Apple a déposé aujourd’hui sa réponse au procès d’Epic Games concernant la suppression de Fortnite de l’App Store.

La réponse comprend des expositions qui montrent que les dirigeants d’Apple et le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, se sont livrés à des échanges de courriels tendus dans les semaines qui ont précédé la saga Fortnite.

Apple a répondu aujourd’hui à la poursuite d’Epic Games qu’elle avait initialement intentée après qu’Apple ait lancé le jeu populaire Fortnite de l’App Store. Pour rappel, Epic Games a volontairement enfreint les règles de l’App Store d’Apple en cherchant à éviter les frais de commission de 30% d’Apple sur toutes les microtransactions en jeu.

Alors que le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a tenté de positionner la bataille contre Apple comme une croisade morale destinée à offrir aux utilisateurs plus de choix, il est difficile de voir cela comme autre chose qu’un différend fondamental sur l’argent. Ce n’est un secret pour personne qu’Epic Games engrange des millions via l’App Store et que la société aimerait naturellement garder le plus de poids possible pour elle-même.

À ce stade, la réponse d’Apple – qui a été repérée pour la première fois par CNBC – révèle que Sweeney espérait conclure un «accord spécial» avec Apple qui permettrait à Epic Games de facturer directement les utilisateurs pour les achats intégrés.

Dans une déclaration accompagnant le procès, Phil Schiller d’Apple a écrit:

Le 30 juin 2020, le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a écrit à mes collègues et à moi un e-mail demandant une « lettre d’accompagnement » d’Apple qui créerait un accord spécial pour Epic uniquement qui changerait fondamentalement la manière dont Epic propose des applications sur la plate-forme iOS d’Apple. .

Alors que le drame extérieur entre Apple et Epic Games se produisait en août, les deux sociétés échangeaient des courriels sur le problème depuis juin. En effet, Epic cherchait la possibilité de contourner le mécanisme de paiement intégré d’Apple des mois à l’avance.

The Verge a publié plus tôt dans la journée les échanges de courriels – qui ont été inclus comme pièces à conviction dans le costume d’Apple – entre Tim Sweeney et les dirigeants d’Apple.

Dans un e-mail envoyé le 30 juin, Sweeney a positionné la demande d’Epic comme quelque chose qui profiterait aux consommateurs. Sweeney a également demandé à Apple la possibilité d’introduire une application «Epic Games Store concurrente» via l’App Store.

La lettre conclut:

Veuillez confirmer dans un délai de deux semaines si Apple accepte en principe de permettre à Epic de fournir une boutique d’applications concurrente et un traitement des paiements concurrent, auquel cas nous rencontrerons votre équipe pour définir les détails, y compris l’engagement ferme d’Epic à utiliser ces fonctionnalités avec diligence pour protéger la sécurité des appareils, la confidentialité des clients et une expérience utilisateur de haute qualité. Si nous ne recevons pas votre confirmation, nous comprendrons qu’Apple ne souhaite pas apporter les modifications nécessaires pour nous permettre d’offrir aux clients Android la possibilité de choisir leur boutique d’applications et leur système de traitement des paiements.

Moins de deux semaines plus tard, Apple a répondu par une longue lettre à l’avocat général d’Epic, notant que «l’App Store n’est pas simplement une place de marché – il fait partie d’un ensemble plus large d’outils, de technologies et de services qu’Apple met à la disposition des développeurs…»

Apple a ajouté qu’Epic avait grandement bénéficié de l’App Store via des applications gratuites à télécharger, une exposition à des millions d’utilisateurs et des centaines de millions de dollars de ventes grâce au contenu intégré aux applications.

La lettre se lit en outre:

Epic a pris sa propre décision d’utiliser l’App Store comme un autre de ses canaux et peut difficilement être surpris que cela implique l’acceptation d’un contrat de licence et des politiques associées, car les propres développeurs d’Epic doivent faire de même.

