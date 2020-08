Silence … regards furtifs … une grande pièce et personne … presque personne. Un cauchemar devenu réalité. La désolation prend le contrôle de l’espace qui semble maintenant plus grand. La menace est là, dans les vides, mais aussi l’espoir, l’envie de récupérer, de revenir. Aller ou ne pas y aller? Telle était la question qui peut sembler shakespearienne et il en est ainsi dans tout son sens philosophique et existentialiste. Et j’y suis allé et c’est mon expérience, c’est comme ça d’aller au cinéma dans la nouvelle normalité.

Le panneau d’affichage était prêt presque dès l’annonce de la réouverture. Le premier était de voir ce qu’il y avait là-bas. Le mélange comprend des classiques (« Rebel Without a Cause »), des tubes récents (« Bohemian Rhapsody »), ce qui était dans les salles lorsque nous avons été surpris par la quarantaine (« Vingt ans, divorcés et fantastiques », « Grands espions », « Dans le jeu de meurtrier »,« Unidos »,« Sonic »,« Le soi-disant sauvage »,« Bloodshot ») et quelques sorties discrètes ou indépendantes:« Musique, glamour et renommée »,« École de la peur »,« La chasse » , « Evasion de Pretoria », « Amours modernes », « Ecole des séducteurs » et « Portrait de femme en feu ».

Un peu de tout, rien de spectaculaire, commercialement parlant, bien que quelques titres de grande valeur qui ne sont peut-être pas aussi connus; différentes combinaisons selon le complexe. Les fonctions sont moins nombreuses, trois par jour, en moyenne, à partir de midi et, l’après-midi, se terminant à 20 heures. J’ai décidé que oui, un peu avant la démission que c’est « c’est ce qu’il y a », qu’il faut apprendre à vivre, tant que ça l’est, avec des mesures de distance saines, un peu plus pour l’envie de sortir et un peu plus pour curiosité: à quoi ressemble le cinéma dans la nouvelle normalité?

La meilleure réponse est un peu la façon dont Chente dirait: «C’est la même chose, mais ce n’est pas la même chose». Dès l’achat du billet, la différence saute. J’ai décidé de le faire, comme recommandé, dans l’application. Désormais, lorsque vous entrez dans la pièce, 70% des lieux sont rouges et seuls quelques endroits sont blancs. La plupart sont pour les couples, d’autres pour les célibataires. Déjà piqué par la curiosité, j’ai acheté un billet pour une chambre régulière et un autre pour un VIP; les coûts n’ont pas changé. Ce que j’ai vu n’est pas si important pour cet espace, mais vous pouvez le découvrir sur mon site. Une première fonction était dans une salle ordinaire et la seconde je me suis sentie « très importante ».

L’arrivée au cinéma est quelque peu déconcertante. Les espaces qui avaient auparavant des meubles sont désormais gratuits. C’est évident avant même d’entrer. L’entrée est beaucoup plus tôt. Avant de mettre les pieds au cinéma, ils prennent votre température et vous proposent du gel. Si vous partez déjà avec un billet, à partir de ce moment-là, ils le lisent et le personnel, avec des masques et des masques, vous indique où aller. C’est une ville fantôme. Il y a peu de monde et je ne parle pas seulement de qui va au cinéma, mais aussi du personnel. On les voit à peine. Aux guichets, l’un travaille et l’autre est fermé.

Celui qui fonctionne a un acrylique devant, avec un petit trou pour faire la transaction; la même chose se produit dans le magasin de bonbons. Le menu a été réduit au profit de ce qui est moins exposé. Moins d’options signifie également moins d’investissement. Le sol a des flèches et vous indique où aller et où ne pas aller … et si vous allez acheter, ils vous indiquent également où s’arrêter pour éviter tout autre contact, bien qu’il n’y ait pas beaucoup de participants. C’est une ville fantôme. L’effet devient écrasant car il n’y a pas de musique et sans personne le silence prive.

Lorsque vous arrivez dans la salle, vous êtes accueilli par un panneau qui indique l’horaire de la fonction et la désinfection précédente qui a été effectuée: sièges, garde-corps, portes, mains courantes, plancher, coudières et porte-gobelets. La première rangée était fermée. Dans le suivant, espaces fermés et disponibles alternaient sans occupants. C’est une ville fantôme. Cela m’a touché dans le dos. A l’écran j’ai été accueilli par une vidéo avec des mises en scène, une autre promo de film où les acteurs de « Ecole des séducteurs » recréent, aux mesures méritoires, une idée au cinéma et vous invitent à y assister.

La vérité est que je ne l’ai pas tellement remarqué, mais il me semble que les courts métrages et publicités précédents ont diminué (pas de plainte, ils peuvent rester ainsi). Dans le premier spectacle, le film et moi sommes allés. Quand nous nous sommes à nouveau dit au revoir, une autre vidéo est apparue me demandant d’attendre qu’ils me disent comment partir, même si ce n’était pas si nécessaire parce que personne ne se «battrait» avec moi pour partir en premier.

Dans la deuxième fonction, il n’y avait pas beaucoup de différence. À cette occasion, j’ai décidé d’acheter de la nourriture. La lettre est désormais consultée sur internet après lecture d’un QR code. C’est aussi une lettre réduite. Quand j’ai demandé ma commande, ils m’ont offert du gel au début et à la fin et le terminal a été nettoyé avant de me recharger et après (c’est le terminal le plus propre que je connaisse); Quand ma nourriture est arrivée, une salade, pour les curieux, ils m’ont encore offert du gel et oui, dans tous les cas je l’ai accepté. Cette fois, bien que j’en ai vu d’autres arriver au cinéma, encore une fois c’était le film et moi. De nombreuses salles et peu de participants. C’est une ville fantôme.

Comment je me sentais? Un peu étrange, l’espace et le silence qui se construisent semblent suggérer qu’il y a quelqu’un d’autre et il est ironique qu’il puisse y en avoir, même si l’intention est qu’il n’y en a pas, mais le vide compte et occupe. Au-delà, je me sentais calme, attentionné et en sécurité, heureux de voir des visages familiers (c’est le cinéma que je fréquente régulièrement) et espérant savoir que tout se passe, que ce qui a été vu comme une pause de semaines puis comme une histoire sans fin c’est un moment transitoire et cette vie revient et reviendra, anéantissant ces fantômes. La magie du cinéma est de retour et elle deviendra de plus en plus forte.

