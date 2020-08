Petit à petit, mais inexorablement, Microsoft continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités intéressantes à votre téléphone, sa proposition plus qu’intéressante d’établir une connexion confortable et pratique entre les ordinateurs sous Windows 10 et les smartphones sous Android et iOS. Un peu plus de deux ans se sont écoulés depuis son annonce, et ce n’est que deux semaines depuis le deuxième anniversaire de son arrivée sur la chaîne Windows 10 Insider.

Et cela ne semble pas occasionnel, car coïncidant avec ce deuxième anniversaire de son arrivée dans le ring de développement, Microsoft a ajouté, il y a quelques semaines, une nouvelle fonction très intéressante, à l’époque disponible uniquement pour les initiés de Windows 10 sur le ring. développement de Build 20185: la possibilité de exécuter des applications Android directement sur PC. Certains tests qui, d’après ce qu’il en est déduit, doivent avoir fonctionné comme un charme.

Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, parce que seulement quinze jours plus tard, et d’après ce que rapporte MSPowerUser, ceux de Redmond ont déjà commencé le déploiement de cette fonction dans les installations Your Phone des utilisateurs de Windows 10 qui ne sont pas des initiés, ce qui indique que leur intention, le du Redmond, est obtenir l’utilisation des applications Android sur Windows à tous les utilisateurs dès que possible. La vérité est que je suis très surpris par une telle rapidité dans ce déploiement, normalement les fonctions en phase beta sont généralement testées beaucoup plus longtemps avant de les faire parvenir à l’utilisateur final.

La nouvelle fonctionnalité #YourPhone: les applications, a commencé à se déployer davantage. Ainsi, certains d’entre vous peuvent voir l’entrée de l’écran de votre téléphone basculer vers les applications (même si vous n’êtes pas un Windows Insider). Disponible sur certains appareils Android https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw – Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) 14 août 2020

Pour le moment, oui, Cette fonction n’est compatible qu’avec certains modèles de smartphones Samsung, vous pouvez consulter la liste complète dans ce lien. Cependant, il est à espérer qu’une fois que cette fonctionnalité Votre téléphone atteindra tous les utilisateurs de Windows 10, Microsoft et les principaux fabricants commenceront à travailler main dans la main pour étendre la compatibilité de votre téléphone avec davantage de modèles et de fabricants d’appareils Android. .

Parmi les nouvelles fonctionnalités de Your Phone en relation avec les applications, il est évident qu’il est capable d’utiliser les applications de l’appareil directement sur le PC (bien qu’en réalité, ils continueront à fonctionner sur le smartphone, et ce que nous verrons dans Windows est un écran en double avec toutes les commandes actives). Il sera également possible de sélectionner des applications fréquemment utilisées pour créer des raccourcis, examiner toutes les applications installées et revoir leurs notifications.