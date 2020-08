Ordinateur portable 2-en-1 BMAX Y11 – 286 $ chez Banggood

(241 £ / 441 AU $)

Avec le code promo BGBmax002, vous pouvez ramener le prix de cet impressionnant 2-en-1 à moins de 300 $. Il contient du matériel très décent, alors prenez-le pendant que vous le pouvez.

Il y a beaucoup de choses à aimer sur les ordinateurs portables convertibles; leur polyvalence signifie qu’ils peuvent être utilisés pour une variété de cas d’utilisation, ce qui est particulièrement important aujourd’hui, les appareils sont utilisés à la fois pour le travail et les loisirs.

Le format a été popularisé il y a près de dix ans par Lenovo avec sa marque Yoga, qui a séduit le monde avec ses acrobaties à 360 degrés, mais il existe maintenant de nombreuses excellentes alternatives sur le marché.

Rencontrez l’ordinateur portable BMAX Y11, par exemple, disponible chez le détaillant en ligne chinois Banggood à 283 $ pour les nouveaux clients (avec code BGBmax002nouveau) et 286 $ pour les clients existants (avec code BGBmax002).

C’est en fait un très bon prix pour un ordinateur portable qui contient du matériel très décent et qui a une finition digne d’un fournisseur de niveau 1.

Ouvrez-le et vous trouverez un Intel Celeron N4120, qui équivaut à peu près à un processeur Intel Core i3 de 7e génération (basé sur les chiffres de Passmark). Il comprend également un écran tactile IPS Full HD de 11,6 pouces, une mémoire LPDDR4 de 8 Go configurée en mode double canal, un SSD M.2 de 256 Go, 802.11ac, Bluetooth 5.0 et une batterie de 26,6 Wh.

L’appareil dispose d’un châssis en alliage d’aluminium, qui a l’air assez intelligent et maintient le poids faible (environ 1 kg).

Le seul problème que nous avons est le fait qu’il existe un port microUSB 3.0 – en plus d’un slot Type-C et microHDMI – au lieu d’un Type-C supplémentaire, ce qui aurait été préférable.

Notez que nous avons également examiné quelques appareils similaires l’année dernière, notamment le Teclast F5 et le Jumper EZbook X1.

Garder à l’esprit

Si ce produit provient de Chine continentale, il faudra au moins un mois pour atteindre les États-Unis ou le Royaume-Uni (et potentiellement plus). Si vous avez réussi à vous procurer un produit moins cher avec des spécifications équivalentes, en stock et neuf, faites-le nous savoir et nous vous lèverons notre chapeau.