute de nouvelles fonctionnalités au hit de 2008. Braid a été l’une des principales réussites indépendantes de Xbox Live Arcade, que Microsoft a finalement intégrée à ses autres offres en ligne.

Cela n’a peut-être pas l’air aussi innovant aujourd’hui, mais Braid a eu un impact énorme sur le développement de jeux indépendants lors de sa sortie. Braid a rapidement gagné une suite parmi les fans et les critiques lors de sa sortie pour Xbox 360. Il a été loué pour ses mécanismes de contrôle du temps relativement simples à utiliser mais ingénieux ainsi que pour son histoire. Bien que cela ne semble pas évident de surface, l’histoire de Braid est l’un de ses points forts, racontant une histoire déchirante à travers des battements narratifs cachés tout au long du jeu. C’est bien sûr en plus de ses énigmes chronophages, qui méritent d’être reconnues.

En relation: La nouvelle politique de redevances d’Epic est incroyable pour les développeurs indépendants

Quiconque a raté l’original ou veut le revivre aura bientôt la chance de jouer à Braid d’une toute nouvelle manière. Une nouvelle bande-annonce de l’éditeur de Braid Thekla révèle Braid Anniversary Edition, une remasterisation du jeu original avec un nouveau contenu passionnant. Comme le montre la bande-annonce, Braid reçoit une nouvelle couche de peinture magnifique, avec des graphismes remasterisés dessinés à la main. La bande-annonce montre en fait la version mise à jour côte à côte avec l’original pour montrer exactement combien de mise à niveau visuelle la nouvelle version obtiendra. Les nouveaux graphismes sont bien plus qu’une simple amélioration de la résolution, ajoutant également de nouvelles animations et retravaillant l’apparence de certaines zones du jeu. Le son de Braid fait l’objet d’une mise à niveau similaire.

En plus de ses mises à jour plus typiques, Braid Anniversary Edition reçoit un ajout encore plus excitant. Le jeu recevra un commentaire audio complet couvrant tout, de son art et de sa conception de niveau à l’histoire des jeux indépendants. Son développeur dit que ce sera le commentaire le plus détaillé jamais réalisé pour un jeu et une excellente ressource pour quiconque s’intéresse au développement de jeux. L’édition anniversaire de Braid n’a pas encore de date de sortie exacte, mais sa sortie est prévue début 2021 sur les consoles Xbox et PlayStation actuelles et de nouvelle génération, Nintendo Switch et PC.

La tresse est une partie importante de l’histoire du jeu indépendant, qu’il s’agisse ou non de la tasse de thé d’un joueur en particulier. Qui fait Édition anniversaire de la tresseLa sortie de ce jeu à elle seule est un événement majeur, mais le fait qu’elle donnera également un aperçu du développement du jeu original et des jeux indépendants dans leur ensemble en vaut la peine.

Suivant: Rogue Legacy 2 retarde la sortie de l’accès anticipé d’un mois

Source: Thekla / YouTube