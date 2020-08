Fuite par accident au cours du mois dernier, Activision vient enfin de confirmer que le prochain épisode de sa célèbre saga de tireurs il s’appellera Call of Duty: Black Ops Cold War, avec la publication d’une compilation vidéo avec quelques images réelles faisant référence à la course aux armements et au haut espionnage qui a caractérisé le conflit entre les États-Unis et l’Union soviétique, et une période historique comme la guerre froide.

On s’attend donc à ce que ce matériel historique donne un arrière-plan à l’histoire du jeu, centrée surAutour de l’espion soviétique Persée, qui après avoir infiltré avec succès certaines des institutions de défense les plus secrètes des États-Unis, n’a jamais été découverte.

La conférence présente des images de la guerre du Vietnam, des manifestations pour les droits civiques, des réunions politiques et des discours de Ronald Reagan. De cette façon, il a également avancé Call of Duty: la porte rouge il pourrait devenir l’un des modes de ce titre plutôt qu’une livraison distincte. Et il convient sans aucun doute de souligner l’un des prémisses de cette vidéo: « Connaissez votre histoire, ou soyez condamné à la répéter. »

Aussi, selon les dernières rumeurs, Call of Duty: Black Ops Cold War récupérera la campagne traditionnelle, absent de Black Ops IIII, en plus d’un multijoueur avec des équipes jusqu’à 32 joueurs, de nouvelles grandes cartes, le mode zombie récurrent et des actualités pour Call of Duty: Warzone, qui évoluera avec un contenu sur le thème de la guerre froide.

Call of Duty: Black Ops Cold War a déjà une date

Bien que plus curieux encore, c’est que la révélation ne se fera pas à travers une présentation ou une vidéo promotionnelle (qui viendra sûrement un peu plus tard) mais se fera à travers un événement spécial dans Call of Duty: Warzone, le mode Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare. Pour le moment sans plus de détails que votre date, il faudra être attentif le 26 août prochain.

Ainsi, en prenant comme exemple le temps entre l’annonce et la disponibilité de ses jeux précédents, on s’attendrait à ce que ce nouvel opus fasse ses débuts. au cours des derniers mois de cette année, entre les mois d’octobre et novembre.

Bien que bien sûr, il ne faut pas cesser de prendre en compte que tout jeu sorti à ces dates, et surtout les grands titres et développeurs comme ceux-ci, ont le grand handicap de la date de sortie de PlayStation 5 et Xbox Series X, pour le on s’attendrait à ce que le jeu soit également disponible.