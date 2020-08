La liste des symptômes du coronavirus est longue, bien que la plupart d’entre eux puissent également apparaître dans d’autres conditions médicales. C’est pourquoi un diagnostic positif nécessite un test PCR.

Il a été démontré que le virus affecte les yeux, les agents de santé décrivant les patients atteints de COVID-19 avec des yeux rouges ou des symptômes oculaires roses.

Une étude détaille le cas d’une jeune femme dont la principale raison d’aller chez le médecin était une rougeur et un écoulement dans l’œil, une condition que les médecins ont diagnostiquée plus tard comme une kératoconjonctivite.

Le patient présentait des symptômes respiratoires légers et ne se qualifiait pas initialement pour un test COVID-19. Après plusieurs visites chez des ophtalmologistes, elle a finalement été testée, avec des échantillons de son œil également testés positifs pour le virus.

La présentation clinique du COVID-19 peut inclure une variété de symptômes, mais tous les patients ne présentent pas les mêmes signes et de nombreuses personnes infectées sont asymptomatiques. Le nouveau coronavirus ne présente même pas autant de signes spécifiques qui permettraient aux médecins de diagnostiquer la maladie infectieuse sans test PCR. La perte soudaine de l’odorat et du goût est l’un de ces symptômes uniques susceptibles d’apparaître après une infection au COVID-19. Mais pas pour tout le monde.

Ce n’est pas le seul inconvénient de ces symptômes non spécifiques du COVID-19. Vous pourriez paniquer chaque fois que vous rencontrez un symptôme potentiel du COVID-19, car vous n’aurez aucun moyen de savoir s’il s’agit du virus ou de quelque chose d’autre. Seul un test peut vous apporter la tranquillité d’esprit, car le virus peut infecter diverses parties du corps, pas seulement les poumons. L’œil est un endroit où le virus peut se multiplier, vous donnant un œil rouge ou un œil rose que vous n’associeriez pas nécessairement au COVID-19. Cependant, vous devez absolument être conscient de cette possibilité, car cette manifestation du COVID-19 pourrait être grave et pourrait même avoir un impact sur votre vue.

Une infirmière de Kirkland, dans l’État de Washington, a déclaré fin mars que chaque patient qu’elle avait vu après avoir été testé positif au coronavirus avait les yeux rouges. Ils ont appelé le phénomène «yeux allergiques» parce que les allergies peuvent vous donner la même condition. D’autres travailleurs de la santé ont remarqué le même symptôme au Canada début mars, détaillant un cas de kératoconjonctivite chez un patient de 29 ans qui n’a présenté aucun autre signe majeur d’infection au COVID-19. L’étude a été publiée dans le Canadian Journal of Ophthalmology.

La jeune femme a passé un mois aux Philippines et une journée à San Francisco avant de rentrer au Canada. Après une journée de conjonctivite, d’écoulement aqueux clair et de photophobie dans son œil droit, elle est allée chez un ophtalmologiste. D’autres symptômes comprenaient la rhinorrhée, la toux et la congestion nasale, qui, nous le savons maintenant, peuvent être causées par le COVID-19. Elle n’avait pas de fièvre, mais les médicaments qu’elle a pris en vente libre l’ont peut-être masquée.

Elle est revenue le 29 février et est allée à l’hôpital plusieurs fois au début de mars avec une aggravation des symptômes oculaires. On lui a diagnostiqué une kératoconjonctivite, une affection oculaire complexe.

L’anatomie de l’œil humain. Source de l’image: macrovector / Adobe

Comme son nom l’indique, le diagnostic comprend deux éléments distincts. La kératite est l’inflammation de la cornée ou de la partie transparente de l’œil devant la pupille et l’iris. La conjonctivite, quant à elle, est l’inflammation du tissu transparent qui recouvre le blanc de l’œil et la surface de la paupière. Dans les deux cas, vous pouvez l’appeler œil rouge ou œil rose – l’illustration ci-dessus montre l’anatomie de l’œil.

Voici maintenant une image de l’œil de la patiente prise avant sa deuxième visite le 5 mars:

De l’étude: «Photographie externe de l’œil droit prise par le patient avant la deuxième visite (5 mars) à la clinique ophtalmologique montrant une injection conjonctivale marquée et un écoulement aqueux. Photographie fournie par le patient (utilisée avec permission). » Source de l’image: La Revue canadienne d’ophtalmologie

Sa vue n’était pas altérée après les deux premières visites, mais le 5 mars, sa vision avait commencé à baisser de 20/20 d’acuité visuelle à «20/40 sténopé à 20/30». Des examens complémentaires ont révélé des lésions épithéliales et la patiente a poursuivi le traitement prescrit pour son état. Elle n’était pas admissible au test COVID-19 selon les protocoles canadiens de l’époque, mais les médecins avaient prélevé des prélèvements oculaires pour tester la chlamydia, la gonorrhée et la culture bactérienne. Les tests étaient négatifs, mais les tests ont ensuite été utilisés pour vérifier la présence de SRAS-CoV-2 dans l’œil.

Le 6 mars, les tests COVID-19 au Canada avaient changé et elle s’est qualifiée pour les tests. Un test PCR le 8 mars a été positif, puis des échantillons de son œil ont également été testés, confirmant que le virus était présent pour les lésions oculaires.

De l’étude: «Représentation schématique des résultats de l’examen à la lampe à fente au cours des visites progressives à la clinique; notez l’augmentation des lésions de la cornée avec le temps. Source de l’image: La Revue canadienne d’ophtalmologie

«À notre connaissance, il s’agit du premier cas signalé de COVID-19 (causé par le virus SARS-CoV-2) présentant une kératoconjonctivite comme principal symptôme», ont conclu les chercheurs.

«Le patient ne présentait pas de conjonctivite comme précédemment rapporté pour les cas de COVID-19, mais de kératoconjonctivite. Il ressort également des examens cliniques que les défauts épithéliaux variaient d’un examen à l’autre et apparaissaient comme un pseudodendrite, peut-être en raison d’un défaut épithélial de guérison ou peut-être comme un infiltrat sous-épithélial progressant.

«Le principal symptôme du patient et la raison pour laquelle il a demandé des soins à plusieurs reprises était un œil rouge avec écoulement aqueux», indique l’étude. Si vous rencontrez des problèmes oculaires similaires, vous devez envisager la possibilité d’être infecté par le SRAS-CoV-2. Le CDC a une liste complète des symptômes du coronavirus que vous devriez vérifier si vous soupçonnez une infection. Le New York Times a créé une infographie interactive qui montre les symptômes les plus courants associés à la maladie.

Les recherches avertissent que les travailleurs de la santé traitant des patients qui manifestent de tels symptômes devraient savoir qu’un œil rouge pourrait être une indication du COVID-19. «Les patients qui ont les yeux rouges; symptômes respiratoires tels que toux et essoufflement; et récemment voyagé dans des régions où des épidémies sont connues sont plus à risque d’avoir le COVID-19 », notent les médecins. « Les interactions cliniques avec tout patient présentant des symptômes similaires des voies respiratoires supérieures doivent être systématiquement effectuées avec une protection buccale et oculaire si l’exposition aux sécrétions du patient est possible. » Dans ce cas particulier, cinq médecins et trois agents de santé ont dû être placés en isolement pendant 14 jours après le traitement de la femme.

