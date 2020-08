Le mécanisme de marché des droits d’émission C’est une de ces choses dont beaucoup de gens parlent – en particulier avec une inquiétude croissante face à la crise climatique – mais qui sont toujours traitées d’un point de vue éloigné. Principalement en raison de la nature variée et complexe de sa législation et de son fonctionnement.

Cependant, il a de réelles conséquences, à la fois climatiques et économiques. Et la crise du COVID-19 l’a également affecté. Pendant le pic de confinement en mars, le prix payé pour émettre une tonne supplémentaire de CO2 dans l’atmosphère est passé des 25 euros dans lesquels il était resté ces derniers mois pour ne coûter que 15 euros. Par la suite, il est revenu pour atteindre les niveaux pré-confinement, bien que loin de certaines estimations qui disaient que pour cette année, et la fin de celle-ci, il devrait dépasser la barrière des 30 et même approcher les 40.

«C’est un marché. Artificiel, car il a été créé, mais au final un marché, et donc quand il y a moins de demande, les prix baissent « , raconte Hipertextual José María García, Country Manager en Espagne et au Portugal de la société Vertis, une multinationale dédiée au commerce de produits environnementaux, et qui conseille les entreprises dans l’achat et la vente de droits d’émission. «À Noël, nous avons joué une sorte de jeu qui consistait à définir ce que nous faisions comme si nous en parlions à notre grand-mère. Ce n’est pas facile », dit-il.

Le marché européen des droits d’émission a été lancé en 2005 par l’Union européenne. L’objectif: créer un système qui autorégulera la quantité de CO2 et autres gaz à effet de serre pouvant être émise par l’économie communautaire qui est encouragée à être de moins en moins. Pour cela, le prix a dû augmenter.

« Les entreprises gèrent leurs droits d’émission comme n’importe quel autre actif, et peuvent donc spéculer avec elles. Le marché le permet. »

Le marché européen reste aujourd’hui le plus grand marché d’émissions au monde, malgré le fait que d’autres pays aient essayé de mettre en place leurs propres protocoles. Son fonctionnement est cependant marqué par une multitude de règles et d’exceptions qui poussent de nombreuses entreprises à se tourner vers des firmes comme Vertis pour gérer quand acheter et quand vendre.

Le marché européen fonctionne avec un plafond maximum, une limite d’émission qui ne peut être dépassée et que l’UE abaisse progressivement avec le plan pour atteindre ses objectifs climatiques. ET que les émissions totales sont distribuées par les États et celles-ci à leur tour aux entreprises, sous forme d’enchères, qui finissent par déterminer le prix.

Le prix des droits d’émission n’a pas dépassé 10 euros la tonne jusqu’en 2018

«Il y a une partie du total des droits qui sont accordés gratuitement à des secteurs compromis qui peuvent perdre de nombreux emplois s’ils reçoivent de nouvelles dépenses comme l’acquisition de droits. Mais les secteurs qui peuvent être libres sont réglementés. La production d’électricité, par exemple, paie oui ou oui, il faut donc se rendre aux enchères », explique Pedro Linares, professeur à l’Université pontificale de Comillas et directeur du centre de recherche Économie de l’énergie.

Les enchères de droits d’émission ont lieu tous les jours, il y a donc presque une activité commerciale pour essayer d’obtenir les meilleurs prix et stocker les droits pour une utilisation future. Mais il existe également un marché secondaire sur lequel une entreprise ayant des droits excédentaires peut les vendre à un autre qui en a besoin et n’a pas réussi à les mettre aux enchères.

D’où les amendements que de nombreux groupes environnementaux ont apporté à ce système, le qualifiant de «spéculatif» et pas très «transparent».

«Le marché a été créé dans le but de mettre un prix sur la pollution, qui devait également augmenter progressivement, comme c’est le cas, mais peut-être pas aussi vite que prévu. Dans ce cadre, les règles du marché permettent aux entreprises d’acheter leurs droits et de les gérer comme un actif de plus, et donc de spéculer avec lui comme une entreprise le fait avec tout autre actif », déclare García, qui estime que c’est ce fonctionnement du marché qui contribue à la hausse des prix, et donc l’objectif est atteint.

L’avis de Linares, qui a travaillé sur des enquêtes financées par BP mais a également présenté des propositions de réforme du système actuel, y va également. «Un certain degré de spéculation sur un marché comme celui-ci, à mon avis, est bon. Le problème serait que 80% des achats ont été effectués à cette fin, mais l’UE dispose actuellement de mécanismes qui l’empêchent. L’important, cependant, est que le marché envoie un signal de « Hé, le prix augmente, arrête de polluer parce que c’est cher », quelque chose qui est en train d’être réalisé et il y a quelques années, lorsque les prix étaient stables, ils ne l’étaient pas ».

Les deux sont tout à fait d’accord face à une question claire: « C’est une entreprise? ». « Oui ».

Combien cela coûte-t-il de polluer?

Le marché européen des émissions n’a cependant pas démarré du bon pied. Pratiquement au même moment, il est entré en vigueur La crise de 2008 a commencé, ce qui a fait chuter rapidement la tonne de CO2 d’environ 30 euros au départ -une valeur qui ne s’est redressée que fin 2019- à moins de 3 en 2013.

En d’autres termes, polluer était très bon marché.

«Ce n’étaient pas les plans que l’UE avait pour le marché, bien sûr. La crise de 2008 a fait que les prix sont restés en dessous de 10 euros jusqu’en 2018, d’où ils ont commencé à s’élever jusqu’à la situation actuelle du COVID. Mais au final il répond à une logique d’offre et de demande. Avec des entreprises fermées, moins de demandes de droits, et donc des prix plus bas », explique Linares.

