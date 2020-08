LitPic est une nouvelle application sociale qui aide les créateurs à être payés. (Images LitPic)

Une nouvelle startup de Seattle sera lancée le mois prochain, ciblant les influenceurs et les créatifs qui rendent TikTok et Instagram populaires.

LitPic pense pouvoir se différencier dans un espace très compétitif avec des outils intégrés qui permettent à tous les créateurs de gagner de l’argent avec l’application. La plateforme dispose de quatre sources de revenus qui permettent aux fans des créateurs de leur envoyer de l’argent. LitPic fournit une agence de talent back-end qui met en relation les influenceurs avec des marques pertinentes cherchant à s’associer.

Maurice Yi, PDG de LitPic. (Photo LitPic)

Les créateurs peuvent gagner de l’argent dans l’application grâce aux paiements directs des abonnés, aux abonnements au contenu premium et aux offres de marque.

« La plupart des plateformes de médias sociaux ne pensent qu’en termes de publicité », a déclaré Andy Karuza, directeur marketing de LitPic, dans un communiqué. «Nous adoptons une approche différente, conçue à partir d’une économie autonome axée sur les pairs, que nous appelons une« économie créatrice ».»

LitPic est actuellement en version bêta sur invitation uniquement et a commencé à recruter des influenceurs, y compris des résidents de The ClubHouse, un manoir de créateurs à Beverly Hills. L’application sera disponible sur iOS et Android à partir de septembre. LitPic a levé 450 000 $ auprès d’investisseurs providentiels et compte environ 20 employés, selon le PDG Maurice Yi.

Les créateurs de LitPic paient 10 $ par mois pour utiliser le service et conservent 100% de l’argent que leurs abonnés leur paient en utilisant une devise intégrée appelée Lits. Il est similaire au modèle utilisé dans les services de streaming de jeux comme Twitch, a déclaré Yi.

«Les consommateurs et le commerce électronique fusionnent à l’avenir», a déclaré Yi. «Beaucoup de ces personnes veulent être payées… en ce moment sur TikTok et Instagram, le seul moyen d’être payé est d’être un grand influenceur.»

Yi apporte son expérience de travail dans la réservation de talents, la conception de produits, le marketing et la production d’événements à LitPic. Mais même pour les géants de l’industrie tels que Facebook, attirer des abonnés vers une nouvelle application sociale est une entreprise difficile.

Lasso, l’application développée par Facebook pour concurrencer TikTok, n’a pas réussi à gagner du terrain et s’est arrêtée moins de deux ans après son lancement. Cette semaine, Facebook a lancé sa deuxième tentative pour concurrencer TikTok en utilisant Reels, une fonctionnalité intégrée à l’application Instagram déjà populaire. Pendant ce temps, Thriller, un autre rival de TikTok, s’approche du statut de licorne.

Des concurrents émergent à un moment vulnérable pour TikTok, qui risque une interdiction potentielle aux États-Unis s’il n’est pas acquis dans les 45 jours. Le président Donald Trump a codifié son intention d’interdire l’application dans un décret jeudi, ajoutant de la pression aux négociations d’acquisition entre Microsoft et la société mère de l’application, ByteDance.

«Je pense que nous tendons vers une guerre froide économique et que ces plates-formes technologiques sont au centre de celle-ci», a déclaré Karuza, un vétérinaire de démarrage de Seattle qui est également PDG de la startup de matériel automobile FenSens. « Cela ouvre une opportunité pour les applications basées aux États-Unis. »