Les chercheurs ont reconstitué les os et la vie d’une ancienne espèce de lézard qui avait un cou incroyablement long.

Tanystropheus hydroides avait un cou qui occupait presque la moitié de la longueur de son corps, et il peut avoir donné à l’animal de nombreux avantages.

Le lézard vivait probablement dans l’eau et chassait les animaux le long du rivage ou capturait des poissons avec ses longues mâchoires.

Les dinosaures peuvent être assez bizarres. Trouver des fossiles sur une créature qui a vécu il y a des millions d’années conduit souvent les paléontologues à essayer de comprendre comment l’animal vivait, comment il chassait et ce qu’il mangeait. Dans le cas des créatures appartenant à la famille Tanystropheus, les fossiles sont si bizarres qu’ils défient presque toute explication, mais une nouvelle étude a réussi à reconstituer certains aspects de la vie des étranges créatures.

Les animaux étaient des reptiles avec un cou et une queue incroyablement longs. Le cou des animaux occupait près de la moitié de la longueur de son corps, ce qui pouvait atteindre 16 pieds. Ils ont l’air caricaturaux, mais leur corps leur a peut-être donné des avantages uniques en matière de chasse.

Comme le rapporte ScienceAlert, les chercheurs qui ont étudié les fossiles des créatures ont eu du mal à comprendre ce qu’ils voyaient. Certaines des créatures étaient massives, tandis que d’autres étaient beaucoup plus petites mais avaient à peu près le même rapport cou-corps, ce qui suggère qu’il s’agissait peut-être de juvéniles de la même espèce.

Après un examen plus approfondi des os, les scientifiques ont pu déterminer que les plus petits spécimens étaient une espèce entièrement différente, mais étroitement liée. Mais ce n’était que l’une des nombreuses questions auxquelles les chercheurs se sont engagés à répondre.

Un autre problème pressant était de déterminer où vivaient les reptiles. Avec de si longs cous, les animaux auraient pu être à la maison dans l’eau ou utiliser leur incroyable portée sur terre. Pour répondre à cette question, les scientifiques ont dû reconstituer les os du crâne écrasés de l’un des spécimens. Ils l’ont fait en utilisant la numérisation et la modélisation 3D, ce qui leur a permis de reconstruire le crâne et d’en apprendre davantage sur les adaptations de l’animal.

Une fois que cela a été fait, quelque chose est devenu assez évident: les créatures l’ont très certainement aimé dans l’eau. Avec une forme de crâne qui aurait facilité la capture de poissons et autres proies aquatiques, ainsi que des narines situées au-dessus de son museau, les animaux semblent bien adaptés à la vie dans l’eau.

Son cou massif aurait pu faciliter la chasse bien sous la surface de l’eau ou peut-être même jeter un coup d’œil sur sa tête au-dessus de l’eau afin de balayer le rivage à la recherche de proies s’aventurant trop près. Quoi qu’il en soit, les créatures étaient incroyablement uniques et, si vous nagiez dans des eaux peu profondes il y a environ 242 millions d’années, vous en avez peut-être rencontré une. Cela ne se serait probablement pas bien terminé pour vous.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.