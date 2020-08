Maintenant que plusieurs mois de pandémie se sont écoulés, nous commençons à découvrir les caractéristiques sociodémographiques des personnes qui meurent. Ce que ces enquêtes révèlent aujourd’hui, c’est que, bien que nous soyons tous en danger à cause de Covid-19, il existe une nette inégalité: il y a des gens qui meurent plus que d’autres. Au-delà de ce que nous savions déjà en termes de personnes vulnérables par âge ou de maladies et conditions préexistantes, nous savons maintenant que le niveau de revenu, l’éducation et le groupe ethnique, entre autres, sont des indicateurs des populations les plus à risque.

Cette enquête préliminaire menée à l’UNAM indique que 71% des Mexicains décédés ont une école primaire ou moins. La grande majorité des morts sont concentrées dans les catégories d’emplois non rémunérés, chômeurs, retraités et retraités.

La même chose est vraie aux États-Unis. Selon une étude intitulée «La couleur du coronavirus», les Afro-Américains et les Amérindiens meurent à des taux beaucoup plus élevés. Les Afro-Américains meurent 3,7 fois plus que les Américains blancs, et il en va de même pour les Amérindiens (3,5 fois plus) et les Latinos (2,5 fois plus).

Selon cette étude de l’University of California Health Magazine, les États avec le plus haut niveau d’inégalité des revenus ont enregistré un nombre de décès plus élevé que les États avec moins d’inégalités de revenus. Par exemple, l’État de New York, qui a les inégalités de revenus les plus élevées, au cours de la période étudiée, avait un taux de mortalité de 51,7 décès pour 100 000 habitants. C’est 125 fois plus élevé que l’Utah, l’État où les inégalités de revenus sont les plus faibles, avec une mortalité de 0,41 pour 100 000 à la fin de la période étudiée.

Il en va de même au Brésil, le virus tue proportionnellement plus de Brésiliens noirs que de blancs. Il a été constaté que 55% des patients noirs et métis sont décédés, contre 38% des patients blancs. En outre, ceux qui ne savent pas lire sont presque quatre fois plus susceptibles de mourir qu’un diplômé d’université blanc..

Pourquoi certains meurent plus que d’autres?

Les données actuelles suggèrent un fardeau disproportionné de morbidité et de mortalité parmi les groupes de personnes qui vivent dans la pauvreté, ont peu (ou pas d’accès) aux services médicaux, et leurs emplois limitent leur capacité à maintenir leur éloignement social. En outre, sont des personnes vivant dans des conditions de surpeuplement, généralement dans des ménages de familles élargies.

La plupart des personnes qui meurent (et mourront) du virus sont des populations qui ont été systématiquement et historiquement marginalisées, les personnes qui n’ont pas les ressources nécessaires pour survivre et vivre dans la dignité. Ce sont des personnes qui sont dans des situations tellement précaires qu’elles sont beaucoup plus exposées à la mort que les autres. Autrement dit, les personnes qui étaient déjà enrôlées dans les processus de mort. Qu’est-ce que je veux dire par là?

Le virus a révélé le régime politique et social qu’Achille Mbembe a qualifié de nécropolitique, qui expose les corps humains et les populations considérées comme jetables à mort. Il est tué par indifférence politique délibérée en refusant ou en supprimant les services de base nécessaires au développement humain. Dans les États nécropolitiques, la mort de certains groupes est latente, peut survenir à tout moment. Ou, étant lents, les gens sont progressivement dépouillés de toutes les ressources dont ils ont besoin pour vivre. C’est fondamentalement la mort dans la vie.

Qu’arrive-t-il à la crise environnementale?

Il en va de même pour les impacts de la crise environnementale. Il y a une idée générale que cela nous affectera de la même manière, mais ce n’est pas le cas. Comme Veronica nous l’a expliqué il y a quelques semaines, la pauvreté est un facteur déterminant de la vulnérabilité environnementale. En d’autres termes, les effets du changement climatique, ainsi que d’autres formes de détérioration de l’environnement, auront un effet plus important sur les mêmes populations qui meurent aujourd’hui du coronavirus.

Dans l’ouragan Katrina qui a frappé la ville de La Nouvelle-Orléans, les Afro-Américains et les classes socio-économiques défavorisées ont été ceux qui ont été aidés jusqu’à la fin et qui sont morts le plus. Les mêmes groupes sociaux de personnes qui meurent le plus aujourd’hui du covid-19 dans le pays voisin.

La grande leçon que ces catastrophes nous ont laissée est que les conséquences de la crise environnementale ne sont pas seulement liées à l’ampleur du phénomène environnemental. Ce qui rend un tel désastre tel est la façon dont une société a été construite en termes économiques, politiques et culturels.

Il n’y a rien de démocratique dans les deux phénomènes. Bien que nous soyons tous exposés et quelque peu vulnérables, certains sont beaucoup plus exposés que d’autres.

Ce que la crise nous révèle

Les crises révèlent les profondes inégalités dans la société. Ils ont tendance à craquer les phénomènes et à les rendre plus tangibles et visibles. La crise du covid-19 met en lumière les énormes disparités et injustices dans notre pays et dans le monde.

Que ces données brutales et dévastatrices nous servent à admettre que ce n’est pas seulement le virus qui tue les gens. La mort a le visage de l’inégalité et de l’injustice.

*****

Ana De Luca Elle est candidate à un doctorat en sciences politiques et sociales de l’UNAM. Il est titulaire d’une maîtrise de la London School of Economics and Political Science in Development and Environment; de même, un diplôme en relations internationales de l’UNAM. Il fait partie du Réseau national de recherche sur le genre, la société et l’environnement; Elle est également co-auteur et coordinatrice de plusieurs ouvrages liés à l’environnement et à l’égalité des sexes. Elle est rédactrice en chef de la section environnementale du magazine Nexos.

Twitter: @ anadeluca21