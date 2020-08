Bryan Copley, PDG de CityBldr, dans la zone de protestation de Seattle à Capitol Hill, tenant une cartouche de cigarettes qu’il a utilisée comme monnaie d’échange pour l’aider à naviguer dans la région. (Photo gracieuseté de Copley)

Bryan Copley était au centre des deux plus grandes crises de cette année.

Le PDG de la start-up de Seattle a été testé positif au COVID-19 en mars. Puis son entreprise, CityBldr, s’est soudainement retrouvée au cœur de la zone de protestation de Seattle qui a fait les gros titres dans le monde entier.

Le PDG de CityBldr, Bryan Copley, et sa fille, Grace, avant le COVID-19. (Photo gracieuseté de Copley)

L’histoire de Copley, qu’il a partagée dans une interview avec . cette semaine, est une fenêtre sur les défis personnels et commerciaux auxquels sont confrontés les dirigeants de startups au milieu d’une pandémie mondiale, d’un ralentissement économique et d’une période historique de troubles sociaux.

L’entrepreneur de 39 ans a cofondé CityBldr il y a quatre ans. L’entreprise de 8 personnes crée un logiciel qui aide les propriétaires et les promoteurs immobiliers à identifier et analyser les propriétés afin de déterminer leur utilisation optimale. CityBldr a levé 6 millions de dollars à ce jour.

Copley a commencé à ressentir les symptômes du COVID-19 après avoir assisté à une soirée karaoké en mars. Plusieurs amis présents ne se sentaient pas bien les jours suivants.

Pendant les trois semaines suivantes, Copley a eu l’impression qu ‘«il y avait un grand danois de 300 livres sur ma poitrine». Il avait déjà été très malade, notamment une bataille contre la salmonelle lors d’un voyage en Amérique du Sud. Mais c’était différent.

«Je n’ai jamais rien vécu de ma vie qui, selon moi, pourrait me tuer», a déclaré Copley.

Il se souvient d’une nuit sans sommeil passée allongée face contre terre pour aider à soulager la douleur dans ses poumons. À l’approche du matin, la nouvelle des chiffres du chômage aux États-Unis a plongé Copley dans le marasme. Sa santé était chancelante et il a dû faire face à des appels difficiles en tant que propriétaire d’une petite entreprise.

«J’ai l’impression que je devais prendre une décision, me dire que j’allais m’en sortir, ou simplement laisser tout ce qui arriverait», a-t-il déclaré. «J’ai décidé que j’allais le battre. J’allais rendre mon co-fondateur et mes employés, mes investisseurs et mes enfants fiers, en travaillant plus dur qu’avant.

Copley a rebondi. Il a aidé CityBldr à réaliser des bénéfices dans un contexte de crise économique.

Mais cinq mois après avoir été testé positif, Copley ne se sent pas à 100% en bonne santé et se fatigue toujours facilement.

«C’est effrayant», a déclaré Copley. Les symptômes à long terme du COVID-19, à la fois mentalement et physiquement, ne sont toujours pas clairs.

«Je me considère comme un typique du nord-ouest du Pacifique – j’aime sortir et être dans les éléments, faire de la randonnée, pêcher et camper», a déclaré Copley. «Mais c’est juste un défi de suivre mon sens de la situation actuelle de ma santé.»

Une startup dans la zone de protestation

Alors que Copley se remettait du COVID-19, la scène devant le bureau de CityBldr dans le quartier Capitol Hill de Seattle a attiré l’attention internationale. La zone, connue sous le nom de «manifestation organisée de Capitol Hill (CHOP)» et de «zone autonome de Capitol Hill (CHAZ)», a été créée à la suite de manifestations prolongées après que George Floyd a été tué par la police à Minneapolis en mai.

Il se sentait chargé et légèrement sur le bord – un microcosme de notre pays.

Copley a dû faire face à des décisions difficiles. Inviterait-il les employés à se rendre au bureau dans cet environnement, la police ne répondant pas aux appels d’urgence? Était-ce sûr?

Il a décidé de faire ses propres recherches. Copley a acheté un carton de cigarettes American Spirit comme monnaie d’échange pour naviguer dans la région. Il a utilisé sept paquets en quelques heures, parlant avec plusieurs personnes différentes.

