Que les États-Unis aient un œil sur Huawei n’est plus d’actualité. Cependant, il a finalement articulé les outils nécessaires et à votre disposition pour replier toute votre activité et c’est un fait.

Avec la fin des reports sur les restrictions et les nouvelles imposées à des dizaines de partenaires qui lui permettaient jusqu’à présent de se doter de technologie, Le géant chinois des télécommunications est au bord de l’effondrement.

Cela s’applique à la fois à son segment grand public – téléphones intelligents, ordinateurs portables et autres appareils électroniques -, ainsi qu’à l’équipement des réseaux de connectivité sans fil en plein déploiement de la 5G. S’il n’y a pas d’accord entre les deux plus grandes puissances du monde, Huawei pourrait voir ses deux plus grands secteurs d’activité imploser sous son nez.

Un bref récapitulatif

Si vous pensez être à jour, vous pouvez ignorer ceci Résumé court de comment Huawei et arrivé ici:

Veto initial. En mai 2019, le département américain du Commerce a mis Huawei sur sa « liste noire ». Sans licence spécifique, les entreprises américaines ne pourraient pas commercer avec elles. Beaucoup sont restés des mois sans même postuler, et quand ils l’ont fait, tous ne l’ont pas reçu. L’entreprise d’ordinateurs portables de Huawei a temporairement disparu.

En solitaire. Ses nouveaux smartphones ne pouvaient pas inclure les applications et services Google – pour tester le Mate 30 ou le P40 – et il a dû créer le sien. C’est pourquoi Huawei a même commencé par une stratégie de relance sans se cacher, mais aussi croisée entre Huawei et sa deuxième marque, Honor.

Huawei Nova 5T. ‘Ça ne va pas’. Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Extensions. Ni Google avec ses applications sur les terminaux existants, ni les opérateurs ruraux du pays avec son modeste déploiement 4G n’échappent à ces mesures. En guise d’atténuation, une trêve de 90 jours a été imposée, qui a été renouvelée quatre autres fois pour un total d’environ 15 mois. La dernière – et prétendument définitive – trêve a expiré jeudi dernier. Huawei affirme désormais qu’il n’y aura aucun problème pour mettre à jour les terminaux, bien que Google ne se soit pas encore prononcé.

Plus de veto, plus dur. Mai 2020 et les États-Unis sont revenus avec de nouvelles restrictions. Cette fois sur les puces de ses terminaux. Ni TSMC, le fabricant mondial le plus grand et le plus avancé, ni d’autres n’ont pu fournir de nouvelles puces HiSilicon à Huawei. Bien que produits à Taïwan – le ROC – ils utilisent la technologie et la propriété intellectuelle américaines à de nombreux niveaux, de la conception à la fabrication.

Validité. 120 jours de grâce ont été établis au cours desquels les commandes déjà passées pouvaient être exécutées, mais pas au-delà. Expire le 14 septembre. Dorénavant, Huawei devra chercher d’autres puces pour remplacer son Kirin. Au moins tant qu’il n’y a pas de nouvelles extensions.

Au revoir partenaires. Étant donné que Huawei pouvait encore pivoter vers les puces MediaTek et même Qualcomm, lundi dernier, une nouvelle limitation a été établie sur les échanges avec des dizaines de partenaires, couvrant même le cas où ils agissent en tant que simples intermédiaires. Certains l’appellent déjà «l’option nucléaire» de Trump.

Ils ont raison, voyons pourquoi.

Smartphones Huawei, vers l’infaisabilité

Le nouveau lot de mesures sur Huawei semble de plus dans le cadre robuste du fabricant, d’autant plus qu’au cours du deuxième trimestre de l’année – et en cas de pandémie – il a même réussi à se hisser au sommet absolu, surpassant à la fois Apple et Samsung. en distribution mondiale. Cela est en partie dû à la reprise rapide de la Chine après la pandémie, où le géant s’est replié, multipliant ses ventes et écrasant le reste de ses concurrents locaux.

