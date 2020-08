Une façon d’espionner les autres est toujours trouvée. Ce ne sont pas seulement les applications infectées qui constituent une réelle menace pour notre sécurité. La menace peut également venir du Réseau 4G, provoque une erreur que les opérateurs auraient dû résoudre mais qui est là pour faire des victimes potentielles. Le problème est extrêmement grave car le logiciel responsable du blocage de l’accès des tiers ne fonctionne pas correctement. Ce qui est un prélude à une série de dangers rapportés à travers un test d’ALTEr Attack. Voici ce qui pourrait arriver et comment y remédier.

Falla 4G vole toutes nos données en vidant également le compte bancaire

Comme l’ont souligné les analystes, la nouvelle cyberattaque peut se produire tranquillement. On ne remarque rien car le hacker devient une sorte de hotspot intermédiaire entre nous et le réseau de notre fournisseur. Aucun gestionnaire n’offre un niveau de protection garanti. La faute de frappe technique s’applique sans distinction aux clients TIM, WindTre, Vodafone, Iliad et MVNO sans exception.

le bug réseau cela est dû à une configuration incorrecte du pare-feu central qui ne parvient pas à filtrer les demandes de connexion des parties étrangères. Avec une antenne spéciale et un logiciel soigneusement compilé, un criminel peut intercepter toutes les données. Des conversations WhatsApp aux appels et aux données de compte bancaire, tout peut être enregistré et catalogué sur des serveurs externes spéciaux pour l’utilisation et la consommation de sangsues Web.

Tous les opérateurs se sont déclarés favorables à ne pas procéder à une résolution du problème qui, apparemment, ne peut être résolu qu’en passant au nouveau réseau 5G, dont le potentiel se manifeste par l’utilisation de nouveaux algorithmes de cryptage et de protection qui empêchent l’accès. indésirable au système et à tout ce qui passe à travers l’éther.