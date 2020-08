Burger King a compris l’opportunité de communiquer avec le consommateur pendant cette contingence, mais en le faisant de manière créative.

Un élément qui se démarque chez Burger King est sa capacité clé avec laquelle il a su innover sur le marché de la restauration rapide.

La ligne directrice créative est fondamentale dans la distribution de restauration rapide, afin de pouvoir ajuster les messages qui transcendent l’intérêt du consommateur.

L’attention des consommateurs se concentre sur la pandémie inattendue de COVID-19 à laquelle nous sommes confrontés et qui a repensé les habitudes et les modes de vie des consommateurs.

Cela a obligé les marques à comprendre le contexte qui s’adapte à la post-pandémie et à voir d’un point de vue créatif, comment s’adapter à ce contexte.

Depuis cette opportunité, les marques ont su innover avec diverses campagnes, certaines avec un gouvernail parfait ou d’autres montrant que face à la nouvelle normalité, les règles ont changé et face à cette refonte, l’opportunité est du côté de ceux qui savent jouer les nouvelles règles.

Les consommateurs attaquent Starbucks et la marque leur apprend à utiliser Twitter

La stratégie créative d’une marque

Une marque a pris une initiative importante qui consiste à se remettre de la pandémie COVID-19 de son domaine de travail, qui est le marché de la restauration rapide.

Le discours qu’il a décidé de lancer n’est autre que la célébration de Noël en plein été, faisant allusion au sens de la nouvelle normalité, où les habitudes traditionnelles ont été abandonnées et le refuge chez soi oblige les gens à pouvoir innover dans leur manière nous pensons.

Cela nous rappelle l’opportunité pour les consommateurs de développer de meilleures directives de travail.

L’une de ces lignes directrices est celle qui nous avertit de la valeur que les marques trouvent en travaillant sur des stratégies conçues pour l’innovation.

«Nous savons que 2020 a été une année très compliquée pour nous tous et nous sommes nombreux à vouloir qu’elle se termine, c’est pourquoi nous avons voulu répondre aux souhaits de nombreuses personnes et créer une campagne différente dans la bonne humeur, en offrant une expérience amusante pour les passionnés. nos hamburgers grillés du monde entier », a-t-il assuré Guillermo Hermosillo, Directeur marketing de Burger King Mexico.

La stratégie mise au point par la marque est d’amener au Mexique la campagne avec laquelle Burger King International a introduit Noël dans l’été.

Dans le cas du Mexique, la marque fêtera cette traditionnelle fête de fin d’année les 14, 15 et 16 août, afin de générer le sentiment qui se crée en ce moment.

Dans le cadre de la stratégie, la marque a changé toute l’identité visuelle en l’honneur de cette célébration et au Mexique, elle ne sera disponible qu’au Burger King de Copilco, situé à Mexico.

Le nouveau discours des marques

Un élément de brevet dans la nouvelle normalité est que les marques s’adaptent à ce nouveau scénario et que la créativité contribue à y parvenir.

Burger King l’a abordé d’un point de vue créatif, mais des marques comme Zara le mettent maintenant en œuvre à partir d’un pari totalement sérieux.

Ces entreprises migrent leurs employés des magasins physiques vers un centre logistique où elles ont commencé à prendre plus au sérieux la demande de numérique, puisque les marques adaptent de plus en plus leurs canaux au support en ligne et aux opportunités que les clients trouvent. consommateurs dans ce scénario semble intéressant.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $