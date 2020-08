Dernière mise à jour: 17 août 2020

Préparez-vous à tout ce qui se passe en 2020 avec notre calendrier des dates de sortie des films. Avec la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel en cours et Star Wars prenant une pause jusqu’en 2022 (en ce qui concerne les films), 2020 s’annonce comme une période intéressante pour les films. Cela vient également dans la foulée d’une année qui a vu Avengers: Endgame renverser Avatar comme la version la plus rentable de tous les temps et Disney a fermement pris le box-office, à l’exception d’une poignée de succès comme Joker et IT Chapter Two.

La Maison de la souris est également bien placée pour dominer le box-office 2020, mais devra se battre avec des tentpoles DCEU très attendues, plusieurs films d’horreur très animés et même des adaptations de bandes dessinées qui ne sont ni Marvel ni DC- en relation. Et si tout cela ne suffisait pas, Daniel Craig prendra également son arc final tant attendu en tant que James Bond dans les mois à venir. Cela va sans dire, mais il y a beaucoup de films à suivre cette année – c’est là que nous intervenons.

Entrer Calendrier des dates de sortie du film 2020 de .. Évidemment, il y aura des changements à venir dans les mois à venir, mais (comme toujours) nous nous efforcerons de garder cette liste aussi à jour que possible.

Janvier 2020

La rancune (3 janvier) – Ce redémarrage américain de la franchise The Grudge suit un détective (Andrea Riseborough) alors qu’elle enquête sur une mort mystérieuse.

Sous-marin (10 janvier) – Kristen Stewart est la vedette de ce thriller d’horreur de science-fiction, qui tourne autour d’une équipe de chercheurs dont le laboratoire souterrain est endommagé par un tremblement de terre.

Comme un pro (10 janvier) – Tiffany Haddish et Rose Byrne jouent les meilleurs amis devenus partenaires commerciaux dont la société est menacée par un plus gros concurrent dans la comédie de Miguel Arteta.

Mauvais garçons pour la vie (17 janvier) – Mike Lowery (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) se retrouvent pour une dernière course dans la troisième entrée de la franchise Bad Boys.

Dolittle (17 janvier) – Le célèbre John Dolittle (Robert Downey Jr.) doit utiliser sa capacité à parler aux animaux pour sauver une reine Victoria gravement malade dans cette aventure fantastique historique.

Les messieurs (24 janvier) – Un expatrié américain (Matthew McConaughey) tente de tirer profit du lucratif empire britannique de la marijuana qu’il a construit dans le dernier crime-caper de Guy Ritchie.

Le tournant (24 janvier) – Mackenzie Davis joue une nounou qui a été embauchée pour s’occuper de deux orphelins étranges dans cette réimagination des années 1990 du roman d’horreur de Henry James, Le tour de la vis.

La dernière mesure complète (24 janvier) – L’aviateur de la guerre du Vietnam William H. Pitsenbarger, Jr. (Jeremy Irvine) reçoit la plus haute distinction militaire du pays des décennies après sa mort dans ce drame de guerre.

La section rythmique (31 janvier) – Blake Lively incarne une femme qui devient un assassin afin de traquer les personnes responsables du meurtre de sa famille dans ce thriller d’action.

Gretel et Hansel (31 janvier) – Ce récit à saveur d’horreur du conte de fées Hansel & Gretel met en vedette Sophia Lillis dans le rôle de Gretel et Alice Krige dans le rôle de la sorcière maléfique qui vit dans la forêt.

Février 2020

Birds of Prey (et l’émancipation fantastique d’une Harley Quinn) (7 février) – Harley Quinn de Margot Robbie s’associe à un groupe de super-héros féminines pour combattre un seigneur du crime diabolique (Ewan McGregor) dans cette suite dérivée de Suicide Squad.

Le chalet (7 février) – Un film d’horreur psychologique réalisé par Veronika Franz et Severin Fiala (Goodnight Mommy), avec Riley Keough, Jaeden Martell, Richard Armitage et Alicia Silverstone.

Sonic l’hérisson (14 février) – Sonic the Hedgehog fait le saut au live-action et combat le Dr Robotnik (Jim Carrey) dans cette adaptation de la franchise de jeux vidéo.

Île fantastique (14 février) – Cette réinvention horrifique de la série télévisée originale (qui a duré de 1977 à 1984) vient de Blumhouse et du scénariste-réalisateur Jeff Wadlow (Action ou Vérité).

Le photographe (14 février) – Une série d’histoires d’amour du passé et du présent s’entremêlent dans ce drame romantique. Issa Rae, Lakeith Stanfield, Chelsea Peretti et bien d’autres stars.

Une descente (14 février) – Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell incarnent un couple marié qui réexamine ses priorités après avoir failli être tué par une avalanche dans ce remake en anglais de la comédie dramatique suédoise Force Majeure.

L’appel de la nature (21 février) – Harrison Ford, Dan Stevens et Karen Gillan prêtent leur voix à cette adaptation cinématographique du roman d’aventure classique de 1903 de Jack London.

Emma (21 février) – Anya Taylor-Joy joue le rôle d’Emma Woodhouse dans ce drame romantique basé sur le roman du même nom de Jane Austen.

Brahms: le garçon II (21 février) – Une suite de l’horreur surprise de 2016 a frappé The Boy, avec Katie Holmes succédant à Lauren Cohan de The Walking Dead dans le rôle principal.

L’homme invisible (28 février) – Une femme (Elisabeth Moss) en vient à croire que son ex-petit ami violent a simulé sa mort dans ce redémarrage de la franchise d’horreur universelle classique.

Wendy (28 février) – La suite de Ben Zeitlin à Beasts of the Southern Wild se déroule sur une île mystique où le vieillissement et le temps ne fonctionnent plus comme ils sont censés le faire.

Mars 2020

En avant (6 mars) – La comédie animée de Pixar suit deux frères elfes (Chris Pratt et Tom Holland) alors qu’ils recherchent la magie dans leur monde fantastique de banlieue, afin de ramener leur père pour une journée.

Le chemin du retour (6 mars) – Ben Affleck joue dans ce drame en tant que star du basket délavée et toxicomane en convalescence qui tente de se remettre sur pied en devenant entraîneur de basket-ball au lycée.

Première vache (6 mars) – Adapté du roman historique de Jonathan Raymond The Half Life, ce drame suit un cuisinier solitaire (John Magaro) qui voyage dans l’ouest et rejoint un groupe de trappeurs de fourrures.

Injecté de sang (13 mars) – Vin Diesel incarne un soldat assassiné ressuscité en super-héros (via la nanotechnologie) dans cette adaptation sur grand écran de la série de bandes dessinées Valiant.

La chasse (13 mars) – Un film d’horreur de Blumhouse politiquement chargé, The Hunt a été retiré de la sortie de 2019 en raison de la controverse, mais a finalement émergé de l’ombre.

Je crois toujours (13 mars) – L’auteur-compositeur-interprète Jeremy Camp (KJ Apa) rencontre et tombe amoureux de sa première femme peu de temps avant qu’elle ne soit diagnostiquée d’un cancer en phase terminale dans ce drame biographique.

Avril 2020

Tour du monde des trolls (10 avril) – Poppy (Anna Kendrick) et Branch (Justin Timberlake) doivent empêcher la reine Barb obsédée par le rock (Rachel Bloom) de détruire tous les autres types de musique dans cette suite animée.

Mai 2020

Scoob! (15 mai) – Scooby-Doo et le gang Mystery ont décidé de résoudre leur dernier crime dans ce redémarrage animé par ordinateur de la propriété Hanna-Barbera, traditionnellement animée en 2D.

Les tourtereaux (22 mai) – Kumail Nanjiani et Issa Rae jouent un couple sur le point de se séparer alors qu’ils se retrouvent pris dans un mystère de meurtre bizarre dans cette comédie romantique.

Juin 2020

Artemis Fowl (12 juin) – L’adaptation en direct par Kenneth Branagh des romans d’Eoin Colfer suit les aventures d’Artemis Fowl (Ferdia Shaw), un génie de 12 ans issu d’une longue lignée de cerveaux criminels.

Le roi de Staten Island (12 juin) – Judd Apatow dirige Pete Davidson dans cette comédie dramatique, qui est vaguement basée sur les événements de l’éducation réelle de Davidson.

Tu aurais dû partir (19 juin) – Kevin Bacon et Amanda Seyfried incarnent un couple marié qui finit par prendre des vacances dans la terreur psychologique, dans ce film d’horreur du réalisateur de Stir of Echoes, David Koepp.

Irrésistible (26 juin) – Jon Stewart dirige son ancien collègue du Daily Show Steve Carell dans cette comédie politique, mettant également en vedette Rose Byrne, Chris Cooper, Topher Grace et Mackenzie Davis.

Mon espion (26 juin) – Dave Bautista incarne un agent acharné de la CIA qui est victime d’un chantage pour encadrer une fille de neuf ans (et espion en herbe) dans cette comédie d’action.

Juillet 2020

Levrette (10 juillet) – Tom Hanks incarne un officier de carrière qui a finalement reçu le commandement d’un destroyer, l’USS Greyhound, pendant la Seconde Guerre mondiale dans cette adaptation du livre nautique de C.S. Forester, The Good Shepherd.

