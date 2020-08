On dit souvent que l’ordinateur de bord du Apollo 11, celui qui a permis aux êtres humains de marcher sur la surface lunaire Pour la première fois dans l’histoire en ce lointain 21 juillet 1969, c’est aujourd’hui une antiquité dépassée par la puissance de n’importe quel smartphone que vous pouvez trouver dans un magasin de téléphonie.

La même chose se produit inévitablement avec ce que nous appelons superordinateurs. Alors que nos ordinateurs domestiques fonctionnent dans des cœurs et gigahertz traitement, les supercalculateurs parlent flops. Ou plutôt des pétaflops, ce qui équivaut à 10 à 15 flops. Et tôt ou tard, cette unité de mesure sera obsolète.

Les supercalculateurs ont un grande valeur stratégique. C’est une technologie de pointe qui peut être utilisée dans secteurs public et privé comme modèles et simulations de la réalité pour prédire le temps, reconstruire l’espace, anticiper les catastrophes naturelles ou encore simuler des recherches liées à la biologie ou à la médecine. Tout cela de manière virtuelle et générant une quantité inimaginable de données.

D’où la lutte entre les pays pour avoir le plus grand nombre de supercalculateurs et pour être le premier sur la liste. Une liste mise à jour tous les six mois et appelée TOP500 pour inclure les cinq cents supercalculateurs les plus puissants. Mais il ne suffit pas d’être là, tout le monde aspire au top dix.

Au moment d’écrire ces lignes, la liste la plus récente des TOP500 a été annoncé le 22 juin 2020. Et bien que la course au meilleur supercalculateur se soit principalement concentrée sur les géants Chine et États Unis, cette fois la première place est occupée par une machine japonaise. Ici, nous passons en revue les six premiers de la liste.

Fugaku (Japon)

Bien que je ne connaisse pas sa signification en espagnol, Fugaku est l’un des noms sous lesquels il est connu mont Fuji, le plus célèbre du Japon. Un bon nom pour un supercalculateur qui a réussi à occuper la première place de la prestigieuse liste TOP 500.

Fait intéressant, il n’est pas encore opérationnel. Sa construction commencé en 2014 Et il sera lancé en 2021. Cependant, une partie du supercalculateur fonctionne déjà depuis cet été, d’où son apparition sur la liste.

Fugaku est situé dans le Centre informatique RIKEN, dans la ville de Kobe, et si elle a atteint la première place, cela est dû au chiffre de plus de 415 pétaflops. Pour cela, il utilise des microprocesseurs Fujitsu A64FX, basé sur ARM. Ceux-ci sont regroupés en groupes de 48 pour chaque nœud sur un total de près de 160 000 nœuds. Faites vos calculs.

Et pour avoir une idée de l’argent qui circule, le coût approximatif du projet, en 2018, était de 1 000 millions de dollars américains.

Pour le reste, en tant que système d’exploitation, il utilise Linux, en particulier Red Hat Enterprise. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce supercalculateur, vous pouvez consulter sa page officielle, disponible en anglais.

Summit (États-Unis)

De novembre 2018 jusqu’à l’arrivée de Fugaku, le supercalculateur le plus puissant du monde était connu sous le nom de Sommet. Créé par IBM, donc il se compose de 9216 microprocesseurs PUISSANCE9, est situé dans le Laboratoire national d’Oak Ridge, dans l’État du Tennessee. Tout cela financé par le Département de l’Énergie des États-Unis.

Comme je le disais, il a longtemps été le supercalculateur le plus puissant grâce à ses 148’8 pétaflops de traitement. 200 à son plus haut sommet. Mais, comme nous l’avons vu, en moins de deux ans, il a été surmonté.

Pour le reste, il dispose de 250 pétaoctets de stockage et utilise également Linux comme système d’exploitation, en particulier Red Hat Enterprise, comme le Fugaku. Vous trouverez plus d’informations sur sa page officielle. Et si vous voulez voir tous ses composants, vous trouverez tout un album de photographies sur Flickr.

Sierra (États-Unis)

Également conçu par IBM et équipé de microprocesseurs IBM PUISSANCE9, le supercalculateur Chaîne de montagnes il se trouve dans le Laboratoire national Lawrence Livermore à Livermore, Californie. Et son propriétaire n’est ni plus ni moins que NNSA, la Administration nationale de la sûreté nucléaire des États-Unis.

