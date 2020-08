L’arrivée du mi-août il ne marque pas seulement la fête traditionnelle de Mi-août, mais aussi le rendez-vous bien connu avec le célèbre nuits d’étoiles filantes. Le ciel sera orné des traînées de « larmes de San Lorenzo« , Ou l’essaim de Météores des Perséides, appelé de cette manière car généralement le phénomène est beaucoup plus intense pendant la période qui tourne autour de la nuit de San Lorenzo, le 10 août.

Comment et quand observer ce phénomène

Le phénomène dure en fait quelques semaines, en fait il est possible d’observer les premières étoiles filantes à partir de la mi-juillet. Cependant, le phénomène atteint son propre pic maximum ces jours-ci, permettant à des milliers de fans de profiter d’un spectacle unique et intense.

Cette année grâce à phase de lune favorable, la Lune n’influencera pas trop les perturbations lumineuses du ciel et l’observation des étoiles filantes sera facilitée. Cependant, le pic de cette année ne tombera pas la nuit de San Lorenzo, au cours de laquelle le soi-disant radieuse des Perséides, le point où les traînées des étoiles peuvent être observées, sera très bas dans la voûte céleste. Ce n’est que tard dans la nuit que la situation s’améliorera, permettant une vision beaucoup plus précise.

Mais le moment de plus grande intensité de ce 2020 sera entre les heures 22 du 12 août et 4 heures du matin du 13 août. Pendant cette courte période de temps, la Terre rencontrera un deuxième essaim de comètes, le soi-disant Delta Acquaridi, ce qui garantira un spectacle encore plus intense.

Ciel du mois de l’AUI

Comme chaque année, l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), a organisé diverses initiatives relatives à ce rendez-vous particulier, et désormais traditionnel, avec le ciel d’août. L’initiative sera active sur tout le territoire national « Nuits des étoiles – Gobelets d’étoiles 2020 ». Rendez-vous où le plaisir de l’observation astronomique se conjugue à la dégustation de vins lors du événement gastronomique et œnologique conçu par le mouvement oenotouristique et promu en collaboration avec l’Association nationale des villes viticoles.

Participez à ces belles initiatives et ne manquez pas le merveilleux spectacle que la nature nous offre pour le monde.