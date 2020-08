Dernière mise à jour: 13 août 2020

Star Wars: La montée de Skywalker est plein de camées surprises allant des représailles choquantes aux visages célèbres dans les rôles d’introduction. Après avoir écrit et réalisé Star Wars: The Force Awakens, J.J. Abrams a sauté de nouveau dans le fauteuil du réalisateur pour clôturer officiellement la saga Skywalker. Pour célébrer pleinement la fin d’une histoire qui s’est étalée sur plus de quatre décennies, Abrams a lancé une série de hochements de tête et de rappels nostalgiques pour vraiment relier la saga fantastique.

Alors que la galaxie souffre toujours du règne violent du Premier Ordre, le général Leia Organa (Carrie Fisher) et la Résistance sont confrontés à une menace encore plus grande après la réapparition de l’empereur Palpatine. Rey et Kylo Ren (Daisy Ridley et Adam Driver, respectivement) ont jeté leur dévolu sur le Seigneur Sith alors qu’ils se battent ensuite avec leurs luttes internes. Ceux qui ont prêté attention aux différentes bandes-annonces étaient bien au courant du retour d’Ian McDiarmid en tant que Palpatine. Ce n’était pas non plus un secret que Mark Hamill reviendrait dans le rôle de Luke Skywalker tandis que Billy Dee Williams était sur le point de reprendre son rôle de Lando Calrissian.

Certains des camées dans The Rise of Skywalker sont attendus tandis que d’autres sont complètement choquants. Il y en a peut-être eu quelques-uns qui ont été complètement manqués en raison du récit au rythme rapide. Cela dit, voici tous les camées Star Wars: The Rise of Skywalker.

Voix Jedi

Avec Star Wars: The Rise of Skywalker marquant la véritable fin de la saga Skywalker, les téléspectateurs étaient curieux de voir si Abrams incorporerait des personnages disparus mais pas oubliés. Non seulement Abrams a livré cette idée, mais il est également allé au-delà des attentes en incluant des camées vocales provenant de l’extérieur des films. Alors que Rey tente d’exploiter sa force pour sa confrontation finale avec l’empereur Palpatine, elle émet une demande de plus en disant « soyez avec moi … », et cette fois, elle obtient une réponse.

La Force répond à Rey en envoyant des voix de divers Jedi pour renforcer ses pouvoirs. Le premier est Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi, dont la voix a également parlé à Rey dans The Force Awakens. La séquence coupe également une partie du dialogue de McGregor avec Alec Guinness, le premier homme à dépeindre Obi-Wan. Frank Oz peut être entendu comme Yoda dire à Rey qu’elle n’est pas seule et qu’elle doit «monter dans la Force». On entend alors Luke Skywalker de Mark Hamill dire « la Force sera avec vous. Toujours ».

Trois personnages de la trilogie prequel sont les prochains Jedi à encourager Rey à se relever et à se battre. Hayden Christensen reprend son rôle d’Anakin Skywalker pour dire à Rey qu’elle doit équilibrer la Force, comme il l’a fait. Les répliques de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) et Mace Windu (Samuel L. Jackson) sont entrelacées avec d’autres extraits sonores. Le plus surprenant, cependant, sont les camées de voix des membres de la distribution de The Clone Wars et Star Wars Rebels. Ahsoka Tano fait enfin ses débuts au cinéma dans une certaine mesure, ce que les fans espéraient voir depuis des années. Les autres camées de voix Jedi incluent Aayla Secura (Jennifer Hale), Adi Gallia (Angelique Perrin), Kanan Jarrus (Freddie Prinze Jr.) et Luminara Unduli (Olivia D’Abo).

James Earl Jones comme Dark Vador

Dark Vador était surtout connu pour avoir joué un protagoniste majeur de la trilogie Star Wars originale. Considérant qu’il n’a pas été vu sans son masque jusqu’à la fin de Return of the Jedi, sa voix était son aspect distinctif. Cette voix a été fournie par James Earl Jones qui a repris son rôle de Seigneur des Ténèbres des Sith pour Rogue One: A Star Wars Story et Star Wars Rebels.

Tout comme Rey entend les voix d’éminents Jedi, Kylo Ren a une histoire d’entendre des voix du côté obscur de la Force. Cette fois, Kylo entend la voix rauque de son grand-père en confrontant Palpatine sur Exegol. L’empereur révèle qu’il est le cerveau derrière le Premier Ordre et qu’il est responsable de tirer Ben Solo du côté obscur. Le casque brûlé de Vader est l’un des biens les plus précieux de Kylo car il l’utilise pour la motivation, il est donc normal que la saga ait un dernier camée de voix de Jones.

Andy Serkis comme Snoke

Andy Serkis n’est pas étranger aux rôles mémorables dans les grandes franchises. Non seulement l’acteur a décrit Gollum pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit: Un voyage inattendu, mais il a également travaillé sur King Kong, La planète des singes et plusieurs films MCU. Serkis a fait ses débuts dans Star Wars en tant que Supreme Leader Snoke dans Star Wars: The Force Awakens où il a fait du jeu d’acteur et de la voix.