Comme Summit, Sierra prospère également sur les GPU Nvidia tesla. Ce supercalculateur atteint 94,6 pétaflops, avec un pic de 125 pétaflops. Concernant son utilisation principale, il est essentiellement dédié aux simulations liées à armes nucléaires. Beaucoup plus propre que les vrais tests sur le terrain.

Des chiffres plus intéressants. Il a 190 080 cœurs répartis en groupes de 44 cœurs par nœud, sur un total de 4 320. En termes de stockage, il atteint 1,38 pétaoctet. Et, oh surprise, le système d’exploitation qui le fait fonctionner est Red Hat Enterprise Linux.

Vous trouverez plus d’informations sur cette super machine sur sa page officielle.

Sunway TaihuLight (Chine)

Au début de cet article, j’ai dit que la grande bataille dans le secteur des supercalculateurs a pour protagonistes Chine et États Unis. Ce n’est pas pour rien que les fabricants chinois de technologie dominent TOP500, puisque sur 500 super machines, des noms comme Lenovo, Sugon ou Inspur il y en a 312.

Dans la dernière mise à jour du TOP500, la quatrième machine la plus puissante, avec une capacité de 93 pétaflops, est la chinoise Sunway TaihuLight. Le propriétaire est NRCPC, un acronyme pour China National Research Center for Engineering and Parallel Information Technology.

Le fabricant de ce supercalculateur a été Sunway, responsable des microprocesseurs qu’il utilise, Sunway 260-core SW26010 1,45 GHz Parmi ses chiffres les plus marquants, il possède plus de 10 millions de cœurs et 1,3 téraoctets de mémoire. Il fonctionne depuis 2016 et son système d’exploitation est également Linux, mais cette fois, il s’agit de sa propre distribution appelée Sunway RaiseOS.

Depuis son lancement à l’été 2016, c’était la machine la plus puissante du monde jusqu’à ce qu’elle soit dépassée à l’été 2018.

Tianhe-2A (Chine)

La cinquième place appartient également à la Chine. Plus précisément, le supercalculateur Tianhe-2A, situé dans le centre national de calcul intensif de Guangzhou. Aussi connu comme Voie lactée-2A, a été développé par l’Université nationale de technologie de la défense o NUDT.

Sa capacité de traitement est de 61,4 pétaflops. Pour ce faire, il utilise une architecture hybride qui combine des microprocesseurs Intel Xeon et coprocesseurs Matrix-2000. En d’autres termes, il combine la technologie américaine avec ses propres puces. De plus, les Matrix-2000 ont été créés en 2017 spécifiquement pour ce supercalculateur.

En tant que logiciel, il utilise également Linux, en particulier une version chinoise appelée Kylin Linux. Plus d’informations intéressantes: il a une capacité de stockage de 12,4 pétaoctets et une mémoire de plus de 1375 téraoctets.

Tianhe-2A C’était le supercalculateur le plus rapide depuis 2013 et il n’a été surpassé qu’en 2016, l’année du lancement du Sunway TaihuLight dont j’ai parlé auparavant.

HPC5 (Italie)

Nous avons parlé du Japon, de la Chine et des États-Unis. L’Europe, pour sa part, a investi des efforts et de l’argent ces dernières années dans le but de faire partie de ce club exclusif dans lequel la Chine et les États-Unis dominent et, de temps en temps, le Japon se faufile.

L’Europe veut également avoir des supercalculateurs de référence. Ainsi, de temps en temps, un projet européen apparaît sur la liste. C’est le cas de HPC5 Italien, créé par Dell et appartenant à la compagnie d’électricité Eni. La machine est l’une des plus jeunes de la liste TOP500, depuis son lancement en février 2020. C’est donc la première fois qu’il apparaît sur la liste, et aussi, avec style. Sixième au classement mondial et premier au classement européen.

Comme le logiciel utilise CentOS Linux, mais ce qui ressort c’est son matériel, un système hybride qui combine la puissance des processeurs Or Xeon avec des GPU Nvidia Tesla V100. Le résultat, 35,5 pétaflops et une mémoire de 349 téraoctets.

Vous trouverez plus d’informations sur HPC5 sur sa page officielle.

L’article Ce sont les supercalculateurs les plus puissants au monde a été publié dans Explica.co.