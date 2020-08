Des sources sud-coréennes assurent que Samsung a un objectif très important: devenir le leader de l’industrie des SoC pour smartphones, un objectif qui commencera à atteindre l’Exynos 1000, une puce haute performance qui, selon les dernières informations que nous avons eu l’occasion de voir, pourrait avoir une version pour PC et ordinateurs portables compacts.

Il semble que Samsung appris des erreurs commises avec le SoC Exynos 990, une puce qui n’a tout simplement pas été à la hauteur, car non seulement elle fonctionne moins bien que le Snapdragon 865 de Qualcomm, mais elle enregistre également des températures de fonctionnement beaucoup plus élevées, avec tout ce que cela implique lorsque nous parlons d’appareils où l’espace est si limité.

Le SoC Exynos 1000 représentera, en théorie, le retour de Samsung sur la bonne voie en ce qui concerne les puces, et pour lui donner forme, le géant sud-coréen a tout ce dont il a besoin: Cœurs ARM personnalisés pour le processeur et un GPU AMD Radeon, basé sur une conception personnalisée et adaptée de l’architecture RDNA.

Quelles spécifications pourrait avoir le SoC Exynos 1000?

Rien n’est encore définitif, mais la source des nouvelles indique clairement que Samsung travaille avec ARM pour façonner un nouveau processeur qui sera basé sur le Noyaux Cortex-X1, une architecture qui permet une amélioration des performances jusqu’à 30%, et cela pourrait atteindre des niveaux plus élevés grâce à l’ajout de couches de personnalisation.

Nous avons résolu le problème du processeur pour façonner ce SoC Exynos 1000, mais si Samsung veut vraiment supprimer Qualcomm, il a besoin abandonner les GPU Mali, car ses performances sont bien inférieures à celles de l’Adreno utilisé par les SoC Snapdragon. Pour y parvenir, la société sud-coréenne collabore depuis un certain temps avec AMD pour développer un GPU Radeon RDNA adapté aux particularités du secteur des smartphones.

Dernier point mais non le moindre, Samsung est également clair qu’il doit améliorer les performances du unité de traitement neuronal, et investit beaucoup d’argent et de personnel pour peaufiner ce composant et créer des solutions toujours plus puissantes et efficaces.

Nous n’avons pas de détails sur les spécifications possibles de ce SoC Exynos 1000, mais nous pouvons nous attendre, à tout le moins, à une configuration de huit cœurs au niveau du processeur divisés en deux blocsun processeur graphique haute performance et un processeur graphique haute performance capable de surpasser facilement l’Adreno 650 de Qualcomm.