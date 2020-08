Nous utilisons notre appareil tout le temps, c’est une autre partie de notre corps. Ce que nous générons beaucoup, ce sont des photos et des vidéos, soit parce qu’elles nous sont envoyées via WhatsApp ou les réseaux sociaux, soit parce que nous les prenons nous-mêmes. C’est pourquoi il est important d’apprendre comment ajouter des sous-titres aux photos et vidéos sur iPhone et iPad.

Ceci est important pour les trouver. Bien que nous ayons un moteur de recherche de photos et de vidéos via des mots clés. Le problème est que ce n’est pas trop précis, cependant si on leur ajoute des sous-titres, on peut les retrouver plus facilement.

Vous pouvez même utiliser ceci fonction intéressante pour regrouper différentes photos, car ils sont regroupés automatiquement. On pourrait dire que c’est une sorte d’étiquetage improvisé. De cette façon, vous pouvez utiliser des légendes similaires pour trouver rapidement plusieurs photos.

Ajouter des légendes aux photos et vidéos sur iOS (pour iPhone et iPad)

Par conséquent, nous allons voir en détail toutes les étapes à suivre pour ajouter des sous-titres à toutes les photos et vidéos que vous souhaitez sur votre appareil iOS.

La première chose à faire est d’ouvrir l’application « Photos« Et trouvez la photo à laquelle vous souhaitez ajouter le texte. Après cela, vous devrez faire glisser la photo vers le haut pour que les options apparaissent. Maintenant, nous pouvons voir les informations sur la photo avec plusieurs options. Si vous regardez sous la photo, vous verrez une zone de texte vide indiquant « Ajouter un titreCe que nous allons faire maintenant, c’est ajouter un titre, il peut être ce que vous voulez. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement sur le coin supérieur droit « Prêt».

Vous pouvez répéter ce processus pour toutes les photos auxquelles vous souhaitez ajouter un titre. Craignez que ce soit similaire ou identique, au cas où vous souhaiteriez regrouper plusieurs photos pour pouvoir les retrouver plus rapidement à l’avenir.

Comment trouver des photos et des vidéos avec des légendes sur iPhone

L’application photo commence déjà à les indexer avec ce titre. Si tu veux trouver les photos trouvées basées sur une, alors vous devrez aller dans l’onglet « Chercher»Et cliquez sur la barre de recherche dans le coin supérieur. Ici, vous devez écrire un mot ou une partie du sous-titre que vous avez ajouté à la photo que vous souhaitez trouver.

Une fois que vous voyez les résultats, si vous faites défiler jusqu’à la fin de cette section, vous trouverez une section qui dit « Sous-titre”Ici, vous pouvez rechercher toutes les photos par titre.

Un détail à garder à l’esprit est que si vous décidez de partager la photo avec iCloud, la légende est également partagée. Cependant, cela peut être désactivé dans la section de partage.

Pour le désactiver, nous allons simplement toucher « Partager»Et une petite boîte s’ouvrira. Maintenant, nous devrons choisir « Les choix”Trouvé au sommet.

Où il est dit « Sous-titre« Nous allons devoir désactiver le partage de photos avec des légendes. De cette façon, nous pouvons partager la photographie, mais sans les titres que nous avons précédemment ajoutés.