L’informateur (31 juillet) – Adapté du roman Three Seconds, ce thriller policier met en vedette Joel Kinnaman dans le rôle d’un condamné réformé qui va sous couverture en prison pour le FBI.

Août 2020

Le jardin secret (7 août) – Mary Lennox (Dixie Egerickx) découvre les secrets de la propriété de son oncle isolé (Colin Firth) dans cette réinvention fantastique du roman classique de Frances Hodgson Burnett.

Le seul et unique Ivan (21 août) – Un gorille nommé Ivan (Sam Rockwell) qui vit dans une cage dans un centre commercial tente d’améliorer la qualité de vie de ses compagnons animaux dans l’adaptation de Disney du K.A. Roman Applegate.

Déséquilibré (21 août) – Russell Crowe, lauréat d’un Oscar, incarne un mystérieux inconnu qui cible une mère célibataire (Caren Pistorius) après un incident de rage au volant.

Bill et Ted affrontent la musique (28 août) – Bill (Alex Winter) et Ted (Keanu Reeves) maintenant d’âge moyen ont du mal à enfin écrire la chanson qui apportera la paix sur terre et l’univers dans cette suite de comédie.

Les nouveaux mutants (28 août) – L’adaptation longtemps retardée par Disney-Fox de la série de bandes dessinées dérivées X-Men suit un groupe de jeunes mutants emprisonnés dans un établissement secret contre leur volonté.

Septembre 2020

Principe (3 septembre) – Le dernier thriller d’action original de Christopher Nolan met en vedette John David Washington, Robert Pattinson et Elizabeth Debicki, et aurait une tournure de science-fiction similaire à celle d’Inception.

Mulan (4 septembre) – Le remake en direct par Disney de son film d’animation de 1998 revisite l’ancienne légende de Hua Mulan (Liu Yifei), une jeune femme qui prend la place de son père malade dans l’armée chinoise.

L’homme du roi (18 septembre) – Une organisation secrète d’espionnage est formée pour combattre les pires tyrans et cerveaux criminels de l’histoire dans cette préquelle des précédents films Kingsman.

Antebellum (18 septembre) – Un mystérieux film d’horreur de Lionsgate qui semble au moins en partie parler d’une femme noire moderne réussie, transportée à l’époque de l’esclavage en Amérique.

Octobre 2020

Wonder Woman 1984 (2 octobre) – Diana Prince (Gal Gadot) combat l’Union soviétique et un nouvel ennemi redoutable connu sous le nom de Cheetah (Kristen Wiig) dans cette suite des années 80 du premier film Wonder Woman.

Candyman (16 octobre) – Jordan Peele a co-écrit ce film, qui est décrit comme une suite spirituelle aux entrées précédentes de la franchise d’horreur Candyman slasher. Yahya Abdul-Mateen II et Teyonah Parris sont les vedettes.

Le procès du Chicago 7 (16 octobre) – Aaron Sorkin dirige ce drame sur le procès réel lié aux manifestations contre-culturelles à la Convention nationale démocrate de 1968 à Chicago.

Mort sur le Nil (23 octobre) – Hercule Poirot (Kenneth Branagh) doit percer un mystère de meurtre à bord d’un bateau à vapeur sur le Nil dans cette quasi-suite de l’adaptation de 2017 Meurtre sur l’Orient Express.

Lié (23 octobre) – Le road trip de la famille Mitchell est interrompu par un soulèvement technologique qui menace toute l’humanité dans cette comédie animée Sony Pictures.

Fatale (30 octobre) – Michael Ealy incarne un homme marié qui est amené à faire partie d’un plan de meurtre par une séduisante policière (Hilary Swank) dans ce thriller policier.

Viens jouer (30 octobre) – Un monstre nommé Larry utilise des appareils électroniques pour envahir le monde réel dans cette adaptation d’un court métrage d’horreur acclamé.

Novembre 2020

Veuve noire (6 novembre) – Natasha Romanoff de Scarlett Johansson affronte son passé dans son aventure solo tant attendue, qui se déroule après Captain America: Civil War, mais avant Avengers: Infinity War.

Clifford le gros chien rouge (13 novembre) – Une jeune fille est choquée lorsque son chiot bien-aimé Clifford grandit pour devenir un chien énorme dans cette adaptation cinématographique de la série de livres pour enfants bien-aimée.

Eaux profondes (13 novembre) – Adrian Lyne dirige ce thriller érotique mettant en vedette Ben Affleck et Ana de Armas, qui est en fait maintenant un film de Disney après l’achat des actifs cinématographiques de Fox.

