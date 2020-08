Une nouvelle rumeur sur le prix de la Xbox Series X indique que la toute nouvelle console de Microsoft sera plus chère qu’on ne le pensait initialement.

Une source du secteur de la vente au détail a partagé avec un journaliste de jeu une image d’un système interne indiquant la date de sortie et le coût de la Xbox.

L’image divulguée indique que la console sera lancée en novembre, ce que Microsoft a déjà confirmé, et que la console coûtera plus de 499 $.

Les informations que nous voulons le plus sur les consoles de nouvelle génération qui seront lancées cette saison des fêtes pourraient être révélées dans quelques semaines. Microsoft et Sony jouent à un dernier jeu de marketing de jeu, chacun attendant que l’autre révèle les prix, la date de sortie et les détails de la précommande. Microsoft a déjà déclaré que la Xbox Series X sera lancée en novembre, certaines fuites indiquant la première semaine du mois comme une fenêtre de lancement possible. Sony n’a encore rien dit à ce sujet, mais le bruit dans la rue est que Sony va organiser un événement PS5 massif qui révélera toutes sortes de nouveaux détails sur la console, y compris des informations de disponibilité.

Des rapports distincts ont indiqué que Microsoft attend le prix de la PlayStation 5 avant de révéler le prix de la série X, car il cherche à réduire Sony cette année. En plus de cela, la Xbox Series S devrait être une option encore plus abordable pour les acheteurs, la console devant être dévoilée ce mois-ci. La dernière rumeur à ce sujet est celle que vous détesterez le plus, surtout si vous vous penchez vers la Xbox Series X cette année. La nouvelle console Microsoft serait plus chère que nous ne le pensions.

Selon Forbes, la journaliste de jeux vidéo Alanah Pearce est apparue sur Kinda Funny Xcat, où elle a révélé le prix réel de la Xbox Series X.

Alanah Pearce dit que quelqu’un lui a envoyé une photo depuis un ordinateur d’un magasin de détail montrant le prix de la Xbox Series X de 599 $ pic.twitter.com/etWxdhPtd3 – LE DRAGON ROUGE (@TWTHEREDDRAGON) 15 août 2020

Une personne travaillant dans le commerce de détail lui a montré une photo du système interne indiquant la date de sortie de la console en novembre et un prix de 599 $. C’est 100 $ de plus que la plupart des estimations de prix pour la PS5 et la nouvelle Xbox.

Le prix de 499 $ semble être le point idéal pour les nouvelles consoles, compte tenu de tout le bavardage que nous avons vu cette année. Mais les deux machines emballeront du nouveau matériel coûteux, y compris le nouveau processeur et le nouveau processeur graphique, et les SSD rapides. Dans cet esprit, un prix de 599 $ pourrait avoir un sens pour les deux appareils, compte tenu de la valeur que vous obtenez pour cet argent.

Même si la période de lancement de la Xbox Series X des détaillants est exacte, cette balise de 599 $ pourrait être juste un prix de substitution jusqu’à ce que Microsoft révèle le coût réel de la série X. Il ne fait aucun doute que Microsoft ne peut pas se permettre de répéter l’erreur de prix Xbox One. En 2013, Microsoft avait tarifé la nouvelle console 100 $ de plus que la PS4, mais la console était livrée avec un matériel supplémentaire, le Kinnect désormais disparu. Cela a donné à Sony une avance considérable sur la Xbox, une avance que Sony n’a jamais perdue au cours des sept années écoulées depuis l’introduction de la PS4.

Même avec une Xbox Series S incroyablement abordable cette saison de vacances, une série X à 599 $ pourrait être une vente difficile pour Microsoft, surtout si elle finit par être plus chère que la PS5. Sans oublier que nous sommes toujours dans l’année de la pandémie, ce qui aura des répercussions sur l’économie pendant un certain temps. Les ventes de la PS5 et de la Xbox Series X pourraient également souffrir au cours des prochains trimestres.

Tout cela n’est que spéculation basée sur une toute nouvelle rumeur. Comme pour d’autres fuites similaires de l’industrie, rien n’est officiel tant que Microsoft et Sony ne le font pas. Heureusement, nous aurons bientôt plus d’informations sur les deux consoles, ce qui pourrait mettre fin à toutes les rumeurs sur les prix et la date de sortie.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.