Cette histoire a été initialement publiée le 15/08/2020

8h30 PDT le 15 août 2020 et dernière mise à jour le 22/08/2020

13 h 37 HAP le 22 août 2020.

Les smartphones modernes peuvent ressembler à des boîtes noires technologiques. Les systèmes d’exploitation mobiles qui les alimentent sont devenus incroyablement complexes, avec souvent des centaines, voire des milliers de fonctions différentes pouvant déclencher des choses comme votre GPS, votre modem cellulaire ou votre radio Bluetooth. Même lorsque vous dites à votre téléphone de désactiver certaines choses, comme le Wi-Fi, nos téléphones ne font pas toujours ce qu’on leur dit. Mais il ne doit pas en être ainsi, à condition que vous soyez prêt à plonger très, très profondément dans l’extrémité Linux du pool de smartphones. Le PinePhone est l’un des rares appareils mobiles dotés de commutateurs d’arrêt matériels pour les fonctionnalités communes, vous donnant un contrôle total sur votre smartphone.

Le PinePhone est un smartphone développé par Pine64, une société qui vend des produits basés sur ARM depuis 2015. Les premières versions entièrement fonctionnelles ont été mises en vente plus tôt cette année après des années de développement, mais Pine64 a également commencé à vendre des éditions communautaires avec divers Linux distributions préinstallées. C’est vrai, le PinePhone est conçu pour exécuter Linux.

Nous avons parlé du matériel et des logiciels généraux du PinePhone dans un article précédent, mais il y a une fonctionnalité qui mérite plus d’attention – les commutateurs de destruction matériels trouvés sous le boîtier arrière. Une fois que vous ouvrez le PinePhone, vous avez accès à six commutateurs DIP induviduels qui contrôlent le modem, le Wi-Fi, le Bluetooth, le microphone, la caméra arrière, la caméra avant et même la prise casque.

Ces commutateurs désactivent physiquement la connexion au composant spécifié, vous pouvez donc être absolument sûr que vous avez le contrôle. Si vous faites partie de ces personnes qui couvrent la webcam de votre ordinateur portable (comme le milliardaire préféré de tous), vous n’avez pas besoin de couvrir le PinePhone d’autocollants, éteignez simplement les commutateurs de l’appareil photo et recommencez à utiliser votre téléphone normalement. Vous voulez voir à quoi ressemble un Galaxy S20? Tout ce que vous avez à faire est de basculer le commutateur pour désactiver la prise casque.

Certes, le PinePhone n’est pas le seul téléphone à avoir des kill switch physiques pour certaines fonctionnalités. Le smartphone Librem 5 de Purism fonctionne également sous Linux et dispose de trois commutateurs physiques sur le côté pour le GPS, l’accéléromètre / boussole et les capteurs de lumière ambiante / de proximité. Il existe également un « mode de verrouillage » logiciel qui éteint efficacement tout sauf le Wi-Fi.

Le matériel Killswitches du Librem 5

C’est formidable de voir des appareils comme le PinePhone et le Librem 5 offrir le contrôle total du matériel rarement vu sur les smartphones. Alors qu’Android et iOS offrent tous deux un sandboxing et des basculements logiciels robustes pour la plupart des fonctionnalités matérielles, savoir avec certitude que votre caméra ne peut pas être accessible à votre insu (même en cas de vulnérabilité de sécurité) est un sentiment formidable.