Huawei Mate 30 Pro Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Mais la vérité est que cela peut être le coup final qui conduit les mobiles de Huawei à la ruine s’il finit par être efficace. Il n’y a, pour le moment, aucune raison de penser que ce ne sera pas le cas.

Huawei est actuellement sans partenaire pour commander ses propres puces, la prochaine génération de Kirin. Jusqu’au 14 septembre, TSMC peut continuer à fournir les dernières commandes – mais pas de nouvelles commandes -, destinées a priori à la prochaine série Mate 40, qui devrait sortir à 5 nanomètres. Malgré la tentative de collecte précipitée, Huawei sera à un moment donné sans eux. Et ce sera le plus tôt possible.

Si vous ne pouvez pas produire vos propres puces par des tiers, votre alternative était de les acheter directement à d’autres, même si elles sont nettement inférieures, comme celles de MediaTek. Cela visait à être l’option principale de Huawei, mais c’est là que les éléments susmentionnés entrent en jeu. nouvelles restrictions. Celles-ci s’appliquent à toute l’industrie du chiperaDe ceux qui ont les outils pour concevoir des puces, à ceux qui fournissent les machines qui les fabriquent finalement.

En résumé: Huawei ne peut ni fabriquer ses puces ni s’approvisionner en celles des autres. Tout simplement, ils incluent tous la technologie américaine à un moment donné. Propriété intellectuelle des puces, où ARM est situé; logiciel de conception de ceux-ci, où est Cadence ou leur propre outils lithographiques, comme celles du géant hollandais ASML, sont sous le radar américain – parmi tant d’autres, difficilement remplaçables -, comme le détaille Nikkei.

ASML

Au-delà des puces, le fournisseurs de matériaux comme 3M, Honeywell ou Corning – les fabricants de l’omniprésent Gorilla Glass – se retrouvent généralement dans la chaîne d’approvisionnement des appareils que nous avons tous dans nos poches.

Votre équipement réseau, sur la corde raide

Mais rappelez-vous qu’il ne s’agit pas seulement des appareils mobiles et de la technologie grand public. Il est également important de garder dans la RAM le fait que l’essentiel de l’activité de Huawei a toujours été celui de équipement réseau. C’est sur le dos du déploiement de la 4G qu’il a commencé à prendre de l’importance sur le reste des acteurs du marché, avec une proposition beaucoup plus efficace en termes de performances / prix.

Alors que certains accusent Huawei d’une sorte de concurrence déloyale favorisée par le gouvernement chinois, la vérité est qu’il est devenu le grand fournisseur de réseaux 5G. Cependant, nombre de ses accords s’effondrent dans divers pays et sur divers fronts. Non seulement les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni ont récemment annoncé suppression du fabricant chinois de réseaux de télécommunications nationale.

Huawei Mate 30 Pro 5G. Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Si les accusations d’espionnage – également potentielles ou futures, en termes de sécurité nationale – n’étaient pas suffisantes, nous pouvons placer une cause renouvelée dans les récentes restrictions américaines. Comme nous le verrons en détail plus tard, si Huawei ne peut même pas se procurer les dernières puces, ses systèmes seront nécessairement médiocres en termes de performances et de sécurité. C’est la raison pour laquelle l’équipement 5G de Huawei a mis la corde raide.

Et la vérité est que, comme Nikkei avance également, cet impact a déjà détruit sa production de nouveaux équipements de télécommunicationsCertains de ses partenaires industriels affirment avoir vu leurs commandes diminuer. Aussi ceux de ZTE, un autre des grands objectifs historiques des États-Unis avec des controverses derrière lui.

À tel point qu’en Chine les deux plus grands opérateurs du pays se serrent déjà la main, après avoir annoncé des accords permettant de profiter des synergies dans le déploiement 5G du pays: China Mobile et China Telecom se partageront les réseaux pour tirer le meilleur parti de leur déploiement. C’est le pays le plus avancé au monde dans cette nouvelle génération de télécommunications. À tel point que là-bas, seulement au cours du dernier trimestre, environ 45 millions de mobiles 5G ont été distribués. Plus de la moitié, de Huawei lui-même, selon les données IDC.

