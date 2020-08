Message d’opinion de

C. Scott Brown

C’était long à venir, mais Google a enfin présenté au monde le Google Pixel 4a. À l’origine, nous nous attendions à ce qu’il soit lancé début mai, le téléphone a donc près de trois mois de retard à la fête.

Cependant, l’attente semble en avoir valu la peine. Le Pixel 4a cherche à être un candidat très sérieux en tant que meilleur téléphone de sa catégorie pour l’année. Il a une bonne fiche technique, un superbe design et un prix étonnamment abordable de seulement 349 $.

Si vous vous souvenez en mai, j’ai écrit un article pour Android Authority sur la façon dont Google continue de tâtonner sa ligne Pixel. Le titre résumait assez bien mes sentiments: « La seule raison pour laquelle la gamme Pixel n’est pas le joyau de la couronne d’Android, c’est Google. » L’essentiel est que les téléphones phares de la série Pixel sont tellement embourbés par des problèmes qu’il est parfois difficile de les recommander, et encore moins de se sentir passionnés par eux.

Notre verdict: Examen du Google Pixel 4a de l’autorité Android

Le Google Pixel 4a est tout autre chose. C’est un téléphone qui représente le meilleur de ce que Google peut faire à un prix que presque tout le monde peut se permettre. Le Pixel 4a me fait changer un peu de réglage. Maintenant, je suis d’avis que Google peut facilement faire de la gamme Pixel le joyau de la couronne d’Android. Google a juste besoin d’utiliser le Pixel 4a comme plan directeur lorsqu’il revient à la fabrication de téléphones premium.

Le Google Pixel 4a élimine la graisse

Nous avons beaucoup couvert les détails du Google Pixel 4a, je ne vais donc pas tout répéter ici. Qu’il suffise de dire que Google a conçu un beau téléphone avec une fiche technique incroyablement solide à un prix incroyablement bas.

Gardez à l’esprit que ces trois aspects – conception, spécifications et prix – sont ceux où Google laisse le plus tomber la balle en ce qui concerne ses smartphones haut de gamme. Nous sommes habitués à voir des téléphones comme le Google Pixel 3 XL, qui est un appareil avec une encoche de «baignoire» ridiculement moche, une batterie relativement petite, une petite quantité de stockage et de RAM, et un prix original risible de 899 $.

En relation: Les meilleurs étuis Google Pixel 4a que vous pouvez obtenir

Google a toujours brillé le plus dans les départements logiciels et caméras. L’interface utilisateur Pixel est l’un des meilleurs skins Android de tous les temps, et le système de caméra arrière de presque tous les téléphones Pixel a été annoncé comme l’un des meilleurs de cette année-là. Avec le Google Pixel 4a, l’entreprise se débarrasse enfin de tout ce qu’elle ne fait tout simplement pas bien et se concentre à la place sur ces domaines clés dans lesquels elle excelle.

Bien sûr, le Pixel 4a n’est peut-être pas un chef-d’œuvre de conception offrant les vitesses les plus rapides ou la durée de vie de la batterie la plus impressionnante. Cependant, ce n’est pas nécessaire, car il – et chaque téléphone Pixel auparavant – est simplement un vaisseau pour mettre le logiciel Pixel et les expériences de l’appareil photo entre les mains du plus grand nombre de personnes possible.

Le Google Pixel 4a est le premier téléphone de Google qui ressemble à un produit cohérent.

En d’autres termes, le Google Pixel 4a est le premier téléphone de Google qui ressemble à un produit cohérent. Cela me donne l’idée qu’il a été créé avec confiance. Je n’ai absolument jamais été en mesure de dire cela à propos d’un téléphone de la gamme Pixel jusqu’à présent. Même le Google Pixel 3a – aussi bon soit-il – ressemblait un peu à Google testant les eaux. Cependant, pour moi, le Pixel 4a semble être le premier téléphone que tout le monde dans l’équipe de développement de l’appareil peut vraiment défendre avec fierté.

Certains d’entre vous pourraient dire: « Mais je ne veux pas d’un Pixel de milieu de gamme, je veux un produit phare haut de gamme. » Ne vous découragez pas, car je suis là avec vous. Mais Google a fait des choses en arrière tout ce temps. Il fallait d’abord fabriquer un téléphone comme le 4a.

Google doit commencer petit et progresser

On peut avoir l’impression que Google fabrique des smartphones depuis plus d’une décennie, étant donné que le premier téléphone «Google» – le T-Mobile G1, alias HTC Dream – est sorti en 2008. Cependant, ce n’est pas vraiment exact. Le Google Pixel, sorti en 2016, a été le premier téléphone conçu et véritablement fabriqué par Google.

Même tous les téléphones de marque Nexus bien accueillis ont été fabriqués par d’autres sociétés avec Google comme «surveillant» du processus. En substance, Google n’est techniquement dans le jeu matériel des smartphones que depuis environ quatre ans, et il a commencé par la création de produits phares haut de gamme.

En relation: La série Nexus était-elle vraiment aussi bonne, ou s’agit-il simplement de lunettes roses?

Le Google Pixel 4a montre que Google devrait appuyer sur le bouton de redémarrage. Google avait besoin de créer une expérience de smartphone vraiment formidable à plus petite échelle, puis de faire quelque chose de haut de gamme. Je ne vois pas de meilleure «première étape» dans ce processus que le Pixel 4a.

On pourrait penser qu’une entreprise aussi grande que Google n’aurait pas besoin de commencer par le début, et c’est peut-être exactement ce qu’elle pensait au départ. Cependant, la ligne Pixel s’est avérée être un mélange de succès incroyables et d’incroyables échecs – avec peut-être plus d’échecs que de succès. Tout comme ses ambitions plus larges d’écosystème de produits, Google devrait avoir appris à marcher avant d’essayer de courir.

Avec un Google Pixel 4a 5G confirmé pour plus tard cette année à un prix raisonnable de seulement 499 $, il semble que «appuyer sur le bouton de réinitialisation» pourrait bien être ce que fait Google. Cela pourrait signifier que Google considère vraiment le Pixel 4a comme un nouveau départ sur lequel bâtir pour l’avenir.

Il est très possible que Google utilise le Pixel 4a comme moyen métaphorique d’appuyer sur le bouton de réinitialisation sur la ligne Pixel.

Bien sûr, si c’est vrai, cela signifierait qu’un produit phare premium vraiment stellaire de Google serait potentiellement dans des années, d’autant plus que toutes les rumeurs indiquent que le Pixel 5 est alimenté par un chipset de milieu de gamme. Peut-être que le Pixel 6 pourrait être le premier smartphone véritablement haut de gamme du géant de la recherche.

Comme je l’ai déclaré dans l’article d’opinion mentionné précédemment de mai: je veux que Google réussisse dans l’espace des smartphones. Je souhaite recommander un produit phare de Google à mes amis et à ma famille. Je veux être suffisamment enthousiasmé par un téléphone Google pour m’en acheter un moi-même. Le Google Pixel 4a est la preuve que l’entreprise peut fabriquer un excellent smartphone. Nous devons simplement attendre que Google apprenne à rendre le vraiment génial prime smartphone de nos rêves.

En savoir plus sur le Pixel 4a: