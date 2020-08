J’ai mentionné le mois dernier que j’avais toujours évité les versions bêta du système d’exploitation dans le passé, et cela reste ma politique ferme et inébranlable en ce qui concerne macOS. Cependant, tester la version bêta publique d’iOS 14 sur mon iPhone et d’iPadOS 14 sur mon iPad n’a révélé aucune mauvaise surprise, j’espère donc vivre la même expérience avec watchOS 7.

La majorité d’entre vous fait la chose sensée et attend la sortie officielle. C’est particulièrement intelligent avec la montre, car il n’est pas possible de supprimer la version bêta: une fois que vous êtes sur watchOS 7, vous êtes coincé avec elle. Mais je pense que c’est un risque relativement faible pour deux raisons…

Tout d’abord, mon expérience positive des bêtas iPhone et iPad. Deuxièmement, tout problème avec ma montre ne serait rien de pire qu’un léger inconvénient, étant donné que je ne passe pas vraiment beaucoup de temps sur mon mobile à l’heure actuelle. Même si l’autonomie de la batterie s’avère terrible – généralement le point douloureux le plus probable avec une version bêta – je peux toujours la recharger avant de partir.

Les principales fonctionnalités de watchOS 7 mises en évidence par Apple sont:

Nouveaux cadrans de montre

Y compris dans l’App Store

Plus d’une complication par application

Regarder le partage de visage (par SMS, e-mail ou un lien)

Suivi du sommeilet mode veille

Rappel de charger avant le coucher si nécessaire

Quatre nouveaux entraînements

Faire du vélo dans Maps (mais pas à Londres)

Rappel de lavage des mains lorsque vous rentrez chez vouset surveillance de 20 secondes

Traduction par Siri

Dictée sur l’appareil

Raccourcis Siri sur la montre (et même comme complications)

Plus de fonctionnalités de santé auditive (volume maximal du casque inclus)

Les plus audacieux sont ceux qui me plaisent, alors parlons-en.

Plus d’une complication par application

Je ne peux pas penser à une grande utilité pour cela, mais j’en ai une – et c’est une solution particulièrement pratique. En termes de temps, je me soucie de deux choses: la température et la probabilité de pluie. Je peux maintenant avoir les deux choses constamment visibles, avec des prévisions horaires pour l’un ou l’autre à un clic.

Suivi du sommeil

Je cherche généralement à être au lit à minuit la plupart des nuits et à me réveiller à 7 heures du matin, donc je devrais dormir suffisamment. Mais dans les périodes sans verrouillage, il existe quelques variantes. Les soirs où je danse le tango le soir, je peux ne pas me coucher avant 2 heures du matin, et j’ai aussi parfois des soirées tardives quand je dîne avec des amis ou que je rentre du théâtre (quand nous rentrons souvent à la maison et nous nous asseyons pour tandis qu’après). J’essaie ensuite de compenser les nuits tardives en ayant une nuit tôt dans la semaine – ainsi que des haltes le week-end.

Mais même si je pense que tout cela devrait bien fonctionner, je ne sais pas avec certitude combien je dors en moyenne chaque semaine, alors ce serait bien de vérifier.

Bien sûr, tout cela est plutôt académique pendant le verrouillage: il n’y a pas de danse, pas de théâtre et pas de dîner entre amis. Il sera cependant au moins intéressant de tester la fonctionnalité.

Quatre nouveaux entraînements

Les lecteurs réguliers sauront que je ne suis pas un rat de gym. Je fais un peu de travail des abdominaux et de l’équilibre, mais je préfère surtout faire de l’exercice de manière organique: danser, marcher ou faire du vélo dans Londres.

L’absence d’entraînement de danse sur Apple Watch a été un manque notable pour moi, c’est donc formidable de voir cela ajouté. Reste à voir à quel point il s’adapte au tango. Bien qu’il n’y ait pas d’événements de danse à Londres à l’heure actuelle, j’ai une leçon hebdomadaire et une séance d’entraînement séparée, donc je pourrai tester cela à partir du week-end.

