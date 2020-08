Les exigences de jeu sur PC ont subi des changements majeurs au fil du temps. Je me souviens parfaitement que lorsque j’ai commencé à jouer sur des compatibles, les exigences minimales étaient vraiment le niveau le plus bas possible pour exécuter un jeu, du moins dans la plupart des cas. Avoir cette configuration ne faisait que garantir que nous allions pouvoir faire tourner le jeu, que cela fonctionnerait, mais cela ne garantissait rien d’autre, ni en termes de fluidité ni de qualité graphique.

Peu à peu cette réalité changeait jusqu’à ce que nous atteignions le point où nous en sommes aujourd’hui, une situation dans laquelle les exigences pour les jeux PC ne reflètent plus le minimum requis pour déplacer un jeu, mais plutôt la configuration de base pour jouer avec des garanties acceptablesc’est-à-dire avec un minimum de fluidité et des ajustements graphiques raisonnables. Cela signifie que si nous ne remplissons pas ces exigences minimales, nous pourrons exécuter le jeu, et peut-être même avec une fluidité « tolérable », tant que nous ne resterons pas loin d’eux.

Quelque chose de similaire s’est produit avec les exigences recommandées. Les remplir garantit que nous pouvons définir la qualité graphique à des niveaux élevés et garde une fréquence d’images régulière et stable par seconde. Cependant, ils ne garantissent pas que nous pourrons le déplacer dans une qualité maximale avec une fluidité totale, et selon la résolution que nous allons utiliser, ils peuvent n’avoir aucune valeur. Pour cette raison, certains développeurs et éditeurs répertorient différentes exigences de jeu PC en fonction de la résolution et d’autres paramètres.

L’interprétation des exigences de jeu sur PC est devenue quelque peu compliquée

Et dans un assez gros problème. Le grand nombre d’options graphiques qu’un jeu peut inclure, la résolution que nous allons utiliser et d’autres problèmes tels que l’optimisation elle-même ou l’API que chaque jeu utilise peut finir par affecter les performances d’une manière si remarquable et faire en sorte que, dans de nombreux cas, les exigences annoncées se retrouvent avec un simple point de repère peu fiable.

Nous le comprendrons mieux avec un exemple. Red Dead Redemption 2 est connu pour être l’un des jeux le moins optimisé de la génération actuelle, et c’est compréhensible, car même une GTX 1080 Ti n’est pas capable de maintenir 60 FPS totalement stable en 1080p avec une qualité maximale dans ce titre. Nous parlons d’une carte graphique qui était la NVIDIA la plus puissante de la génération précédente, et qui n’est que légèrement en dessous, en puissance brute, d’un RTX 2080.

Malgré cette réalité, ses exigences minimales énumèrent une modeste GTX 770 ou une Radeon R9 280, deux cartes graphiques avec lesquelles nous ne pouvons que la déplacer. 1080p et de faible qualité tout en maintenant des taux stables de 30 FPS. Les exigences recommandées indiquent une GTX 1060 de 6 Go ou un RX 480 de 4 Go, deux modèles avec lesquels il est possible de jouer en très haute qualité, en résolution 1080p et de maintenir 30 FPS stables. Évident de dire ça 30 FPS n’est pas un niveau de fluidité optimal, et que nous augmentons la résolution, les performances s’effondrent.

Bien, Comment interpréter alors les exigences des jeux PC? C’est la question clé que nous devons nous poser, et je veux en discuter avec vous avant de commencer à parler du problème des équivalences au niveau du processeur et de la carte graphique, autre question compliquée qui nécessite sa propre section.

Exigences de jeu sur PC: minimum

Nous devons les interpréter comme la configuration minimale que nous devons rencontrer pour déplacer un jeu spécifique dans les conditions suivantes:

Résolution 1080p.

Au mieux, qualité faible ou moyenne.

Stable 30 images par seconde.

Aucun problème dû au manque de ressources clés (RAM disponible, mémoire graphique, cœurs / threads, etc.).

Si nous ne remplissons pas les exigences minimales d’un jeu mais nous restons très proches nous n’aurons, dans la plupart des cas, rien à craindre.

Par contre, si on les rencontre et on va jouer en résolutions inférieures à 1080p On peut augmenter la qualité graphique et profiter d’une plus grande fluidité.

