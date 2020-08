Les écouteurs à réduction de bruit WH-1000MX3 de Sony sont parmi les meilleurs du marché depuis un certain temps, et cette semaine, Sony a lancé son casque WH-1000XM4 de quatrième génération avec des améliorations notables par rapport au modèle précédent.

Les XM4 présentent le même design de base que les XM3, mais sont un gramme plus légers à 254 grammes en raison de coussinets légèrement plus grands et de quelques ajustements subtils aux charnières pour améliorer le confort et l’isolation acoustique.

En ce qui concerne les fonctionnalités, les XM4 font leurs débuts avec le nouveau processeur audio DSEE Extreme de Sony, qui améliore les fichiers audio compressés en une qualité haute résolution à l’aide de la dernière technologie Edge AI de la société. Ils disposent également d’un nouvel algorithme de suppression du bruit qui prétend analyser le bruit ambiant plus en détail.

En outre, un nouveau mode de contrôle adaptatif du son permet aux utilisateurs de créer des profils personnalisés dans l’application compagnon qui ajusteront la suppression du bruit en fonction de l’emplacement, et la nouvelle technologie de prise de voix précise promet de mieux capter la voix de l’utilisateur grâce aux cinq microphones intégrés lorsque sur un appel.

Un grand argument de vente avec les XM4 est leur capacité à se connecter à deux appareils Bluetooth en même temps, ce qui est un gros plus dans notre livre. Les modèles précédents ne prennent pas en charge la commutation dynamique entre les sources audio et le fait de devoir les déconnecter manuellement de votre ‌iPhone‌ pour pouvoir vous connecter à votre Mac et vice versa semble maladroit.

Les MX4 offrent la même autonomie que leurs prédécesseurs: 30 heures avec la réduction de bruit activée et environ 38 heures avec la NC désactivée. Les utilisateurs peuvent également obtenir cinq heures de charge après 10 minutes de connexion à une prise de courant.

Les écouteurs Sony WH-1000XM4 sont disponibles en argent et en noir. Les deux ont un prix de 350 $ / 350 £ et sont disponibles à l’achat en ligne sur Amazon et d’autres détaillants d’électronique.

(Merci, Steve!)