Copley a déclaré qu’il soutenait des manifestations pacifiques et se sentait en sécurité alors qu’il traversait la zone de protestation. Le PDG a rapporté ses observations au personnel de CityBldr.

«Ce n’était pas aussi grave que certains reportages sensationnels l’auraient fait croire, mais cela ne ressemblait pas non plus à la seconde venue de Woodstock», a déclaré Copley. «Cela me semblait chargé et légèrement nerveux – un microcosme de notre pays.»

La police de Seattle a finalement fermé CHOP le 1er juillet. Mais quelques jours plus tard, il a reçu un appel d’un employé qui quittait le bureau, lui demandant de rester en ligne alors qu’elle retournait à sa voiture.

« Il ne faut pas beaucoup d’appels d’un employé disant qu’il ne se sent pas en sécurité pour forcer une décision », a déclaré Copley.

CityBldr a déménagé dans un site WeWork du quartier Ballard, bien que cela permette aux employés de travailler à domicile. Copley a déclaré qu’il espérait revenir à Capitol Hill à un moment donné.

«CityBldr a choisi des bureaux à Capitol Hill il y a trois ans parce que nous célébrons et soutenons la diversité des pensées et des croyances», a déclaré le PDG. «La manifestation et le rassemblement pacifiques qui s’y sont déroulés étaient importants et devaient avoir lieu. La violence, les pillages et diverses formes de haine exprimée ne l’ont pas été.

Partager son histoire

Copley a remercié son équipe pour avoir aidé la société à continuer de générer des revenus pour ses produits commerciaux, résidentiels et gouvernementaux malgré la tumulte des derniers mois, à la fois dans le secteur immobilier et en interne au démarrage. CityBldr a dû licencier un membre du personnel pour réduire les coûts.

Copley avec son co-fondateur de CityBldr Devyn Cairns en février.

Au début, Copley ne se sentait pas à l’aise de dire à ses collègues qu’il avait le COVID-19. Mais une fois qu’il l’a fait, le soutien a été «massif», a déclaré Copley.

«Dès que j’ai reconnu que les gens traitaient ma divulgation comme des informations qu’ils pouvaient utiliser pour m’aider, plutôt que comme une sorte de stigmatisation, cela m’a vraiment encouragé à partager plus largement», a-t-il ajouté.

Copley se sent valorisé par le soutien qu’il a reçu de son réseau à Seattle. David Pierre-Louis, un collègue entrepreneur qu’il a rencontré chez WeWork il y a six ans, a conduit une heure pour acheter des haltères de 35 livres et les a livrés afin que Copley puisse faire de l’exercice. L’un de ses conseillers, Robert Nelsen de la société de biotechnologie ARCH Venture Partners, a donné des conseils médicaux.

D’autres ont contacté simplement pour vérifier sa santé et en savoir plus sur le COVID-19.

«Ils ont demandé si c’était vraiment grave et qu’ils pensaient que c’était exagéré», a déclaré Copley. «Je dois raconter mon histoire à ces gens.»

L’expérience personnelle de Copley avec le virus a été un réveil pour l’entrepreneur de longue date de Seattle.

«Quand j’ai su que j’allais bien, j’ai reçu un appel avec mon conseil et leur ai dit que j’étais passé par COVID», a-t-il déclaré. «Je les ai rassurés que ma détermination à construire quelque chose de positif dans le monde, à être un bon exemple pour mes enfants, à être plus qu’un survivant – à être quelqu’un qui va sortir et faire un changement positif et se sentir fier de ce J’en ai fini avec ma vie – j’avais doublé.

Copley est l’une des plus de 65000 personnes dans l’État de Washington et plus de 5 millions de personnes dans le pays à recevoir un diagnostic de COVID-19. Il a encouragé ceux qui ont combattu la maladie à partager leur histoire avec les autres.

«Vous devriez parler à quelqu’un qui a eu le COVID-19 avant de vous décider à quel point c’est grave», dit-il. «Il est facile d’écrire un article sur une personne que vous ne connaissez pas. Il est très difficile d’annuler l’expérience de quelqu’un avec qui vous avez construit une relation. »