De plus, avoir un entraînement abdominal spécifique peut m’encourager à le faire plus souvent!

Rappel de lavage des mains

Nous avons un distributeur de désinfectant pour les mains juste à côté de la porte d’entrée, nous avons donc déjà un rappel visuel automatique pour le faire chaque fois que nous entrons. Cependant, j’ai un intérêt indirect dans cela: je veux voir si une autre automatisation à l’arrivée à domicile a incité à affiner davantage la détection de présence.

Nous vivons au 18ème étage d’un immeuble, donc l’automatisation de la maison a tendance à être proposée lorsque j’atteins le hall (voire pas du tout), pas lorsque j’approche de l’appartement. Cela rend inutile pour des choses comme le déverrouillage automatique de la porte d’entrée, car je ne veux certainement pas que cela se produise pendant que je suis encore à un ascenseur.

Voyons donc s’il y a une amélioration dans iOS 14 et watchOS 7. Je ne retiens pas mon souffle, mais un homme peut espérer.

Traduction par Siri

Encore une fois, je n’ai pas vraiment beaucoup de demande pour cela pendant le verrouillage, mais cela pourrait potentiellement être une fonctionnalité très pratique en voyage, donc je vais certainement le tester. Je suis aidé dans cela en ayant une petite amie française qui parle également espagnol.

Raccourcis Siri

Je suis un grand fan de ceux-ci, mais surtout pour la commande vocale réelle.

Par exemple, notre aspirateur robot Neato D7 n’est pas compatible avec HomeKit, mais il prend en charge les raccourcis Siri. Il fonctionne principalement selon un horaire automatisé, à partir de 7 h 45 chaque matin, mais pour le week-end, nous ne voulons pas qu’il nous réveille, il est donc pratique d’avoir un moyen simple de lancer un nettoyage manuel. J’ai créé deux raccourcis, Start Jeeves et Stop Jeeves, pour cela.

Cependant, j’ai quelques raccourcis que j’active à partir de l’application iPhone, je vais donc les parcourir pour voir si un espace justifie l’espace comme une complication Watch. J’aime l’idée en principe au moins.

Améliorations d’accessibilité

J’ai récemment décrit certaines des façons dont la technologie Apple a aidé un homme tétraplégique, ainsi que certaines lacunes en matière d’accessibilité, et il m’a également fait part de mes premiers retours positifs sur watchOS 7.

Raccourcis Siri signifie que je peux maintenant ouvrir et fermer ma porte d’entrée en mains libres avec uniquement la montre au poignet. Auparavant, je devais toujours demander à un soignant de mettre l’iPhone dans la poche latérale de mon fauteuil roulant. Ce travail ne sera plus nécessaire à l’avenir. Cela signifie beaucoup plus d’indépendance. L’autre grand développement est Announce Messages With Siri. Je viens de me promener sous le beau soleil de Londres aujourd’hui et j’ai pu envoyer un message à ma mère avec des messages d’annonce avec Siri avec seulement la montre à mon poignet et mes Airpods. Encore une fois, auparavant, j’aurais toujours besoin de l’iPhone avec moi pour cette fonctionnalité. Plus maintenant. Ces deux fonctionnalités sont vraiment quelque chose à célébrer en termes d’accessibilité. Ils vont faire une énorme différence dans ma vie à l’avenir.

Et vous?

Voilà donc les fonctionnalités watchOS 7 que j’ai hâte d’essayer – qu’en est-il de vous? Si vous avez utilisé la version bêta pour les développeurs, quelles fonctionnalités avez-vous trouvées les plus utiles? Si vous essayez la version bêta publique ou attendez la sortie officielle, quelles fonctionnalités souhaitez-vous le plus essayer? Merci de nous le faire savoir dans les commentaires.

