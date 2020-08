Caviar, une société de technologie personnalisée de luxe, présente son dernier produit en série limitée: un iPhone 12 en titane construit à partir d’une fusée SpaceX.

Rapporté par Space Explored, l’iPhone Musk be on Mars « a un vrai morceau intégré de la mission SpaceX qui était dans l’espace » et est fait de titane. Il comporte également un graphique SpaceX Dragon pour célébrer la première mission SpaceX en équipage.

La plaque arrière entièrement personnalisée avec une image du vaisseau spatial Crew Dragon, la phrase « Musk be on Mars » et l’imitation de la signature Elon Musk est en titane, selon la société russe. Pendant ce temps, Caviar affirme qu’un minuscule morceau de matériau est intégré à partir de « la mission SpaceX qui était dans l’espace » (recherchez le fragment dans le petit cercle sous le vaisseau spatial).

Comme indiqué, ce n’est pas la première fois que Caviar publie un iPhone personnalisé lié à Elon Musk.

Les offres de Caviar incluent régulièrement la réinvention des smartphones et autres appareils populaires avec des métaux précieux et des bijoux. Cependant, ce n’est pas la première fois que nous voyons la société lancer un iPhone personnalisé en l’honneur d’Elon Musk; Caviar a précédemment dévoilé « Cyberphone », un iPhone 11 Pro décoré pour ressembler au Tesla Cybertruck.

L’iPhone Musk be on Mars est actuellement disponible en précommande et a un prix de départ de 4990 $ pour ce que la société prévoit être un iPhone 12 Pro avec 128 Go de stockage. La société prévoit actuellement de ne fabriquer que 19 exemplaires de la série limitée.

Ils ont également publié une vidéo pour célébrer le lancement du nouveau téléphone, que vous pouvez consulter ci-dessous.