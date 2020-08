Il reste vraiment quelques heures au tant attendu Samsung Galaxy Unpacked 2020 mais les rumeurs ne s’arrêtent pas et continuent de faire surface des nouvelles sur les fonctions et les détails des appareils qui seront présentés. Les dernières actualités concernent le Samsung Galaxy Note 20 Ultra et les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Buds Live collaborent lors de l’enregistrement de vidéos!

Selon les informations issues d’un tweet de Walking Cat, les deux appareils Samsung, que nous pourrons connaître officiellement lors de l’événement Unpacked 2020 prévu le 5 août, pourront collaborer pour améliorer l’enregistrement vidéo.

Les utilisateurs pourront donc utiliser Buds Live comme microphone externe pendant l’enregistrement vidéo, mais uniquement si elle est associée à la version Ultra du très attendu Samsung Galaxy Note 20. Nous savons également que la fonction ne peut être utilisée qu’en cas de enregistrement en mode Pro.

A travers cette fonction, le géant offrira aux utilisateurs la possibilité d’obtenir des vidéos avec une excellente qualité audio mais il faudra attendre la présentation des appareils pour obtenir des confirmations à cet égard. Samsung lors du Galaxy Unpacked ne présentera pas seulement les deux appareils mentionnés ici.

Grâce à une courte vidéo publiée par la même société, en effet, nous sommes en mesure de savoir quel sera le protagonistes de l’appareilet donc: les nouvelles tablettes Galaxy Tab S7 et S7 +; la Galaxy Watch 3; le Galaxy Z Fold; les nouveaux écouteurs Galaxy Buds Live; et enfin, le Samsung Galaxy Note 20, également en version Ultra.