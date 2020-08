Un nouveau Pixel 5 nous donne notre premier aperçu de ce qui semble être un teaser Google pour ses prochains appareils prêts pour la 5G.

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G devraient tous deux offrir une connectivité 5G; des rapports récents ont revendiqué, mettant en évidence les découvertes dans le code des applications Google.

Le teaser qui a fui semble confirmer ces fuites et indique que le Pixel 5 sera légèrement plus petit que le Pixel 4a 5G.

On s’attend à ce que Google dévoile lundi le Pixel 4a, un téléphone Android de milieu de gamme qui sera lancé près de trois mois trop tard. L’appareil coûterait 349 $ aux États-Unis, mais le Pixel 4a aura une concurrence redoutable. Pour seulement 50 $ de plus, vous pouvez acheter un iPhone rapidement comme l’iPhone 11, dans un boîtier compact. C’est l’iPhone SE, et ce n’est pas la seule menace pour le Pixel 4a. Le OnePlus Nord récemment lancé est encore moins cher que l’iPhone SE en Europe mais offre des performances globales bien meilleures que le Pixel 4a. Le Nord sera l’une des meilleures alternatives au Pixel 5, un téléphone qui n’obtiendra pas les spécifications phares cette année.

Le Pixel 5 a fait de nombreuses apparitions récemment, après avoir été repéré dans un code Google divulgué à plusieurs reprises. Ces fuites ont révélé que Google n’aurait pas de version XL du combiné cette année, mais a déclaré qu’un modèle Pixel 4a 5G est également en préparation. Bien que nous n’ayons aucune idée de la date à laquelle les Pixel 5 et Pixel 4a 5G seront dévoilés, un fuite nous a offert notre premier aperçu des deux combinés.

Ishan Agarwal, un adolescent avec des connexions éprouvées dans l’industrie mobile, a publié plusieurs détails de Pixel sur Twitter au cours du week-end.

Il a publié les spécifications et le prix du Pixel 4a et a révélé que le Pixel 4a 5G coûterait 150 $ de plus que le Pixel 4a. Le combiné 5G sera lancé cet automne, aux côtés du Pixel 5, a-t-il déclaré.

Spécifications complètes de Google Pixel 4a dans ce fil grâce à @samsungbloat! -6 + 128 Go, 349 $ aux États-Unis

-Snapdragon 730G

-Pixel 4a 5G avec lancement automnal du Pixel 5, 499 $

-5,81 po FHD + HDR 19,5: 9 OLED, AOD et lecture en cours

-144 × 69,4 × 8,2 mm, 143 g

Batterie -3140mAH # Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQL – Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 1 août 2020

Il a ensuite publié une image teaser qui ressemble à quelque chose que Google ferait pour taquiner ses premiers téléphones Pixel 5G.

J’ai fait une faute de frappe. Je suis désolé. Le téléphone plus petit en métal brossé est le Pixel 5 5G, à gauche. Celui de droite est le Pixel 4a 5G qui est plus grand avec un bouton d’alimentation coloré. https://t.co/KcJfHB0Ptf – Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 août 2020

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G sont côte à côte dans cette image officielle, bien que nous ne soyons traités que par les profils des deux combinés.

À première vue, le Pixel 5 sera le combiné légèrement plus petit, avec un cadre en métal brossé et une bosse de caméra arrière visible. Le Pixel 4a 5G semble être un peu plus grand que le Pixel 5, mais le téléphone semble présenter le même design général que le Pixel 5. Cela comprend également un grand système de caméra à l’arrière.

Nous avons vu des fuites d’un prétendu prototype de Pixel 5 il y a plusieurs mois, et cet appareil comportait un module de caméra plutôt sauvage. D’après l’apparence de cette image, le système de caméra semble être placé sur le côté gauche du combiné, tout comme la série Pixel 4. Ce n’est que spéculation, étant donné que nous n’avons pas de teasers similaires montrant la face arrière des deux téléphones Pixel.

Cela dit, la fuite semble confirmer qu’il n’y aura pas de Pixel 5 XL cette année, ce qui est précisément ce que prétendaient les rumeurs précédentes.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.