Dans cet article, nous allons apprendre à appeler une méthode en Java. C’est un «morceau» de code utile que vous pouvez appeler de n’importe où ailleurs dans votre programme, vous évitant ainsi d’avoir à écrire les mêmes lignes de code encore et encore.

En concevant le code de cette façon, les développeurs peuvent créer des programmes beaucoup plus modulaires et portables et gagner un temps considérable à taper du code.

Comment appeler une méthode en Java – les bases

Pour appeler une méthode en Java, vous tapez le nom de la méthode, suivi de crochets.

Par exemple, ce qui suit appellera une méthode appelée «helloMethod ()»:

helloMethod ();

Pour que cela fonctionne, nous devons d’abord créer notre méthode helloMethod (). Nous pouvons voir à quoi pourrait ressembler helloMethod, ici:

public static void helloMethod () {

System.out.println (« Bonjour tout le monde! »);

}

Ce code imprime simplement « Hello world! » à l’écran. Par conséquent, chaque fois que nous écrivons helloMethod (); dans notre code, il affichera ce message à l’écran.

Si vous souhaitez modifier le message affiché, vous n’aurez à le modifier qu’une seule fois – plutôt qu’à chaque fois que vous l’avez utilisé dans le code.

Comment créer des méthodes en Java

Revenons un instant en arrière et examinons de plus près la méthode que nous avons créée. Pourquoi cela ressemble-t-il à cela?

Pour créer une méthode, nous utilisons un certain nombre d’instructions pour définir cette méthode. Dans l’exemple précédent:

Public – Signifie que la méthode est accessible à d’autres classes en dehors de celui-ci Static – Signifie que la méthode appartient à la classe et non au exemple of the classVoid – Signifie que la méthode ne renvoie pas de valeur

Si rien de tout cela n’a de sens pour vous, ne vous inquiétez pas! La plupart des nouveaux développeurs pourront utiliser le « vide statique public » pour la majorité de leurs méthodes et n’auront pas à s’inquiéter. Cela dit, nous aborderons deux de ces phrases dans les sections suivantes.

Il est recommandé de nommer les méthodes Java en utilisant «camel case». Comme nous n’avons pas d’espaces autorisés, camel case contourne ce problème en mettant en majuscule chaque mot sauf le premier. Les méthodes devraient généralement être des verbes (même si j’ai contourné cette règle ici!).

Une fois que nous avons nommé notre méthode, nous utilisons des crochets pour ajouter des arguments. Un argument est une variable que l’on souhaite passer d’une méthode à une autre. Les variables sont des valeurs représentées par des mots. Encore une fois, si cela prête à confusion, alors il suffit d’ajouter deux crochets fermés.

Vous ouvrez ensuite le bloc de code en utilisant « {« . Tout le code qui suit doit être mis en retrait et fera partie de la méthode et s’exécutera lorsque vous appelez cette méthode.

Comment utiliser des arguments lors de l’appel d’une méthode en Java

Comme mentionné, nous pouvons placer des arguments à l’intérieur des crochets lors de la définition de nos méthodes. Cela nous permet de passer des variables, et donc des valeurs, entre les méthodes.

Par exemple, une «chaîne» est un type de variable contenant des caractères alphanumériques. Nous créons une chaîne en utilisant le mot «String» suivi du nom.

Maintenant, chaque fois que nous appelons cette méthode, nous devons ajouter la valeur que nous voulons utiliser entre crochets.

helloClass.helloMethod (« Bonjour! »);

public static void helloMethod (String helloMessage) {

System.out.println (bonjourMessage);

}

Comment appeler une méthode depuis l’extérieur de la classe

Une méthode publique est une méthode qui peut être appelée depuis l’extérieur de votre classe. Pour ce faire, utilisez la syntaxe suivante:

nameOfClass.nameOfMethod (arguments)

Par exemple:

classe Main {

public static void main (String[] args) {

helloClass.helloMethod ();

}

}

class helloClass {

public static void helloMethod () {

System.out.println (« Bonjour tout le monde! »);

}

}

Cependant, si nous voulions empêcher que cela fonctionne, nous remplacerions simplement le mot «public» par le mot «privé».

Comment renvoyer des valeurs

Enfin, nous pouvons renvoyer des valeurs spécifiques à partir de nos méthodes. Voyons comment cela pourrait être utilisé.

Disons que nous décidons que nous voulons que la méthode fournisse notre message d’accueil, mais ne l’affiche pas à l’écran. Ainsi, nous pourrions faire en sorte que la méthode renvoie une chaîne. Pour ce faire, nous changeons le mot «void» pour le type de variable que nous voulons renvoyer, et nous ajoutons «return valeur»À la fin de la méthode.

Cela change la façon dont nous appelons une méthode en Java, car nous pouvons simplement insérer le nom de la méthode en ligne dans notre code, comme s’il s’agissait d’une variable:

classe Main {

public static void main (String[] args) {

System.out.println (helloMethod ());

}

public static String helloMethod () {

return « Bonjour! »;

}

}

