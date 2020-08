Au milieu de 2020 et avec toutes les avancées que l’humanité a connues, il y a des régions où la censure continue d’être un problème, même celle-ci a évolué pour se manifester de différentes manières plus attachées au présent, par exemple, lorsqu’il s’agit de freiner la dissidence et liberté d’expression, certains gouvernements ont décidé de franchir une étape radicale pour «fermer» Internet ou l’éteindre. Rien qu’en 2018, selon les données de Statista, l’Inde l’a fait au moins 134 fois. Malheureusement, en matière de censure, le principal touché aujourd’hui est la presse. La liberté de l’information et la liberté de la presse restent inaccessibles ou limitées dans certains pays, malgré le fait qu’aujourd’hui il existe des technologies qui facilitent le partage et la connexion avec d’autres. Même dans les pays d’Europe ou d’Amérique, la censure a trouvé de nouveaux moyens de limiter l’accès des personnes à l’information, par exemple (en plus de «désactiver Internet»), avec des sites Web bloqués, la surveillance de l’activité des médias sociaux personnes ou pression sur les journalistes indépendants. Face à ce problème, une campagne intitulée «The Uncensored Playlist» est née, une manière créative avec laquelle Reporters sans frontières et l’agence DDB Allemagne ont réussi à résoudre le problème en utilisant précisément la technologie et les formats.

La liste de lecture non censurée: transformer les informations

Comme indiqué plus haut, pour tenter de renverser ce problème, la solution créative identifiée par les entités impliquées a consisté à transformer les informations ou les articles des journalistes afin qu’ils n’aient aucun problème à atteindre les gens. Mais comment? La clé est que bien que les sites d’information ou de blog soient censurés dans divers pays où la liberté de la presse et d’expression sont violées, il existe d’autres canaux qui ne rencontrent aucun problème ou le font dans une moindre mesure, comme le streaming de musique comme Spotify, Dreezer ou Apple Music, qui sont également très accessibles dans diverses régions.

Ainsi, Reporters sans frontières et l’agence ont profité de cette opportunité avec les chaînes numériques pour échapper à la censure. Pour ce faire, ils ont entrepris de «transformer» 5 journalistes de renom (issus de 5 pays réprimés) en artistes musicaux.

Comme le montre la vidéo ci-dessus, une partie de cet effort a ensuite consisté à transformer leurs articles censurés en paroles de chansons pop qui ont été téléchargées sur les différentes plates-formes de streaming disponibles dans leurs pays. Le pouvoir de la musique a ensuite été utilisé pour contourner la censure et renforcer l’idée qu’elle peut connecter des personnes de tous âges, cultures et nationalités.

Comme expliqué par les entités impliquées dans la campagne, pour mettre en évidence le problème, il était important de choisir les 5 pays ayant les scores les plus bas sur l’Indice mondial de la liberté de la presse où au moins l’une des plateformes de musique en streaming les plus populaires au monde était disponible. présent.

Un autre fait intéressant est que pour faire appel avec The Uncensored Playlist au public local et international, les différentes chansons (articles) ont été enregistrées en anglais ainsi que dans leur langue d’origine, combinant instruments traditionnels, musiciens locaux et styles de musique contemporains.

Il souligne également que les journalistes participants ont subi une transformation en fonction des pochettes d’albums, des affiches, de fausses biographies et autres vêtements pour donner plus d’authenticité à la campagne.

La campagne a été lancée sous le hashtag #TruthFindsAWay et a bénéficié du soutien du réseau Reporters sans frontières pour améliorer sa portée.

En abordant plus de détails supplémentaires, pour réaliser cet effort créatif intéressant, les entités impliquées ont pris la tâche d’interviewer chacun des journalistes pour capturer l’essence de leurs histoires avant de les transformer en paroles de chansons. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui, sous couverture dans leurs pays respectifs, se sont chargés d’identifier les musiciens locaux, d’explorer les genres et les instruments pour créer les pièces musicales et les vidéos qui les accompagnaient.

En plus de cet effort, la Journée mondiale contre la cyber-censure a lancé la plateforme www.uncensoreplaylist.com dans laquelle les lettres, articles et vidéos derrière le développement de ce projet dans chaque pays ont été téléchargés, révélant le campagne, qui heureusement avait déjà pénétré les 5 régions avec les chansons créées.

Résultats

À la suite du projet, la source souligne que la liste de lecture créée pour The Uncensored Playlist a réussi à faire exploser la conversation mondiale sur la censure avec plus de 300 reportages et plus de 680 millions de personnes touchées jusqu’en 2019. Le projet a réussi à apparaître dans les médias musique et actualités, telles que The Guardian, Der Spiegel, Glamour, Pitchfork et la BBC.

Fait intéressant, cela souligne que même les chiffres étaient plus élevés que ceux générés par les articles originaux avant d’être transformés en pièces musicales. En particulier, il ressort que les chansons créées sont devenues des succès dans des pays où les articles qui les sous-tendent avaient autrefois été victimes de censure.

Dans le domaine des reconnaissances, cet effort a été mis en évidence par des entreprises telles qu’Amazon, qui ont été reconnues lors de la Fast Company 2019 World Changing Ideas. Et d’autre part, lors de la dernière édition des Cannes Lions, il a réussi à être couronné d’une reconnaissance de Titanium, ainsi que de son intégration dans au moins 3 présélection.

Crédits de campagne

Client: Reporters sans frontières

Nom de la campagne: La playlist non censurée

Agence: DDB Allemagne

Production: Moines des médias