Concernant la demande d’Epic d’avoir son propre magasin d’applications dans l’App Store, Apple a expliqué:

Bien que M. Sweeney ait déclaré que, si Epic proposait sa propre boutique d’applications iOS, Epic «protégerait la sécurité des appareils, la confidentialité des consommateurs et une expérience utilisateur de haute qualité», nous ne pouvons pas être sûrs qu’Epic ou tout autre développeur respecterait les mêmes normes rigoureuses. de confidentialité, de sécurité et de contenu comme Apple. En effet, étant donné qu’Apple traite tous les développeurs selon les mêmes termes, Epic demande essentiellement à Apple d’externaliser la sûreté et la sécurité des utilisateurs d’Apple à des centaines de milliers de développeurs iOS. Même si un tel modèle était réalisable (et ce n’est pas le cas), nous ne voulons tout simplement pas risquer la confiance de nos utilisateurs de cette manière. L’incorporation de boutiques d’applications tierces dans iOS saperait les mesures de protection de confidentialité et de sécurité soigneusement élaborées par Apple, dégraderait gravement l’expérience du consommateur et mettrait en danger la réputation et l’activité d’Apple.

En réponse à la réponse d’Apple, Sweeney a envoyé l’e-mail suivant aux dirigeants d’Apple le 17 juillet:

Salut Tim, Phil, Craig, Matt, Douglas, C’est un triste état de choses que les hauts dirigeants d’Apple transmettent la demande sincère d’Epic à l’équipe juridique d’Apple pour qu’elle réponde avec une telle chape auto-fondée et égoïste – seuls les avocats pourraient prétendre qu’Apple protège les consommateurs en refusant le choix dans les paiements et les magasins. aux propriétaires d’appareils iOS. Cependant, je vous remercie pour la réponse rapide et la réponse claire à mes deux demandes spécifiques. Si Apple choisit un jour de revenir à ses racines en créant des plates-formes ouvertes dans lesquelles les consommateurs ont la liberté d’installer des logiciels à partir des sources de leur choix, et les développeurs peuvent atteindre les consommateurs et faire des affaires directement sans intermédiation, alors Epic sera une fois de plus un fervent partisan d’Apple. Jusque-là, Epic est dans un état de désaccord substantiel avec la politique et les pratiques d’Apple, et nous continuerons à poursuivre dans ce sens, comme nous l’avons fait dans le passé pour remédier à d’autres injustices dans notre industrie.

À la lumière de ce qui précède, il est quelque peu ironique que Sweeney appelle Apple à se justifier, mais c’est un sujet pour un autre jour.

Avancez jusqu’au 13 août et Sweeney a informé les dirigeants d’Apple qu’Epic ne respecterait plus les directives de l’App Store d’Apple et qu’elle prévoyait d’introduire les paiements directs Epic.

Nous choisissons de suivre cette voie avec la ferme conviction que l’histoire et le droit sont de notre côté. Les smartphones sont des appareils informatiques essentiels que les gens utilisent pour vivre leur vie et mener leurs affaires. La position d’Apple selon laquelle la fabrication d’un appareil lui donne libre cours pour contrôler, restreindre et taxer le commerce des consommateurs et l’expression créative des développeurs est contraire aux principes d’une société libre. La suppression de ces restrictions profitera aux consommateurs sous la forme d’une baisse des prix, d’une sélection accrue de produits et d’une innovation de modèle d’entreprise. Désormais, toutes les versions de Fortnite soumises par Epic à l’App Store contiendront ces deux options de paiement, côte à côte, parmi lesquelles les clients pourront choisir. Nous espérons qu’Apple réfléchira aux restrictions de ses plates-formes et commencera à apporter des changements historiques qui apporteront au milliard de consommateurs iOS dans le monde les droits et libertés dont jouissent les principales plates-formes informatiques ouvertes du monde, notamment Windows et macOS. À l’appui de cette voie, l’explication publique d’Epic sur notre service de paiement sera neutre et factuelle pour donner à Apple la possibilité d’envisager de prendre une voie de soutien et de la communiquer de la manière choisie par Apple. Si Apple choisit plutôt de prendre des mesures punitives en bloquant l’accès des consommateurs à Fortnite ou aux mises à jour à venir, Epic sera, malheureusement, en conflit avec Apple sur une multitude de fronts – créatif, technique, commercial et juridique – aussi longtemps qu’il le faudra. d’apporter des changements, si nécessaire pendant de nombreuses années.

Avec cela comme toile de fond, Apple a depuis annoncé son intention de supprimer les comptes de développeur d’Epic, une décision qui a incité Epic Games à demander une ordonnance d’interdiction temporaire pour empêcher Apple de prendre de telles mesures.

Dans l’état actuel des choses, il ne semble pas que les deux camps soient prêts à bouger d’un pouce, ce qui devrait constituer une saga intéressante si cela devait être jugé.

