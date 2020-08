Si nous devions réellement atterrir sur Mars, sur lequel beaucoup de gens travaillent quotidiennement, nous devrions probablement être moins humains, selon Space.com. Apparemment, le NASA souhaite démarrer des vols avec équipage d’ici 10/15 ans, à partir de 2030.

Cependant, les obstacles à affronter semblent insurmontables, en fait ils pourraient impliquer un voyage sans retour pour ceux qui quittent la Terre. Dans ce cas, on pourrait aussi penser à laisser ces individus rester sur la planète rouge en essayant de s’y installer et d’y construire leur existence en donnant vie à la construction d’un avant-poste permanent.

Mars: pour vivre sur la planète, il vous faudra « changer » notre ADN

C’est donc de la science-fiction actuellement. Comme il dit Mike Wall, pour aller et rester sur cette surface, vous devez utiliser leingénierie générique. Tenant également compte des paroles de Kendda Lynch, astrobiologiste et géomicrobiologiste de l’Institut lunaire et planétaire de Huoston, elle a également évoqué le génie génétique et d’autres technologies de pointe et selon elle « elles doivent être utilisées au cas où les gens voudraient vivre et fonder des familles sur la planète rouge ».

Donc, pour pouvoir vivre sur Mars, vous devrez mettre en œuvre des « améliorations ADN ». En d’autres termes, cela ressemble à quelque chose de cinématographique, mais en vérité, de petites expériences ont déjà été faites. Par exemple, Wall parle d’une expérience dans laquelle certains ont été inclus gènes tardifs, très petits et invertébrés, qui atteignent un maximum de 1,5 mm. Ceux-ci sont également connus sous le nom de «waterbeats» et sont très aptes à survivre dans des conditions extrêmes. Ces cellules, comme les scientifiques s’y attendaient, se sont avérées très résistant aux radiations par rapport aux cellules naturelles.