Pas le temps de mourir (20 novembre) – James Bond (Daniel Craig) sort de sa retraite pour aider à sauver un scientifique kidnappé. Cela marquera la cinquième et supposée dernière fois de Daniel Craig à jouer à Bond.

Âme (20 novembre) – L’âme d’un professeur de musique au collège (Jamie Foxx) qui rêve de devenir musicien de jazz est accidentellement séparée de son corps et envoyée à «l’école de la soul» dans cette comédie animée de Pixar.

La saison la plus heureuse (25 novembre) – Clea DuVall dirige cette dramatique romantique sur une jeune femme qui envisage de faire une demande à sa petite amie, mais découvre qu’elle n’a pas encore parlé à ses parents conservateurs.

Voyageurs (25 novembre) – Colin Farrell joue dans ce film de science-fiction du réalisateur Divergent Neil Burger, dans lequel 30 hommes et femmes sont envoyés en mission à long terme pour trouver un nouveau foyer à l’humanité.

Décembre 2020

L’homme vide (4 décembre) – Un ex-policier traumatisé devenu enquêteur (James Badge Dale) poursuit une fille disparue dans ce thriller d’horreur surnaturel basé sur le boom! Roman graphique de studios.

Guy gratuit (11 décembre) – Ryan Reynolds joue un caissier de banque qui se rend compte qu’il est vraiment un personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en monde ouvert qui est sur le point de se déconnecter dans cette comédie d’action de science-fiction.

Dune (18 décembre) – Denis Villeneuve réalise cette adaptation sur grand écran du roman de science-fiction pionnier de Frank Herbert, avec Timothée Chalamet en face d’un grand ensemble en tant que protagoniste Paul Atreides.

West Side Story (18 décembre) – Steven Spielberg dirige cette nouvelle version cinématographique de la comédie musicale classique sur les gangs de rue rivaux (The Jets and Sharks) dans les années 1950 à New York.

Coming 2 Amérique (18 décembre) – Zamunda Prince devenu le roi Akeem Joffer (Eddie Murphy) découvre qu’il a un fils en Amérique qu’il n’a jamais connu dans cette suite du film comique à succès de 1988.

Les Croods 2 (23 décembre) – La famille des grottes préhistoriques Les Croods sont de retour pour une autre aventure dans cette suite du film d’animation DreamWorks mettant en vedette Emma Stone, Nicolas Cage et Ryan Reynolds.

Nouvelles du monde (25 décembre) – Paul Greengrass dirige cette adaptation du livre de Paulette Jiles sur un lecteur de nouvelles itinérant (Tom Hanks) chargé d’amener une fille orpheline à ses proches à la suite de la guerre civile américaine.

TBA 2020 (retardé en raison du coronavirus)

Mauvais voyage – Eric Andre, Lil Rel Howery et Tiffany Haddish jouent dans cette comédie de farce, qui suit deux amis alors qu’ils entraînent de vraies personnes sans méfiance dans le chaos.

La dépêche française – Le dernier en date du célèbre réalisateur Wes Anderson, The French Dispatch présente un casting de stars, dont Bill Murray, Benicio del Toro, Edward Norton, et plus encore.

Malin – James Wan a co-écrit et réalisé ce film d’horreur original, décrit comme un meurtre-mystère dans la tradition du genre italien Giallo du XXIe siècle.

Jeune femme prometteuse – Carey Mulligan incarne une femme menant une double vie secrète la nuit qui a la chance de réparer les torts de son passé dans ce thriller de la scénariste-réalisatrice Emerald Fennell (Killing Eve).

Augmenter – Sterling K. Brown joue dans ce drame basé sur une histoire vraie, qui tourne autour d’un concierge qui entraîne une équipe de basket-ball du collège et finit par les emmener au championnat.

Courir – Une adolescente isolée (Kiera Allen) vient de soupçonner que sa mère (Sarah Paulson) cache de sombres secrets dans le nouveau thriller du réalisateur de Searching Aneesh Chaganty.

Eau plate – Tom McCarthy a coécrit et dirige ce drame sur un père (Matt Damon) qui se rend de l’Oklahoma en France pour aider sa fille (Abigail Breslin) lorsqu’elle est arrêtée pour meurtre.

Ceux qui me souhaitent mort – Taylor Sheridan de Sicario dirige ce thriller néo-occidental sur un témoin de meurtre traqué par des assassins jumeaux, avec Angelina Jolie, Nicholas Hoult et plus encore.

La femme à la fenêtre – La psychologue d’un enfant agoraphobe (Amy Adams) pense qu’elle a peut-être été témoin d’un meurtre dans l’adaptation par Joe Wright du roman à suspense mystérieux d’A. J. Finn.

Chérie, j’ai rétréci les acteurs et les personnages des enfants

