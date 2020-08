Le marché des navigateurs Web en juillet a suivi la tendance des mois précédents et seul Google peut être satisfait sur la base des données de part d’utilisation de la société d’analyse Netmarketshare.

La principale conclusion du mois est que Google continue d’élargir son domaine dans les navigateurs Web, applications essentielles utilisées par des milliards d’utilisateurs et dont le positionnement offre de grands avantages pour les moteurs de recherche respectifs et l’accès à la plupart du gâteau publicitaire milliardaire. en ligne.

Depuis que Chrome Il a surpassé Internet Explorer en tête du marché, il n’a cessé de croître et en juillet il a atteint un nouveau sommet, monopolisant le 71,11% part. Si personne ne l’empêche, il continuera de croître sur le bureau et de même sur les téléphones mobiles, où il détient une part de près de 65%, même s’il faut ici mentionner qu’il profite du monopole d’Android.

Le second était Bord. Malgré une légère hausse au-dessus de 8%, c’est toujours un résultat décevant pour le meilleur navigateur de l’histoire de Microsoft. La firme de Redmond ne profite toujours pas du traitement Chromium pour réduire la part de son principal rival, ni de toutes les actions (certaines avec de mauvais arts) profitant du monopole de Windows 10 sur les ordinateurs de bureau.

Il n’y a pas non plus de bonnes nouvelles pour Mozilla. Firefox il est retombé à 7,36% dans une tendance négative qui s’est accumulée au cours des deux dernières années. Les responsables de Firefox craignaient – à juste titre – que son développement reste dans le no man’s land une fois que Microsoft a parié sur Google comme base pour Edge et que les utilisateurs et les développeurs ont abandonné ce qui est actuellement la seule véritable alternative à Chromium.

Les Internet Explorer Ils ont augmenté légèrement au-dessus de 5%, bien qu’ils soient des développements à éteindre une fois que Microsoft ne les considère pas comme des navigateurs Web et ne les maintient que pour des raisons de compatibilité commerciale. Votre quota finira probablement par être transféré vers Edge au cours des prochains trimestres.

Quant à Safari Apple maintient des positions au-dessus de 4%, même si cela n’a pas d’importance dans les navigateurs web de bureau car il n’est présent que sur les ordinateurs Mac Le développement de Cupertino est très présent sur les téléphones portables et occupe plus d’un quart du marché.

Opéra, un autre développement basé sur Chromium et qui a traversé de bons moments il y a des années, ne décolle pas non plus et a été des mois en deçà des développements régionaux tels que QQ ou Sogou Explorer. La vente de biens immobiliers de Suède à un consortium chinois et la concentration autour des majors n’ont pas aidé.

En résumé et en suivant la tendance des mois précédents dans les navigateurs web: Chrome balaie, Edge déçoit et Firefox approfondit la chute.