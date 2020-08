Dimanche, le ministère de l’Éducation publique (SEP) a annoncé les horaires, les chaînes et diverses options de signaux de télévision, grâce auxquels les élèves de l’enseignement de base et secondaire au Mexique pourront suivre leurs cours en début d’année scolaire. 2020-2021.

À cet égard, le secrétaire à l’éducation Esteban Moctezuma Barragán a indiqué qu’un plan de travail a été conçu pour permettre à la population étudiante du pays de pouvoir suivre des cours à des horaires différents pour offrir la possibilité à tous les mineurs de suivre leurs études.

« Nous aurons une couverture très large qui nous permettra d’atteindre pratiquement tous les foyers », a déclaré Moctezuma Barragán lors de la conférence de presse tenue au Palais national.

En ce sens, il a également souligné qu’un accord a été trouvé avec tous les acteurs politiques et commerciaux du pays pour que les transitions « soient propres », pour éviter que toute forme de publicité ou de propagande ne se répande.

«Il n’y aura aucune annonce politique d’aucune sorte; ni du gouvernement, ni des partis ni d’aucun programme public », a-t-il ajouté.

Données à connaître

Les chaînes autorisées à participer à l’année scolaire télévisée sont: Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, Milenio Televisión, El Heraldo TV

Parmi les chaînes autorisées à participer figurent Canal One, Ingenio TV et le Public Broadcasting System (SPR).

Selon le chef du SEP, au niveau national, il y a un total de 4 millions 870 mille élèves de l’enseignement préscolaire qui retourneront en classe, tandis qu’au niveau primaire, il y a plus de 13 millions 972 élèves iml, ainsi que 6 millions 443 mille élèves du secondaire et 5 millions 540 mille lycéens.

En ce qui concerne les chaînes qui feront les transmissions, Moctezuma Barragán a souligné que d’une part, la programmation est effectuée par le SEP; En ce sens, il a expliqué que pour l’enseignement primaire et préscolaire, ce sera Channel Once (chaîne 11.2) et Televisa in mirror (5.2) se chargera de la diffusion des programmes; tandis qu’une deuxième option pour regarder le contenu sera Channel Once (11) et TV Azteca en miroir (7.3); en attendant, pour le niveau secondaire, ce sont Ingenio TV et Imagen en miroir; ainsi que pour Ingenio TV et Milenio Televisión de niveau secondaire.

En plus de cela, le secrétaire à l’éducation publique a indiqué qu’il y aurait des options pour que les mères, les pères et les tuteurs des mineurs puissent suivre l’éducation que les enfants reçoivent grâce à un bar programmatique qui aura également des options de temps.