Snoke est revenu pour Star Wars: The Last Jedi en tant que chef du Premier Ordre, mais a ensuite été tué par Kylo Ren car il avait des vues opposées sur l’avenir de la galaxie. Lorsque Kylo Ren rend visite à Exegol dans la scène d’ouverture, il apprend que Snoke était quelqu’un qui a été créé par Palpatine afin de tirer les ficelles pour récupérer la galaxie et ramener les Sith. La voix grondante de Snoke peut être entendue lorsque Kylo Ren passe devant les chars remplis d’autres clones de Snoke.

Lin-Manuel Miranda en tant que combattant de la résistance

Abrams a dû aimer ce qu’il a vu de Lin-Manuel Miranda dans Le réveil de la force parce que le réalisateur a demandé à l’acteur et à l’interprète de revenir pour un rôle spécial. Le vétéran de Hamilton a écrit la chanson qui a joué dans la cantina de Maz Kanata dans le premier volet de la trilogie suite. La musique était destinée à rendre hommage aux airs emblématiques de la cantine Mos Eisley. Miranda a également fourni la voix du personnage, Shag Kava.

Cette fois-ci, Miranda fait ses débuts à l’écran en tant que combattant de la Résistance. Son rapide camée se trouve à la fin du film lors de la célébration de la Résistance après la défaite de Palpatine. Les images des coulisses suggèrent qu’il est à proximité de Jannah et Rose pendant la scène. De plus, Miranda était compositrice sur The Rise of Skywalker. Ce qu’il a contribué n’a pas été précisé, mais on peut supposer qu’il a créé la musique entendue lors de la fête du village à Pasaana.

J.J. Abrams comme D-O

Après avoir été producteur de The Last Jedi, J.J. Abrams était de retour dans le fauteuil du réalisateur pour la fin de la saga Skywalker. Cela a marqué son premier concert de réalisateur depuis 2015, The Force Awakens, mais il était suffisamment occupé à produire 10 Cloverfield Lane, The Cloverfield Paradox, Mission: Impossible – Fallout et Overlord. L’écrivain et réalisateur n’est pas étranger aux camées et apparaît souvent comme lui-même, mais ce n’était pas le cas avec ce méga projet.

Abrams fournit sa voix à D-O, le petit droïde trouvé par BB-8 sur le navire appartenant autrefois à Ochi. BB-8 réactive le droïde et le prend sous son aile. D-O est un joli droïde avec une tête de cône qui ressemble à un sèche-cheveux et il parle un langage de base avec un bégaiement. Il est timide au début mais commence à acquérir plus de personnalité lorsqu’il réalise que la résistance n’est pas une menace. Le travail de la voix d’Abram était à l’origine censé être temporaire, mais ses collègues l’ont convaincu de devenir le petit droïde.

Chris Terrio comme Aftab Ackbar

Abrams n’était pas le seul écrivain à faire une apparition en tant que personnage secondaire dans The Rise of Skywalker. Son co-scénariste, Chris Terrio, a également fourni sa voix dans les premiers stades de développement jusqu’à ce qu’il assume pleinement le rôle. Terrio est surtout connu pour son travail de scénario primé aux Oscars sur Argo ainsi que pour la co-écriture de Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League.

Terrio incarne le colonel Aftab Ackbar, le fils de l’amiral Gial Ackbar, un personnage clé de la guerre civile galactique et du combat de la résistance contre le Premier Ordre. L’amiral a malheureusement été tué dans The Last Jedi, alors Abrams et Terrio ont décidé de perpétuer son héritage en amenant le fils de Mon Calamari sur grand écran. Aftab Ackbar peut être vu et entendu lors de la réunion de la Résistance à leur base. Il pilote également l’un des navires de combat de l’épopée finale du film.

John Williams comme Oma Tres

Le compositeur légendaire de Star Wars, John Williams, a fait une apparition à l’écran pour la toute première fois. Le travail de Williams est vénéré par l’industrie et son influence sur la franchise Star Wars est tout simplement prolifique. L’homme de 87 ans a des centaines de crédits à son nom, y compris Jaws, Schindler’s List, E.T. l’extra-terrestre, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter et bien d’autres.

Williams a travaillé avec Abrams sur The Force Awakens et est revenu pour The Last Jedi. Pour le dernier volet de la saga, Abrams a donné à Williams un rôle amusant dans le film aux côtés de son rôle de compositeur. Williams joue le barman borgne de Kijimi et selon le générique, le personnage s’appelle Oma Tres. Le nom se trouve être un anagramme pour «maestro». Certains téléspectateurs aux yeux d’aigle ont remarqué que des objets des films précédents de Williams pouvaient être vus sur les étagères derrière le bar.

