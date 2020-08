Rester assis toute la journée pour travailler n’est pas vraiment confortable ou sain et nous devrions tous essayer de le faire moins et de l’atténuer lorsque cela est possible. Avec l’elliptique de bureau Cubii Jr, vous pouvez le faire en brûlant des calories pendant que vous êtes assis là. Woot l’a en vente au prix de 184,99 $ aujourd’hui via sa boutique Amazon. C’est 64 $ de moins que ce qu’il vend régulièrement, bien que cette offre soit l’une des offres d’Amazon du jour, ce qui signifie qu’elle n’est disponible que jusqu’à la fin de la journée ou jusqu’à épuisement. C’est l’un des meilleurs prix que nous ayons vus pour lui à l’état neuf, alors n’attendez pas dessus.

25% d’économies

Machine elliptique Cubii JR1 assis sous le bureau

Ce petit vélo elliptique est conçu pour être durable et robuste, mais aussi facile à déplacer. Il dispose d’un écran intégré qui indique le nombre de calories que vous avez brûlées, le nombre de foulées que vous avez effectuées, et plus encore. Il est silencieux lors de son utilisation pour ne pas déranger vos collègues.

184,99 $ 249,00 $ 64 $ de rabais

Ce petit vélo elliptique est conçu pour être durable et robuste, mais aussi facile à déplacer, au cas où vous voudriez l'emmener à des réunions et dans votre maison avec vous. Il dispose d'un écran intégré qui indique le nombre de calories que vous avez brûlées, le nombre de foulées que vous avez effectuées, et plus encore. Il est très silencieux lorsqu'il est utilisé afin que vous puissiez l'utiliser discrètement même lors d'appels ou de réunions sans déranger personne d'autre.

Cubii dit que vous pouvez brûler 150 calories supplémentaires par heure en utilisant le Cubii Jr, ce qui est un très bon ajout à vos activités de combustion de calories que vous faites tout au long de la journée. L’offre s’applique à deux couleurs différentes afin que vous puissiez choisir le modèle violet ou turquoise pour le même prix. Les remises Cubii sont assez rares, en particulier sur les nouveaux modèles, donc ce n’est pas celui que vous voulez manquer.

