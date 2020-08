Profitant du lancement du nouveau Samsung Galaxy Note 20, Microsoft a mis à la disposition des utilisateurs du canal Dev une nouvelle mise à jour sous le nom de Construire 20185 avec laquelle ils ajoutent une fonction intéressante pour votre téléphone, étant capable d’utiliser les applications de notre téléphone directement sur le PC. Malheureusement, c’est quelque chose qui pour le moment ne peut être fait que sur les appareils Samsung.

Quoi de neuf dans Build 20185

Amélioration des paramètres DNS dans les paramètres

Ils apportent des modifications à la section Réseau dans les paramètres:

Paramètres DNS plus accessibles: modifier le mappage de votre serveur DNS est désormais une option de premier niveau lorsque vous accédez à la page de propriétés de votre réseau Contrôles DNS cryptés dans l’application Paramètres: DNS crypté (DNS sur HTTPS ou DoH) peut aider à augmenter confidentialité et sécurité lors de la navigation sur le Web. Vous pouvez désormais configurer DoH directement dans l’application Paramètres pour profiter plus facilement de cette fonctionnalité: Pour les connexions Ethernet: allez dans Paramètres> Réseau et Internet> État. Cliquez sur Propriétés, puis sélectionnez Modifier le mappage IP ou Modifier le mappage du serveur DNS et il sera disponible dans la fenêtre contextuelle Pour les connexions Wi-Fi: Allez dans Paramètres> Réseau et Internet> Wi-Fi. Cliquez sur le lien des propriétés de l’adaptateur, puis sélectionnez Modifier le mappage IP ou Modifier le mappage du serveur DNS et il sera disponible dans la fenêtre contextuelle. Actuellement, vous ne verrez pas les options de chiffrement si vous accédez à la page des propriétés du réseau individuel

Vous pouvez ajouter n’importe quelle adresse IP répertoriée ici pour déverrouiller le menu déroulant DoH et choisir d’utiliser le cryptage. Une fois le chiffrement activé, vous pouvez confirmer qu’il fonctionne en examinant les serveurs DNS appliqués dans les propriétés du réseau et en les voyant étiquetés comme des serveurs «(chiffrés)». Si vous souhaitez tester un serveur DoH personnalisé que nous ne reconnaissons pas encore, vous pouvez configurer une adresse IP pour qu’elle soit reconnue en tant que serveur DoH à l’aide de la commande netsh documentée ici.

Nouvelles stratégies ADMX pour MDM

À partir de Windows 10 Insider Preview Build 20175, ils ont activé 647 nouvelles stratégies MDM dans 56 fichiers ADMX pour permettre aux clients professionnels de configurer des stratégies également conformes à la stratégie de groupe. Contient des stratégies basées sur ADMX telles que la compatibilité des applications, le transfert d’événements, la maintenance et le planificateur de tâches. Ces nouvelles stratégies peuvent être configurées via le profil personnalisé Intune. Intune UX devrait être disponible plus tard cette année.

Nom du fichier ADMX:

Autres mises à jour pour les initiés

Applications sur votre téléphone: accédez aux applications de votre téléphone Android directement depuis le PC

L’application Votre téléphone continue d’évoluer. Exploitez la puissance de l’application Votre téléphone avec l’intégration Lien vers Windows sur certains appareils Samsung pour accéder instantanément aux applications mobiles de votre téléphone directement depuis votre PC Windows 10. Pas besoin d’installer, de vous connecter ou de configurer vos applications sur votre PC, qui vous fait gagner du temps et des tracas. Vous pouvez facilement épingler vos applications mobiles préférées à votre barre des tâches ou au menu Démarrer de votre PC pour un accès rapide et facile. Lorsque vous démarrez une application, elle s’ouvre dans une fenêtre séparée en dehors de l’application Votre téléphone qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches à la fois. Donc, si vous avez besoin de répondre rapidement à une conversation, de répondre à vos publications sur les réseaux sociaux ou de commander de la nourriture, vous pouvez le faire rapidement en utilisant un grand écran et le clavier de votre PC,

Les utilisateurs de Samsung Galaxy Note20 seront les premiers à essayer cette fonctionnalité, en l’ajoutant plus tard à d’autres appareils de la marque.

Principales caractéristiques

Affichez une liste de vos applications Android installées directement dans l’application Votre téléphone. Ajoutez vos applications fréquemment utilisées à la section des favoris ou parcourez vos applications pour un accès encore plus rapide. Lancez n’importe quelle application mobile directement depuis votre PC. Les applications et l’écran de votre téléphone se lancent dans une fenêtre distincte sur votre PC. Épinglez vos applications mobiles à la barre des tâches Windows ou au menu Démarrer. Restez informé en regardant le badge de notification d’application (notifications non lues) sur la liste Toutes les applications ou vos Favoris.

