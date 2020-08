Des citoyens des États-Unis ont déclaré avoir reçu des envois de semences aléatoires non sollicités en provenance de Chine.

Les graines semblent faire partie d’une escroquerie en ligne où les vendeurs expédient des articles que personne n’a demandé en premier lieu.

Les autorités avertissent les gens de ne pas planter les graines et de les transmettre à des responsables locaux de l’agriculture ou de l’environnement pour étude.

Comme si lutter contre une pandémie mondiale ne suffisait pas, certains citoyens des États-Unis sont désormais confrontés à un type d’attaque très différent, qui est mené par la poste. Des personnes à travers le pays ont déclaré avoir reçu des paquets de semences non identifiées à l’improviste, et les expéditions semblent provenir de Chine.

Les États ont lancé des avertissements à leurs résidents, les suppliant de ne pas planter les graines, car elles pourraient être une espèce envahissante qui pourrait faire des ravages sur les plantes indigènes. Bien sûr, tout le monde ne suit pas ces directions et, comme le rapporte The Sun, un habitant de l’Arkansas a décidé de voir ce que les graines produiraient.

Doyle Crenshawn de Booneville, Arkansas, a décidé de planter les graines dans le sol «juste pour voir ce qui allait se passer». Il a noté qu’après les avoir plantés, il les fertilisait régulièrement et qu’ils «ont juste commencé à pousser comme des fous».

Le résultat? Les plantes ont produit un fruit blanc ressemblant à une courge avec des fleurs orange, selon Crenshawn. Qu’est-ce que c’est, et s’il s’agit ou non d’une espèce envahissante sont des questions qui restent sans réponse, mais il va sans dire que tout cela est très bizarre.

L’USDA s’efforce de collecter les envois de semences non sollicités et de déterminer de quel type de plantes il s’agit, mais les responsables estiment que les livraisons de semences font partie d’une escroquerie en ligne par des vendeurs sur des sites comme eBay et Amazon.

Voici comment l’escroquerie se déroule: des vendeurs en ligne sombres créent de faux comptes, puis utilisent ces comptes pour acheter leurs propres produits. Ils envoient les colis et laissent ensuite des critiques positives pour eux-mêmes. Les adresses auxquelles ils les envoient sont réelles, de sorte que le destinataire à l’adresse reçoit le colis sans savoir d’où il vient.

Au moins certaines expéditions de semences ont été étiquetées comme d’autres produits sur l’emballage extérieur. Certains colis arrivent indiquant qu’il s’agit de «boucles d’oreilles» ou d’autres articles alors que les envois contiennent en fait des graines. Un rapport de CBS suggère que l’escroquerie se déroule partout aux États-Unis, des individus dans chaque État affirmant avoir reçu des paquets de semences.

«L’USDA exhorte toute personne qui reçoit un paquet non sollicité de semences à contacter immédiatement leur responsable de la réglementation des plantes ou le directeur de la santé des plantes de l’APHIS», a déclaré l’USDA dans un communiqué. «Veuillez conserver les semences et l’emballage, y compris l’étiquette postale, jusqu’à ce qu’une personne du département de l’agriculture de votre État ou de l’APHIS vous contacte avec des instructions supplémentaires. Ne plantez pas de graines d’origine inconnue. »

Inutile de dire que si vous vous retrouvez à la réception de l’un de ces mystérieux colis, ne plantez pas les graines. Suivez les conseils de l’USDA et transmettez les semences non sollicitées aux responsables locaux afin qu’ils puissent enquêter.