Les entreprises peuvent acheter des droits à bas prix pour les conserver ou les revendre à d’autres entreprises lorsqu’elles augmentent

Tout cela a fait que les prévisions de certains think-tanks engagés dans la décarbonisation ont vu leurs prévisions de hausse de prix devenir obsolètes. Par exemple, Climate Tracker a estimé que pour cet hiver (2020) et 2021 les prix des droits d’émission pourraient être d’environ 50 euros. Mais le coronavirus est arrivé.

Pourtant, le prix semble s’être fortement redressé après les mois de confinement. «Ce n’est pas une situation comparable à celle de 2008. La réglementation a changé, les niveaux d’émission maximaux ont été abaissés, et au détriment de ce qui peut arriver, le marché et les entreprises ont compris que les baisses de prix de mars étaient une situation temporaire », explique José María García.

Sur la question de savoir si ces bas prix ont été une bonne incitation pour certaines entreprises à collecter des droits bon marché, à pouvoir polluer à moindre coût dans le futur, le responsable de Vertis a une vision mitigée. «C’est arrivé comme dans de nombreuses autres lectures de cette crise, qui avait très peu de marge de prévoyance. Il y a eu des entreprises qui ont décidé de faire un investissement dans les droits maintenant qu’elles peuvent utiliser ou vendre plus tard, pariant que le prix augmenterait, et d’autres qui ont décidé de ne pas dépenser malgré en avoir l’occasion car au final ils ne savaient pas ce qui pourrait se passer le lendemain. Ce qui est vrai, c’est qu’il y a eu de la volatilité », nous dit-il.

Ce qui est clair, c’est que la crise de 2008 et la crise des coronavirus ont signifié que les prix des droits n’ont pas complètement décollé. «L’idéal pour atteindre les objectifs climatiques est que le prix soit élevé pour encourager le transfert des entreprises fossiles et polluantes vers des modèles plus durables. À quelle hauteur? Eh bien, sûrement plus que maintenant, mais il est clair que l’UE a bougé depuis la création du marché avec une idée claire: encourager la décarbonisation sans noyer l’emploi », déclare Linares.

La panacée de l’article 6 de l’Accord de Paris

La réflexion de Linares est liée à l’une des grandes aspirations de la dernière COP25 à Madrid, où le vanté Article 6 L’Accord de Paris a fait la une des journaux pour être le point clé des négociations et finalement laissé sans accord.

L’article 6 de l’Accord de Paris n’est toujours pas clôturé et n’a aucune chance de le faire efficacement

Cet article 6 est ce qui réglementerait un futur marché international des droits d’émission, ou du moins des mécanismes qui pourraient le rendre mondial dans la pratique. Sur la table, éliminer les problèmes hérités de Kyoto comme le double comptage – qu’un pays a vendu des droits à un autre, et que les deux les déduiraient de leur calcul d’émissions – ou empêcher des régions plus actives dans la lutte contre le changement climatique, comme l’Europe, perdant au travail et économiquement en raison de leur engagement durable.

Au cours de ces années, l’UE a repensé les règles de son marché des émissions pour les rendre plus strictes. Nous entrons actuellement dans la phase 4 (2021-2030), qui prévoit une réduction de la limite d’émissions de 2,21% par an pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Cependant, il n’a pas encore réussi à mettre fin à l’un des grands problèmes: le soi-disant ajustement aux frontières.

« Penser que tous les pays du monde, avec leurs intérêts différents, vont parvenir à un tel accord est un peu illusoire »

L ’« ajustement de la frontière » C’est le mécanisme par lequel l’UE disposerait d’un cadre clair pour taxer les marchandises qui arrivent de l’étranger pour ce qu’elles ont contaminé dans leur pays d’origine. Tout cela se traduirait par des produits importés plus chers, ce qui donnerait une plus grande marge de compétitivité pour l’industrie européenne, qui doit regarder ses émissions et court un risque quasi permanent de délocalisation.

«C’est un sujet dont on parle beaucoup mais qui ne s’est pas encore concrétisé. À l’heure actuelle, les États accordent des droits d’émission gratuits à des industries qui ne seront probablement pas compétitives par rapport aux entreprises étrangères », explique Linares.

Prenons l’exemple d’une entreprise sidérurgique espagnole, une industrie qui pollue en raison de la quantité d’énergie dont elle a besoin pour ses processus. Ces entreprises bénéficient généralement de droits gratuits car si leur activité devient plus coûteuse en les payant, il leur serait impossible de concurrencer l’acier étranger, notamment celui qui provient de pays où ils n’ont pas de contraintes environnementales.

Tout cela pourrait être résolu avec la création d’un marché mondial comme celui prôné par la vision plus idéaliste de l’article 6, qui, cependant, a déjà un an de retard et ne serait achevé qu’en 2022, en raison du fait que la COP de cette année a été suspendue en raison du coronavirus.

Cependant, García et Linares sont sceptiques. «Penser que tous les pays du monde, avec leurs intérêts différents, vont parvenir à un accord comme celui-ci est un peu illusoire à mon avis.. Mais le système actuel pourrait être assez bien résolu avec un mécanisme d’ajustement aux frontières et certaines garanties au-delà de l’article 6 », estime Linares.

De son côté, José María García de Vertis est encore plus direct: «Si l’article 6 est approuvé, ce sera fait comme un document où tout le monde est heureux et que, dans la pratique, De mon point de vue, la situation actuelle ne changera pas beaucoup ».

