La LarkBox de Chuwi a ouvert les vannes pour une catégorie croissante d’appareils NanoPC, que nous définissons comme tout ordinateur avec un volume de moins de 10 pouces cubes.

Les plus grands rivaux du client léger de Chuwi, petit mais performant, sont le XYC X41 et la GMK NucBox, qui sont tous deux devenus de dignes concurrents.

Comme ses pairs, l’appareil XYC tient dans votre paume, dispose de 8 Go de RAM et est alimenté par un processeur Intel Celeron. Contrairement aux autres, cependant, il contient un SSD amovible de 512 Go et coûtera un peu plus de 200 $.

Même si vous manquez la réduction pour les lève-tôt, le bas prix de détail (seulement 269 $) signifie qu’il est susceptible de se vendre comme des petits pains une fois sorti. Il y aura également une version de 128 Go, disponible pour un peu moins de 160 $, ce qui sera probablement l’option préférée si vous souhaitez ajouter votre propre SSD plus tard.

La NucBox (une allusion claire à la prochaine unité de calcul d’Intel ou NUC), quant à elle, fonctionnera sur un Intel Celeron J4125 plus rapide, avec une mémoire LPDDR4, un Wi-Fi 802.11ac et six ports – une véritable prouesse technologique étant donné que la machine pèse moins que un smartphone.

Il existe également un emplacement pour carte microSD qui vous permettra d’ajouter encore plus de stockage. Oh, et il exécute Windows 10 pour démarrer.