Bien que les convertibles aient fait un énorme bond en avant vers la portabilité, de nombreux utilisateurs manquent encore une partie de l’expérience PC. C’est pourquoi nous trouvons des alternatives aussi curieuses que celle du Brydge W-Touch et W-Type, deux périphériques sans fil qui nous permettront de reproduire à la fois le clavier et le pavé tactile des ordinateurs portables.

De cette manière, les W-Touch et W-Type cherchent à offrir une expérience assez similaire à celle des Apple Magic Trackpads, cette fois-ci, destinée aux utilisateurs de Windows et de Microsoft Surface.

En commençant par la souris, on trouve une zone tactile légèrement plus grande que ce que l’on trouve habituellement dans les ordinateurs portables, on retrouve une surface complètement lisse de 140 x 84 mm. Bien que cela souligne que le pavé tactile ne sera pas complètement plat, mais aura une petite pente pour améliorer son ergonomie.

De plus, le W-Touch dispose également de fonctionnalités d’accès rapide via des gestes à plusieurs doigts, tels que pincer pour zoomer et glisser plusieurs doigts pour changer de bureau. Avoir Connectivité Bluetooth 4.2, avec une autonomie allant jusqu’à un mois par charge. Bien que nous puissions également continuer à l’utiliser tout en le chargeant via son port USB-C.

D’autre part, Brydge aussi a présenté le W-Type en complément direct de votre W-Touch, un clavier sans fil pleine grandeur avec des accents en aluminium et une rangée complète de touches de fonction.

Les clés utilisent un mécanisme à ciseaux et chacune a 2 millimètres de course, ce qui, selon Brydge, est la quantité «parfaite» de course de clé. Si cela ressemble à ce que le Surface Laptop 3 a incorporé, il y a de nombreuses raisons de s’exciter. De plus, ce clavier aura un support de connectivité Bluetooth 5.1, cela nous permettra de le connecter jusqu’à quatre appareils, ce qui nous permettra de basculer facilement entre Surface et ordinateur.

Partageant la charge avec le pavé tactile, le W-Type aura une autonomie allant jusqu’à un mois, et un système de charge via USB-C.

Disponibilité et prix

Tous ces produits seront mis en vente à partir du 17 août sur le site Web de la marque, avec des prix qui commenceront à partir de 59,99 $ pour le clavier, et atteindront un léger supplément pour le pavé tactile, disponible pour 99,99 $. .