Exigences de jeu sur PC: recommandé

Ceux-ci doivent être interprétés comme les paramètres nécessaires pour pouvoir déplacer une partie dans les conditions suivantes:

Résolution 1080p.

Au mieux, de haute ou très haute qualité.

Les moyennes entre 30 et 60 images par seconde sont stables.

Aucun problème dû au manque de ressources clés (RAM disponible, mémoire graphique, cœurs / threads, etc.).

Répondre aux exigences recommandées d’un jeu est une garantie, mais ne signifie pas que nous pourrons y jouer au maximum le maintien d’une bonne fluidité, et cela ne nous assure pas que nous n’aurons pas à faire de sacrifices en termes de qualité graphique.

Si nous remplissons les conditions recommandées mais nous jouerons résolutions inférieures à 1080p Très probablement, nous pouvons tout configurer au maximum et maintenir une fluidité totale.

N’oubliez pas que, comme nous l’avons dit, certains éditeurs et développeurs publient également des exigences recommandées pour les résolutions 1440p et 2160p. Si ce n’est pas le cas, sachez que la seule chose qui augmente vraiment en tant qu’exigence matérielle lors de l’augmentation de la résolution est la puissance de la carte graphique et la mémoire graphique disponible. Cela signifie que le processeur et la RAM doivent être maintenus au même niveau que les exigences recommandées pour jouer en 1080p.

Exigences de jeu sur PC: le problème des équivalences

C’est un autre point problématique qui, malheureusement, s’est aggravé au fil des ans. Je pourrais citer de nombreux exemples d’exigences de jeu sur PC montrant des équivalences erronées, mais concentrons-nous sur l’une d’entre elles à partir d’aujourd’hui, sur les exigences du projet CARS 3. Sur les équivalents des processeurs Intel et AMD, et des cartes graphiques NVIDIA et AMD, Deux erreurs ont été commises:

Core i7 8700K ou Ryzen 7 2700X: Bien que le premier ait un IPC plus élevé, il n’ajoute que 6 cœurs et 12 threads, tandis que le second a 8 cœurs et 16 threads. C’est une grave erreur, et la bonne chose serait un Ryzen 5 3600.

RTX 2070 ou RX 5700: Le premier est plus puissant que le second. La correspondance correcte serait un RTX 2060, qui fonctionne légèrement moins que le RX 5700.

Fournir de mauvaises équivalences dans les exigences de jeu sur PC est un problème sérieux car fait croire à certains utilisateurs qu’ils doivent disposer d’un matériel plus puissant que ce dont un jeu particulier a vraiment besoin, et aussi parce qu’il génère de la désinformation et Vous fait croire que certains composants sont meilleurs que d’autres, alors qu’en fait le contraire se produit.

Voyons cela avec un autre exemple. J’ai vu de nombreuses exigences des jeux PC qui mettent, comme équivalence d’un Core i7 6700K, vers un Ryzen 7 1800X. C’est très grave, car si le premier a un IPC plus élevé, il n’a 4 cœurs et 8 fils, tandis que le second a 8 cœurs et 16 fils. Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il en va de même pour les cartes graphiques, car j’ai également vu des équivalences très injustes dans lesquelles un modèle milieu de gamme est assimilé à un modèle haut de gamme, et vice versa.

Je comprends qu’il y a quelque chose dont nous devons tenir compte et qui peut affecter les performances de chaque carte graphique, les développements optimisés sous des API spécifiques et les améliorations spécifiques au niveau des pilotes pour des jeux spécifiques. Cela permet par exemple à des titres comme Fortnite de mieux fonctionner sur les cartes graphiques NVIDIA, et d’autres comme Resident Evil 2 Remake ou World War Z ont des performances supérieures sur AMD Radeon. Cependant, on parle de cas concrets et isolés (heureusement).

Nous ne pouvons pas empêcher les développeurs et les éditeurs de faire des erreurs avec les exigences et les équivalences de jeu sur PC, mais nous pouvons Nous pouvons vous aider à déterminer si une équivalence est correcte ou non.

Il y a quelques mois, nous avons mis à jour nos guides d’équivalences de cartes graphiques NVIDIA et AMD et les équivalences de processeurs Intel et AMD. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour interpréter correctement les équivalences des exigences des jeux PC, alors je vous invite à y jeter un œil si vous n’avez pas eu l’occasion de les voir à l’époque.