Exigences:

Windows PC 10 octobre 2018 Update ou version ultérieure. Cependant, nous vous recommandons toujours de mettre à jour vers la dernière version de Windows 10, l’application Votre téléphone et Lien vers Windows, disponible sur certains téléphones Android exécutant Android 9.0 ou version ultérieure avec intégration Lien vers Windows. Consultez la liste des téléphones compatibles ici. Le téléphone et l’ordinateur doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

Problèmes / limitations connus:

Certaines applications peuvent bloquer la possibilité d’envoyer du contenu vers d’autres écrans et vous verrez un écran noir à la place. Certains jeux et applications peuvent ne pas répondre aux interactions de la souris ou du clavier sur votre PC. Vous devrez utiliser un ordinateur tactile pour interagir avec eux. Le son des applications sera lu à partir de votre appareil mobile. La possibilité d’exécuter plusieurs applications sera déployée plus tard dans l’année.

Changements et améliorations

Ils déplacent l’application 3D Viewer vers le dossier Accessoires Windows dans la liste de toutes les applications du menu Démarrer.

Corrections

Correction d’un problème où parfois l’action « fermer toutes les fenêtres » dans la barre des tâches ne fermait pas tous les onglets ouverts pour les sites épinglés. Correction d’un problème qui pouvait provoquer l’icône de réseau dans la barre d’outils pour indiquer qu’il n’y avait pas Internet même s’il y avait une connexion active. Correction d’un problème où le glisser-déposer d’une application de la liste de toutes les applications de démarrage vers la grille de tuiles pour corriger le problème ne fonctionnait pas pour certaines applications. un problème où les en-têtes de lettre dans la liste de toutes les applications du menu Démarrer avaient un remplissage à gauche inutile lorsque la liste de toutes les applications était masquée. Pour résoudre un problème où les vignettes étaient difficiles à lire sur certains arrière-plans lors de l’utilisation du démarrage en plein écran, ils ajustent l’arrière-plan pour être un peu moins transparent. Correction d’un problème où lors de l’utilisation d’une disposition du menu Démarrer ap Fabriqués par MDM, les groupes de tuiles peuvent disparaître après quelques jours de disponibilité sans redémarrage. Correction d’un problème où si une notification incluait une image en ligne, l’icône de l’application était légèrement hors ligne avec elle. Correction d’un problème où le lancement d’une application à partir de sa barre des tâches de jumplist ne fonctionnait pas pour certaines applications de pont de bureau et à la place, l’application disparaissait de la barre des tâches. Correction d’un problème qui entraînait du trafic depuis Réseau excessif lors de l’utilisation de la boîte de dialogue Ouvrir fichier pour naviguer vers des dossiers réseau partagés où les versions précédentes étaient activées Résout un problème qui pouvait entraîner l’affichage d’une icône vide au lieu d’un bouton plus sur la page principale de Applications par défaut dans les paramètres après la désinstallation de l’application définie par défaut Résout le problème lors de l’ouverture de Conf Les paramètres de stockage, puis le fait d’accéder immédiatement à l’une des sous-pages, puis de revenir en arrière, pouvaient empêcher le chargement de la page.Résolution d’un problème qui empêchait le nouveau Microsoft Edge d’apparaître dans la section Historique des applications du gestionnaire de tâches.Résolution un problème qui affectait la fiabilité du lancement du clavier tactile. Correction d’un problème où TextInputHost.exe entrait dans un état qui ne répondait pas, entraînant que l’historique du presse-papiers, le panneau Emoji et la dictée n’apparaissaient pas lorsque vous appuyez sur son Raccourcis clavier correspondants Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’impossibilité de coller la première entrée dans l’historique du presse-papiers. Correction d’un problème qui pouvait entraîner des erreurs de vérification des périphériques ARM64 lors de la reprise de l’hibernation.

Problèmes connus

Ils travaillent sur un correctif pour un problème où certains jeux du Microsoft Store protégés par Easy Anti-Cheat peuvent ne pas se lancer. Ils étudient les rapports de blocage du processus de mise à jour pendant des périodes prolongées lors de la tentative d’installation d’une nouvelle version. dans un correctif pour un problème où les boutons min / max / close restent bloqués dans leur position d’origine après le redimensionnement d’une application pour UWP. Si vous déplacez la fenêtre de l’application, la position doit être mise à jour. Ils étudient des rapports indiquant que la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés ne fonctionne pas pour certains sites. Ils travaillent sur un correctif pour activer l’aperçu en direct des onglets Les sites épinglés s’efforcent d’activer la nouvelle expérience de la barre des tâches pour les sites épinglés existants. En attendant, vous pouvez désépingler le site de la barre des tâches, le supprimer de la page edge: // apps, puis épingler à nouveau le site. Ils s’efforcent de résoudre un problème où les sites épinglés n’affichent pas tous les onglets ouverts pour un domaine. En attendant, vous pouvez résoudre ce problème en épinglant la page d’accueil du site au lieu d’une page spécifique (par exemple, microsoft.com au lieu de microsoft.com/windows). Ils travaillent sur un correctif pour un problème où Alt + La tabulation dans un onglet de navigateur déplace parfois l’onglet de navigateur précédemment actif au début de la liste Alt + Tab. L’ouverture d’une distribution WSL 1 peut provoquer l’erreur: «L’opération d’E / S a été annulée en raison d’un sortie de thread ou une demande d’application ». Consultez ce problème Github pour les dernières mises à jour.