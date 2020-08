Le gestionnaire de mots de passe Chrome ajoutera bientôt une nouvelle fonction (petite, mais très utile) qui facilitera leur modification au sein du même administrateur.

Les mots de passe sont un méthode horrible à la fois en sécurité et en convivialité, mais jusqu’à ce que des méthodes plus avancées relevant des technologies d’identification biométrique soient consolidées, nous devons continuer à les utiliser. Alors que des violations massives des services Internet sont enregistrées mois après mois, des millions de mots de passe sont exposés, ce qui complique la situation.

Les gestionnaires de mots de passe sont un bon outil pour gérer l’accès au grand nombre de services où nous sommes enregistrés. Et évitez les tracas liés à l’utilisation de plusieurs mots de passe. Son fonctionnement est connu. L’utilisateur a seulement besoin de se souvenir d’un mot de passe principal et le gestionnaire fera le reste. Ils travaillent généralement sur plusieurs plates-formes, ils peuvent travailler hors ligne et en ligne, ils aident contre les attaques de phishing et finalement nous font gagner du temps et facilitent leur utilisation.

Gestionnaire de mots de passe Chrome

Le navigateur Google a son propre administrateur. Connecté avec son compte, un utilisateur peut ajouter à volonté les mots de passe des applications et services qu’il souhaite. Le gestionnaire les stocke en toute sécurité, autorise leur gestion dans chrome: // paramètres / mots de passe et les utilise pour remplir les champs nom d’utilisateur et mot de passe la prochaine fois que vous visitez un site Web.

Ce « remplissage » automatique fonctionne bien normalement, mais souvent devient confus quand un mot de passe a changé, ce qui signifie que plusieurs fois, il doit être rempli manuellement. Et vous pouvez ne pas vous souvenir ou avoir le mot de passe écrit. D’où l’utilité d’une nouvelle fonctionnalité qui a été activée dans la version d’essai de Chrome Canary et qui, nous l’espérons, atteindra bientôt les versions stables.

Si vous utilisez Firefox, cela vous semblera familier, car le navigateur gratuit offre déjà ce type de fonction d’édition de mot de passe dans son ‘Password Manager’. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez le faire maintenant car Google l’a activé dans la version d’essai du navigateur. Comme suit:

Lancez Chrome Canary.

Accédez à la page chrome: // flags depuis la barre de navigation.

Recherchez «Modifier le mot de passe dans les paramètres».

Activez la fonction et redémarrez le navigateur.

Cliquez dans le menu Chrome> Paramètres> Saisie semi-automatique> Mots de passe ou accédez directement à l’administrateur à l’aide de chrome: // paramètres / mots de passe.

Dans les mots de passe enregistrés, cliquez sur le menu déroulant plus d’actions et vous verrez la nouvelle fonction «Modifier le mot de passe».

Pour mettre à jour ou modifier votre mot de passe, vous souhaiterez peut-être d’abord voir le mot de passe enregistré. Pour ce faire, cliquez sur l’icône en forme d’œil et entrez le mot de passe du système d’exploitation. Une fois l’authentification réussie, vous pouvez modifier le mot de passe et l’enregistrer dans Google Chrome.

Petite nouveauté, mais très utile pour mieux gérer le gestionnaire de mots de passe de Chrome. La nouvelle fonctionnalité est disponible dans Chrome Canary sur les versions de bureau de Windows, Mac, Linux et Chrome OS. Google le déplacera pour tous les utilisateurs dans les prochaines versions stables de leur navigateur Web.