Denis Lawson comme Wedge Antilles

Avec le retour de Lando Calrissian, c’était formidable de voir un autre membre clé responsable de la destruction de la deuxième étoile de la mort lors de la bataille d’Endor. Le rôle de Denis Lawson en tant que Wedge Antilles était important dans la trilogie originale puisqu’il a servi en tant que membre d’un certain nombre d’escadrons X-wing. Lawson est également l’oncle de l’acteur de Star Wars, Ewan McGregor. Lawson reprend brièvement son rôle de Wedge Antilles pendant la scène de bataille décisive sur Exegol. Le pilote arrive quelques instants après que Snap Wexley (Greg Grunberg) a rencontré sa mort tragique après avoir été abattu par la flotte de Palpatine. Wedge est notamment marié à Norra Wexley, la mère de Snap.

Warwick Davis comme Wicket W.Warrick

Warwick Davis est un incontournable de la franchise Star Wars et il est surtout connu pour avoir incarné le Ewok préféré de tout le monde, Wicket. Davis a joué pour la première fois à Wicket dans Return of the Jedi alors qu’il n’avait que 11 ans. Il a continué à apparaître dans plusieurs autres titres de Star Wars, y compris The Force Awakens et The Last Jedi, en tant que divers extraterrestres et créatures. Après la défaite de Palpatine aux mains de Rey et de la Résistance, la chute du Premier Ordre est observée à travers la galaxie. Pendant la séquence de célébration, Wicket regarde aux côtés d’un autre Ewok des forêts d’Endor. Ce fut un moment émouvant compte tenu de l’implication de Wicket dans la défaite de l’Empire.

Harry Styles et Ed Sheeran comme Stormtroopers

Pour perpétuer la tradition de mettre des personnages célèbres sous les casques de stormtroopers, les musiciens Harry Styles et Ed Sheeran auraient eu des camées dans The Rise of Skywalker. Les deux chanteurs acclamés par la critique ont une expérience d’acteur. Les styles sont apparus dans Dunkerque de Christopher Nolan alors que Sheeran a fait une apparition sur Game of Thrones. On ne sait pas encore quand Styles est apparu à l’écran pendant le film. Sheeran, en revanche, était censé être présent lors d’une scène sur Kijimi. La planète montagneuse enneigée est envahie de soldats, il est donc fort possible qu’il ait dépeint un membre du Premier Ordre au cours de cette séquence.

Karl Urban en Stormtrooper

L’acteur néo-zélandais Karl Urban est venu dans Star Wars 9 en tant qu’un autre stormtrooper, et sa voix peut être entendue dire « Knights of Ren ». Urban est surtout connu pour avoir joué le personnage principal dans Dredd en 2012, Leonard « Bones » McCoy dans les films Star Trek d’Abrams et Skurge dans Thor: Ragnarok, parmi de nombreux autres rôles de haut niveau. Il joue actuellement dans la série de super-héros d’Amazon The Boys.

Kevin Smith en tant que local de Kijimi

Le réalisateur respectueux des geek, Kevin Smith, a révélé qu’il apparaissait comme un «local emmitouflé» marchant à côté d’un cyborg sur la planète Kijimi dans The Rise of Skywalker. Poe passe à côté de lui en essayant d’éviter les stormtroopers. Smith dit qu’Abrams lui a promis un rôle dans le film après sa crise cardiaque il y a quelques années, tant qu’il a survécu pour voir la production. Smith a déjà fait une apparition vocale dans The Force Awakens.

Harrison Ford comme Han Solo

Il semblait juste que Harrison Ford ferait une autre représaille dans son rôle emblématique de Han Solo. Le personnage est l’une des figures les plus aimées de l’univers Star Wars et vu que The Rise of Skywalker a servi de fin, il était normal que Han ait un moment de plus. Après avoir été guéri par la Force par Rey, Kylo Ren se débat avec son identité. Il est ensuite rencontré par son père qui l’inspire à faire ce qu’il n’a pas encore trouvé le courage de faire. L’ancien guide suprême jette alors son sabre laser et récupère son passé en tant que Ben. Le camée rend également hommage à la célèbre réplique « Je sais » de Han, mais cette fois, c’était avec son fils.

Autres camées non confirmés

Mis à part tous les camées de personnages surprenants dans Star Wars: La montée de Skywalker, il y a un certain nombre de camées rumeurs qui n’ont pas été confirmées. L’acteur et comédien Jeff Garlin a laissé entendre qu’il jouait un rôle dans le film, et des rapports affirment que le créateur de Star Wars, George Lucas, fait une apparition vocale. Il y avait aussi des rumeurs rampantes selon lesquelles l’ancien de Doctor Who, Matt Smith, aurait été choisi pour un rôle non spécifié, mais l’acteur a par la suite nié la nouvelle. Il y a eu des rapports contradictoires sur son implication, mais jusqu’à présent, sa présence n’a pas été déterminée.

