Wiko étonnamment, il a présenté aujourd’hui, 3 août 2020, le tout nouveau Collection audio WiSHAKE, le bon mélange d’accessoires pour smartphones et pas seulement pour améliorer le quotidien des utilisateurs qui aiment écouter de la musique en libertéet sans fil.

Les appareils officiellement présentés au public sont WiSHAKE Vibes est WiSHAKE Pocket, dotés d’un grand impact visuel, le Wiko lui-même les définit à la mode, ils garantissent des performances très intéressantes à des prix extrêmement bas.

le WiSHAKE Vibes est un système de Haut-parleurs 2 en 1 ultra-portable, il est conçu pour le divertissement en déplacement, des soirées improvisées maison, à l’écoute d’un podcast pendant votre temps libre. Soumettre un format de portabilité pratique, avec son stéréo à 360 °, afin d’assurer des basses profondes et des hautes fréquences claires et cristallines, ainsi connectivité Bluetooth 5.0 pour une compatibilité totale avec iOS et Android (jusqu’à une distance maximale de 10 mètres).

Les petits haut-parleurs, grâce à la présence de clips magnétiques, peuvent être combinés entre eux pour en faire un barre de son grand; en plus de cela, je LED intégrées suivra le rythme de l’audio, produisant 4 effets couleur très intéressante. La batterie, da 800 mAh, garantit jusqu’à 8 heures de reproduction continue; ne manquez pas le la résistance à vaporisateur d’eau IPX4.

Le prix de détail est de 49,99 euros, qui peuvent être achetés exclusivement à ce lien.

Wiko WiSHAKE Pocket: les nouveaux écouteurs sans fil

LES Wiko WiSHAKE Pocketau lieu de cela, ce sont des écouteurs sans fil, plus précisément vrai sans fil, avec une expérience sonore propre et claire, grâce également à la présence de commandes étui de charge intuitif et pratique.

La connexion aura lieu via bluetooth 5.0 (compatibilité totale avec Android et iOS), le batterie intégrée garantit jusqu’à 4 heures d’autonomie avec une seule charge, tout en utilisant la station de charge, ils seront atteints 16 heures de musique.

Leur principale caractéristique est certainement le poids, seul 4 grammesainsi que la résistance à les éclaboussures d’eau (Certification IPX4).

le Wiko WiSHAKE Pocket peut être acheté à 29,99 euros toujours et uniquement sur le site officiel de l’entreprise.