Ses dirigeants maintiennent l’accord que la situation de Huawei les impactera: « Le problème des puces de Huawei affectera sans aucun doute le développement de l’entreprise dans notre réseau et la 5G, y compris les téléphones mobiles », disent-ils de China Mobile. « Nous suivons attentivement la situation chez Huawei », confirment-ils de China Telecom. Nous devons nous rappeler que l’ampleur de ces opérateurs est comparable à celle du pays, énorme: China Mobile compte 950 millions d’utilisateurs; China Telecom, 340 millions.

Sur la même charnière que le découplage global

Photo: David Ortiz | Hypertextuel.

Le gouvernement américain lui-même affirme qu’il continuera à faire pression sur Huawei – une entreprise qui, selon eux, tente à plusieurs reprises de « contourner les contrôles américains à l’exportation pour obtenir des composants électroniques » – dans un « engagement permanent à empêcher Huawei de » saper » la sécurité nationale et les intérêts de la politique étrangère américaine. «

Alors que beaucoup suggèrent que cela obligera la technologie chinoise à se dissocier complètement de la technologie occidentale, la vérité est que cela peut conduire à beaucoup de temps, d’efforts et d’argent. Actuellement, la Chine n’a qu’un seul fabricant de puces, SMIC, mais il est capable de fabriquer des processus qui ont environ cinq ans de retard. Ce sont aussi fortement dépendant de la chaîne d’approvisionnement américaine.

Il est si complexe de se débarrasser de la technologie américaine et si ancré dans les processus de fabrication que jusqu’à présent HiSilicon, le propre fabricant de puces de Huawei, a été à l’origine de l’ouverture d’une usine de fabrication de 45 nanomètres, selon DigiTimes.

Image originale: WikiChip

Autrement dit, Huawei peut avoir, lorsque la construction de cette usine est terminée – un processus qui peut prendre environ cinq ans – avec la capacité de produire des puces internes à un niveau correspondant à l’état de l’art … de 2007. Autrement dit, en 2025, ils pourraient mener un retard de près de 18 ans en termes de technologie –Chaque génération en a transporté un couple, environ. Cependant, oui, probablement avec des conceptions beaucoup plus actuelles et avancées.

Et pas seulement cela, mais Alors que Huawei consacre des efforts pour se désengager de la technologie américaine, les autres continuent d’avancer et à un bon rythme. D’ici là, ASML, TSMC et leurs partenaires devraient livrer avec plaisir des processeurs à l’échelle 2 nm, après avoir dépassé le nœud 3 nm, qui est attendu d’ici 2022.

ASML

Tout indique que les États-Unis sont prêts à articuler le découplage nécessaire avec la Chine pour imposer une cession favorable dans les accords commerciaux dans lequel ils essaient de faire levier. Bien sûr, non seulement avec Huawei, mais aussi avec TikTok et d’autres géants.

La vérité est que ce protectionnisme des marchés et de la technologie n’a pas commencé aux États-Unis, mais nous pourrions revenir à Verrouillage du marché chinois pour les grandes technologies occidentales. C’est pourquoi, en Chine, il n’a pas été possible d’accéder à Google, Twitter, Facebook ou Wikipédia depuis de nombreuses années.

Quoi qu’il en soit, Huawei est un autre signe de changement – bien que peut-être le plus important – dans une évolution progressive découplage technologique probable entre superpuissances. Désormais, on peut s’attendre à de nouvelles réactions de la Chine dans une escalade inévitable. Et sans aucun doute de mauvaises nouvelles de Huawei.

L’article C’est ainsi que les États-Unis veulent et peuvent enfin écraser définitivement Huawei a été publié dans Hypertext.